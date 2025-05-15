Pronostic Crystal Palace vs Manchester City 17/05/2025 : City triomphe

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Pronostic Crystal Palace vs Manchester City : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Crystal Palace vs Manchester City

Manchester City pour gagner et les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 3,40 avec Winamax

Jean-Philippe Mateta Buteur à tout moment à une cote de 2,35 avec Winamax

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,60 avec Winamax

Manchester City brisera le cœur de Crystal Palace avec une victoire 3-1 à Wembley.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Crystal Palace atteint sa première finale de FA Cup depuis 1990, lorsqu'ils ont affronté Manchester United à l'ancien stade de Wembley. Cette fois, ils affrontent les rivaux les plus proches de United, Manchester City, au nouveau Wembley. Les Eagles d'Oliver Glasner ont occupé une position sûre en milieu de tableau pendant une grande partie de la saison, montrant une amélioration après un début de campagne lent.

Cependant, ils ont en moyenne seulement 1,25 point par match lors de leurs huit derniers matchs de Premier League. Malgré quelques progrès, Palace a toujours une différence de buts négative en Premier League. Glasner fait face à quelques problèmes de sélection avant la finale de la coupe, avec le milieu de terrain influent, Adam Wharton, toujours en convalescence d'une blessure à la cheville.

Les Manchester City de Pep Guardiola pourraient encore terminer la saison en beauté. Bien qu'ils aient été loin de la course au titre cette saison, une amélioration de la forme a renforcé leurs chances de qualification pour la Ligue des champions. Ils ont en moyenne 2,25 points par match lors de leurs huit derniers matchs de Premier League.

City a remporté cinq de ses derniers matchs de championnat mais a été tenu en échec par un match nul frustrant sans but contre le dernier du classement, Southampton, le week-end dernier. Rodri pourrait faire un retour surprise à Wembley. Cependant, cela pourrait être trop demander pour le milieu de terrain défensif le plus influent de Guardiola de revenir pour un match unique après une si longue absence due à une blessure au ligament croisé antérieur.

Les effectifs probables pour Crystal Palace vs Manchester City

Composition attendue de Crystal Palace : Henderson ; Richards, Guehi, Lacroix, Munoz, Mitchell, Hughes, Wharton, Sarr, Eze, Mateta

Composition attendue de Manchester City : Ederson ; Lewis, Gvardiol, Dias, Akanji, Silva, Kovacic, De Bruyne, Foden, Doku, Haaland

City pour gagner sans garder un clean sheet

Manchester City vise à terminer la campagne en soulevant la FA Cup, mais Crystal Palace leur rendra certainement la tâche difficile samedi. Les Eagles ont marqué lors de cinq de leurs six derniers matchs compétitifs contre City. Malheureusement pour Palace, City a marqué au moins deux buts lors de cinq de leurs six dernières rencontres.

En fait, ils ont marqué quatre buts ou plus dans trois de ces matchs. La dernière fois que Palace a battu City, c'était en octobre 2021, mais ils ont bénéficié d'un carton rouge infligé au défenseur de City, Aymeric Laporte, pendant le match. Étant donné la remontée de City et la détermination de Kevin De Bruyne à quitter City cet été avec une médaille de vainqueur supplémentaire, nous envisageons que les hommes de Guardiola remportent un match à haute intensité.

Pronostic 1 Crystal Palace vs Manchester City : Manchester City pour gagner et les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 3,40 avec Winamax

Misez sur Mateta pour être le talisman des Eagles

Le puissant attaquant français, Jean-Philippe Mateta, a été le principal point d'attaque de Crystal Palace cette saison. Il a marqué 17 buts en Premier League. Le joueur de 27 ans a constamment livré ces derniers mois. Il a réalisé des performances remarquables lors d'une victoire contre les rivaux de Brighton avant un égalisateur spectaculaire en fin de match à Arsenal en avril.

Mateta a également été une force dominante contre la défense de Tottenham le week-end dernier. Il a créé de l'espace pour qu'Eberechi Eze marque deux fois et a assuré les trois points à North London. La défense de City a souvent eu du mal contre les attaquants très physiques, et Mateta correspond certainement à ce profil. Il est le meilleur espoir de Palace de marquer à Wembley ce week-end.

Pronostic 2 Crystal Palace vs Manchester City : Jean-Philippe Mateta Buteur à tout moment à une cote de 2,35 avec Winamax

Trois buts ou plus probables

Manchester City a marqué en moyenne 1,86 but par match cette saison. Pendant ce temps, Palace a marqué en moyenne 1,28 but par match. Cinq de leurs six dernières confrontations directes se sont terminées avec trois buts ou plus. La démolition 5-2 de City contre Palace le mois dernier doit certainement être prise en compte.

Palace était sans Marc Guehi, mais même sans lui, ils ont presque aligné leur onze de départ au complet. Comme de nombreuses équipes de Premier League l'ont découvert, City a la capacité de marquer à volonté lorsqu'ils sont en forme. Ils seront sûrement désireux de faire une déclaration à Wembley et de démontrer au monde que l'ère Guardiola est toujours en plein essor.