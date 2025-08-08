Pronostic Crystal Palace vs Liverpool 10/08/2025 : Trois conseils pour le Community Shield

Une victoire des Reds est attendue, et bien que Crystal Palace puisse se battre en revenant sur le lieu de leur victoire en FA Cup, l'équipe d'Arne Slot semble redoutable.

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Pronostic Crystal Palace vs Liverpool : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Crystal Palace vs Liverpool

Liverpool gagne et plus de 2,5 buts à une cote de 2,37 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,70 sur Winamax

Mo Salah comme buteur à tout moment à une cote de 2,30 sur Winamax

Liverpool devrait surmonter Crystal Palace 3-1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Liverpool a connu un été très chargé, signant de nombreux nouveaux joueurs. Ils ont dépensé sans compter en prévision de la défense de leur titre en Premier League et ont constitué un effectif impressionnant. Leur pré-saison a été solide pour la plupart, et ils ont marqué beaucoup - les options offensives d'Arne Slot sont vastes.

En revanche, la fenêtre de transfert de Crystal Palace a été beaucoup plus calme. Ils n'ont pas encore perdu de joueurs clés, mais n'ont pas beaucoup renforcé non plus. Leurs résultats de pré-saison ont été irréguliers, et il y a des inquiétudes concernant leur profondeur - ils ont encore du travail à faire avant la fin de la fenêtre de transfert.

Les effectifs probables pour Crystal Palace vs Liverpool

Composition attendue de Crystal Palace : Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Eze, Mateta

Composition attendue de Liverpool : Mamardashvili, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

L'attaque redoutable de Liverpool

Les hommes de Slot pourraient bien adopter une politique de « marquer plus de buts que vous » pour la saison à venir compte tenu de leurs options. Actuellement, ils peuvent compter sur des joueurs comme Mo Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Cody Gakpo, Darwin Núñez et Federico Chiesa. Ils n'ont peut-être pas encore fini.

La saison dernière, 63 % de leurs matchs ont comporté plus de 2,5 buts marqués, et avec plus de puissance de feu, on s'attend à la même chose. Pendant ce temps, Crystal Palace n'a pas pu renforcer autant qu'ils l'auraient souhaité, mais leur équipe a tout de même posé de nombreux problèmes en 2024/25. Les deux rencontres entre eux la saison dernière n'ont pas été très prolifiques, mais les Reds sont plus dangereux maintenant. Les fans peuvent s'attendre à un affrontement passionnant et riche en buts.

Pronostic 1 Crystal Palace vs Liverpool : Liverpool gagne et plus de 2,5 buts à une cote de 2,37 sur Winamax

Failles défensives précoces

Liverpool n'est pas exactement surchargé d'attaquants, mais ils se sont concentrés davantage sur l'attaque que sur la défense cet été. Maintenant, alors que Slot essaie de trouver sa meilleure équipe, il y a une chance qu'ils soient vulnérables en début de saison. C'est quelque chose que Glasner essaiera d'exploiter.

Un point positif du manque de mouvement de Crystal Palace cet été signifie qu'ils sont déjà une unité cohérente, comme ils l'ont montré lors de leur victoire en FA Cup. Les Eagles ont également Jean-Philippe Mateta, qui est toujours difficile à gérer, et Eberechi Eze pourrait causer des problèmes aux Reds. Pendant ce temps, avec Giorgi Mamardashvili qui s'habitue à son nouvel environnement, il pourrait ne pas être encore à son meilleur niveau.

Il semble presque certain que Liverpool trouvera le chemin des filets, mais Crystal Palace pourrait tout de même porter quelques coups.

Pronostic 2 Crystal Palace vs Liverpool : Les deux équipes marquent à une cote de 1,70 sur Winamax

Mo Salah ne ralentit pas

Salah a marqué plus de 25 buts pendant cinq saisons consécutives. Chaque fois que les gens pensent qu'il va commencer à ralentir, il reprend le rythme. À 33 ans, il est une force avec laquelle il faut compter.

Il est également connu pour livrer lors des grands moments, comme nous l'avons vu maintes et maintes fois. Salah a trouvé le fond du filet dans chaque finale du Community Shield qu'il a jouée - bien que toutes sur penalty - et il sera désireux de le faire à nouveau. Avec toute une ligne d'attaque comme celle de Liverpool à surveiller, la défense de Crystal Palace pourrait avoir un après-midi difficile.

L'Égyptien n'est en aucun cas la seule menace de Slot, mais il a marqué contre l'Athletic Bilbao, et il représente toujours une menace sérieuse de but.