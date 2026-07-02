Pronostic Canada vs Maroc 04/07/2026 : le bon coup à tenter sur un festival de buts à Houston

Le Maroc a manqué de peu la première place du Groupe C, tandis que le Canada s’est montré loin d’être impérial dans le Groupe B. Les Canucks de Jesse Marsch peuvent-ils créer la surprise ?

Les meilleurs paris pour Canada vs Maroc

Les deux équipes marquent (oui) à une cote de 2,00 chez Betclic

Plus de 2,5 buts à une cote de 2,10 chez Betclic

Mi-temps avec le plus de buts : 1ère mi-temps (plus de 1,5 but) à une cote de 2,93 chez Betclic

Nouveau sur le bookmaker ? Ouvrez votre compte avec notre code promo Betclic pour obtenir jusqu’à 100€ de bonus de bienvenue en feebets.

En savoir plus sur l’inscription Betclic.

Qui remportera la compétition ? Découvrez les favoris et cotes pour le vainqueur de la Coupe du Monde

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Canada 1-2 Maroc

Pronostic des buteurs : Canada – David ; Maroc – Diaz, El Khannouss

Le Canada, co-hôte de la compétition, affronte le Maroc ce samedi à Houston avec pour enjeu une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. C’est un remake de leur confrontation en phase de poules en 2022, que le Maroc avait remportée 2-1 avant de se hisser jusqu'en demi-finales.

Les Canucks de Jesse Marsch abordent ce 16e de finale sur un nuage après leur victoire sur le fil face à l'Afrique du Sud au tour précédent. Le but libérateur de Stephen Eustáquio dans le temps additionnel a brisé le cœur des Sud-Africains, lors d'un match qu'aucune des deux équipes ne méritait vraiment de gagner sur l'ensemble des 90 minutes.

Fait intéressant, le Canada est la nation qui a tenté le plus de tirs cadrés depuis le début de cette Coupe du monde 2026. Pourtant, ils n'ont trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises lors de leurs deux derniers matchs. Marsch peut néanmoins s'appuyer sur ses stars Alphonso Davies et Jonathan David, déterminés à briller sur la plus grande des scènes.

De son côté, le Maroc reste invaincu après ses quatre premières rencontres dans ce tournoi estival. Les Lions de l'Atlas n'ont été devancés par le Brésil dans le Groupe B qu'à la différence de buts. Largement supérieurs face aux Pays-Bas lors de leur 16e de finale, ils ont finalement validé leur billet au bout d'une séance de tirs au but étouffante.

Il ne fait aucun doute que le Maroc n'est plus l'effet de surprise du football mondial. Ils sont la première nation africaine de l'histoire à remporter des matchs à élimination directe lors de deux Coupes du monde consécutives. Leur série de 33 matchs sans défaite devrait servir d'avertissement au Canada : les Marocains ne lâcheront rien sans combattre.

Les effectifs probables pour Canada vs Maroc

Composition attendue du Canada : Crépeau, Laryea, Johnston, Cornelius, Bombito, Davies, Saliba, Eustaquio, Buchanan, Larin, David

Composition attendue du Maroc : Bounou, Salah-Eddine, Hakimi, Diop, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Diaz, Saibari

De la valeur sur des buts des deux côtés

Les deux équipes ont marqué dans 80 % des cinq derniers matchs du Maroc. Pourtant, les bookmakers nous proposent ce scénario pour samedi avec une probabilité implicite de seulement 47,62 %. Ces cotes sont d'autant plus surprenantes quand on sait que le Canada domine le tournoi au classement des tirs cadrés.

Il est clair que le problème des Canadiens n'est pas la création d'occasions, mais le réalisme devant le but. Les Marocains, quant à eux, affichent une belle efficacité offensive, à l'image d'Ismael Saibari, déjà auteur de trois réalisations dans ce tournoi.

Les deux lignes défensives suscitent de grosses inquiétudes avant ce choc. Le style de jeu ultra-offensif d’Alphonso Davies a tendance à exposer l'arrière-garde canadienne. Côté marocain, l'absence probable sur blessure de Chadi Riad devrait cruellement se faire sentir au cœur de la défense centrale.

Pronostic 1 Canada vs Maroc : les deux équipes marquent (oui) à une cote de 2,00 chez Betclic

Miser sur un match à trois buts ou plus

Ce 16e de finale oppose deux équipes résolument portées vers l'attaque. La correction 6-0 infligée par le Canada au Qatar a prouvé de quoi ils sont capables lorsque l'efficacité est au rendez-vous. Le Maroc se montre tout aussi agressif dans les 30 derniers mètres adverses, comme en témoigne leur match contre les Pays-Bas.

Face aux Néerlandais, le Maroc s'est procuré cinq grosses occasions et a totalisé 11 tirs contre 6 pour la Hollande. Les Lions de l'Atlas tournaient également à une moyenne de deux buts par match en phase de groupes. Au vu de leurs statistiques de création d'occasions franches, ils auraient dû maintenir ce rythme lors du dernier match.

Le Maroc ayant largement les armes pour marquer au moins deux fois, et le Canada étant également attendu au tableau d'affichage, le "Plus de 2,5 buts" s'avère très séduisant. En réalité, avec une probabilité estimée par les cotes à seulement 45,45 %, c'est le pari qui offre la plus forte valeur (value bet) de notre sélection.

Pronostic 2 Canada vs Maroc : plus de 2,5 buts à une cote de 2,10 chez Betclic

Le marché sous-estime la probabilité de voir au moins 2 buts en première période

Le Maroc a disputé 120 minutes éprouvantes lors de sa qualification face aux Pays-Bas. Néanmoins, il y a un excellent coup à jouer en pariant sur un démarrage tambour battant dans cette rencontre.

On a dénombré deux buts en première mi-temps lors du match de poule du Maroc contre le Brésil, et pas moins de quatre buts avant la pause lors de leur victoire 4-2 contre Haïti. Le Canada se présente de son côté avec le plein de confiance, un statut de leader aux tirs cadrés et des jambes plus fraîches, ayant évité de justesse les prolongations contre l'Afrique du Sud.

Le style de jeu rapide et percutant du Maroc implique qu'ils attendent rarement le second acte pour piquer, cherchant constamment à tester le gardien adverse dès le coup d'envoi. Avec deux défenses qui doutent et deux sélections qui refuseront de fermer le jeu, voir les filets trembler tôt dans le match offre une vraie valeur, surtout face à une probabilité affichée de seulement 32,26 %.

Pronostic 3 Canada vs Maroc : 1ère mi-temps (plus de 1,5 but) à une cote de 2,93 chez Betclic

+