Pronostic Angleterre vs RD Congo 01/07/2026 : les Trois Lions face aux Léopards

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir l'Angleterre se défaire sans trop de fioritures de la RD Congo pour rallier les huitièmes de finale. Le vainqueur de ce duel retrouvera le Mexique ou l'Équateur au tour suivant.

Les meilleurs paris pour Angleterre vs RD Congo

L'Angleterre gagne ou fait match nul en première mi-temps à une cote de 2,10 sur Betclic

Plus de 2,5 buts & Les deux équipes marquent (but pour les 2 équipes – oui) à une cote de 1,80 sur Betclic

Yoane Wissa marque ou délivre une passe décisive (buteur ou passeur décisif) à une cote de 2,65 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Angleterre 2-1 RD Congo

Pronostic des buteurs : Angleterre – Harry Kane, Morgan Rogers ; RD Congo – Yoane Wissa

L'Angleterre a terminé en tête de sa poule en restant invaincue. Les hommes de Thomas Tuchel ont dominé la Croatie et le Panama, concédant un match nul et vierge face au Ghana. Ce score de parité n'est que la quatrième fois en 17 matchs sous l'ère Tuchel que les Trois Lions ne parviennent pas à empocher les trois points.

Historiquement, affronter des sélections africaines n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour les Anglais. Le Sénégal les a notamment battus 3-1 l'année dernière. Néanmoins, malgré l'absence de certains grands noms, l'Angleterre a prouvé qu'elle restait une équipe particulièrement difficile à bousculer.

De son côté, la RD Congo a écrit l'histoire en atteignant la phase à élimination directe d'une Coupe du monde pour la toute première fois. Après deux premières sorties sans victoire, les Léopards ont dominé le néophyte ouzbek (3-1) lors de la "finale" du groupe. Un succès salvateur qui leur a permis de décrocher leur billet parmi les meilleurs troisièmes.

Leur entrée en lice réussie face au Portugal (match nul), suivie d'une prestation solide face à la Colombie (défaite frustrante 1-0), en dit long sur la qualité de ce groupe. Les Léopards ne comptent certes qu'une seule victoire sur leurs cinq derniers matchs, mais cette équipe d'Angleterre est loin d'être imprenable.

Cependant, la qualité individuelle des Anglais devrait faire pencher la balance. Le duo d'attaque composé de Harry Kane et Jude Bellingham sera une nouvelle fois l'atout majeur des Trois Lions dans leur quête de qualification pour le Top 16.

Le vainqueur de cette confrontation affrontera le Mexique ou l'Équateur en huitièmes de finale.

Les effectifs probables pour Angleterre vs RD Congo

Composition attendue de l’Angleterre : Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly, Anderson, Saka, Rice, Bellingham, Rashford, Kane.

Composition attendue de la RD Congo : Mpasi-Nzau, Masuaku, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka, Mbuku, Moutoussamy, Saiki, Cipenga, Wissa, Bakambu.

Les Trois Lions visent un départ canon

Les doutes entouraient l’Angleterre bien avant qu'elle ne pose le pied sur le sol américain. Les choix de liste et les options tactiques de Thomas Tuchel ont été largement remis en question. Les Anglais ont pourtant fait taire les critiques d'entrée grâce à un succès spectaculaire et plein de caractère face à la Croatie (4-2).

Le doublé de Harry Kane en première période a totalement déstabilisé Luka Modric et ses partenaires, avant que les Anglais n'enfoncent le clou après la pause. Cependant, cette intensité offensive est retombée d'un cran lors des matchs suivants contre le Ghana et le Panama.

La RD Congo est connue pour sa capacité à évoluer en bloc bas et à faire le dos rond avant de piquer. Si les Léopards laissent trop d'espace à Declan Rice, Jude Bellingham et Elliot Anderson pour alimenter Kane, ils s'exposeront à de grosses vagues.

Fait notable : les Africains n'ont pas inscrit le moindre but avant la demi-heure de jeu lors de leurs 10 derniers matchs. De plus, aucune des deux équipes n'a mené au tableau d'affichage à la pause sur l'ensemble de ses six matchs disputés dans ce Mondial. Cette tendance pourrait bien se confirmer.

Pronostic 1 Angleterre vs RD Congo : l'Angleterre gagne ou fait match nul en première mi-temps à une cote de 2,10 sur Betclic

Un air de festival offensif à Atlanta

L'Angleterre a montré de sacrées fulgurances, mais manque encore de régularité sur 90 minutes. Leur victoire inaugurale contre la Croatie (4-2) reste d'ailleurs leur seul match du tournoi à avoir dépassé la barre des 2,5 buts, et le seul où le "Both Teams to Score" (les deux équipes marquent) s'est vérifié.

Derrière, le Ghana les a neutralisés (0-0) tandis que le Panama a fini par craquer en fin de match (2-0). L'animation offensive alterne le bon et le moins bon.

En face, le Congo a prouvé sa résilience en tenant tête au Portugal (1-1) lors de la première journée. Les Léopards ont également séduit face à la Colombie, malgré un revers cruel (1-0). Mais leur chef-d'œuvre reste ce dernier match de poule, où ils sont allés chercher leur qualification avec brio contre l'Ouzbékistan (3-1).

Tout comme pour l'Angleterre, un seul match des Congolais a dépassé le "Over 2,5 buts". En revanche, deux de leurs trois dernières sorties ont vu les deux filets trembler. Tous les ingrédients sont réunis pour assister à un match ouvert. On mise sur des buts de chaque côté avec un tableau d'affichage plutôt fourni à Atlanta.

Pronostic 2 Angleterre vs RD Congo : plus de 2,5 buts & les deux équipes marquent à une cote de 1,80 sur Betclic

L'attaquant de Newcastle veut marquer les esprits

Yoane Wissa est le véritable guide de cette sélection congolaise. Après avoir porté les Léopards vers une qualification historique pour les phases finales, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

L'attaquant de Newcastle United est l'auteur de trois des quatre buts inscrits par son pays dans ce Mondial. C'est lui qui a arraché un point crucial face au Portugal d'un superbe coup de tête, inscrivant au passage le tout premier but de l'histoire de la RD Congo en Coupe du monde. Muet face à la Colombie (défaite 1-0), il a remis le bleu de chauffe lors de la "finale" du groupe.

Contre l'Ouzbékistan, le joueur de 29 ans a éclaboussé la rencontre de son talent : il obtient d'abord le penalty de l'égalisation qu'il transforme lui-même à la 68e minute, avant de s'offrir un doublé d'une frappe splendide à l'entrée de la surface dans le temps additionnel pour valider le succès des siens (3-1).

Wissa a les armes pour faire douter une arrière-garde anglaise qui a tout de même concédé 13 tirs face au Panama. À égalité avec Harry Kane avec trois réalisations dans la compétition, le duel à distance s'annonce somptueux. Et la RD Congo pourrait bien s'offrir une nouvelle page d'histoire.

Pronostic 3 Angleterre vs RD Congo : Yoane Wissa marque ou délivre une passe décisive à une cote de 2,65 sur Betclic

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