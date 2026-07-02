Michael Olise : un pari de valeur à tenter pour le Ballon d'Or de la Coupe du monde 2026

L'attaquant du Bayern Munich s'est hissé au troisième rang des favoris pour le Ballon d'Or. C'est le moment idéal pour miser sur Olise avant que les cotes ne s'effondrent.

Marché : Ballon d'Or de la Coupe du monde 2026 Cotes Kylian Mbappé 2.80 Lionel Messi 4.00 Michael Olise 5.50 Harry Kane 9.00

Cotes fournies par Betsson, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Nouveau sur le bookmaker ? Inscrivez-vous avec le code promo Betsson et obtenez jusqu’à 110€ de bonus de bienvenue !

Tout ce qu’il faut savoir, étape par étape, sur l’inscription Betsson.

Qui remportera le Mondial selon les bookmakers ? Découvrez les favoris et cotes pour le vainqueur de la Coupe du Monde

Les chiffres derrière la folie Olise

Michael Olise a littéralement crevé l'écran lors de la large victoire de la France face à la Suède en seizième de finale. Auteur de deux passes décisives magistrales, il a grandement facilité la tâche des hommes de Didier Deschamps, qualifiés sereinement pour les huitièmes de finale après ce succès 3-0.

Cette prestation mémorable porte le total d'Olise à des passes décisives en seulement quatre matchs de Coupe du monde. Il trône actuellement en tête du classement des passeurs du tournoi et s'impose comme le grand favori pour finir meilleur créateur de la compétition.

Délivrer cinq passes décisives constitue une performance historique : aucun joueur n'avait atteint ce total lors d'une seule édition depuis la Coupe du monde 1994. Côté tricolore, il faut remonter à la Coupe du monde 1966 pour trouver la trace d'un tel record. Seul le légendaire Pelé a fait mieux, avec ses 6 passes lors de l'édition 1970.

Selon les données Opta, Olise est déjà impliqué dans 38 séquences offensives de l'équipe de France dans le jeu ouvert. Cela souligne à quel point il est devenu la plaque tournante du système offensif des Bleus dans le dernier tiers du terrain.

Actuellement, Olise affiche des moyennes impressionnantes de 3,2 tirs et 2,2 occasions créées par match. C'est également un travailleur infatigable, avec une moyenne de 50,5 accélérations intenses par match, soit le total le plus élevé de tout l'effectif de Didier Deschamps.

Les notes de performance de FotMob illustrent parfaitement son influence grandissante chez les Bleus. Sa note de match contre le Sénégal (8,3) est montée à 8,9 face à l'Irak, avant d'atteindre un impressionnant 9,2 contre la Suède.

Rien de surprenant pour ceux qui ont suivi ses exploits sous les couleurs du Bayern Munich lors de la saison 2025/26. Le joueur de 24 ans a réalisé une campagne de championnat d'Allemagne tout simplement stratosphérique, bouclant l'exercice avec 34 implications sur des buts (15 réalisations et 19 passes décisives). Des statistiques de haut vol qui lui ont valu de remporter logiquement le titre de Joueur de la Saison en Bundesliga.

Un rôle bien établi chez les Bleus : la clé du succès

Le sélectionneur national, Didier Deschamps, a installé Olise de manière durable sur le flanc droit de l'attaque. L'ailier munichois excelle lorsqu'il repique dans l'axe pour utiliser son pied gauche dévastateur, sa zone de vérité absolue.

C'est un joueur qui s'épanouit balle au pied, cherchant constamment à toucher le ballon pour provoquer et fixer les latéraux adverses.

Il profite également d'un profil d'équipe idéal, entouré d'attaquants rapides et intelligents dans leurs appels. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué forment à ses côtés un quatuor offensif terrifiant.

D'un point de vue purement lié aux paris, si Olise termine en tête du classement des passeurs du tournoi, le jury du Ballon d'Or de la FIFA sera obligé de le prendre très au sérieux.

Le Ballon d'Or récompense les moments clés d'une compétition, pas seulement les statistiques brutes. Et dans ce domaine, Olise régale. Face à la Suède, son retourné acrobatique audacieux est venu fracasser le poteau, passant tout près d'être élu but du tournoi.

Quelques instants plus tôt, il offrait un caviar à Barcola après un petit pont d'école, avant de transpercer la défense adverse d'une passe lumineuse pour Mbappé. Son nom s'est retrouvé parmi les sujets les plus discutés au monde sur les réseaux sociaux après la rencontre. C'est précisément ce genre d'engouement et de résonance médiatique qui fait basculer les votes pour le titre de meilleur joueur.

C'est seulement la deuxième fois de son histoire que la France remporte ses quatre premiers matchs d'une Coupe du monde. La seule précédente ? En 1998, l'année du sacre à domicile.

Les Bleus affronteront le Paraguay au prochain tour, et le tableau semble particulièrement ouvert. Un parcours profond de la France dans le tournoi profitera à toutes ses individualités. Si les Bleus atteignent la finale, les chances de voir un Français soulever le Ballon d'Or seront immenses, et Olise s'impose aujourd'hui comme le candidat numéro un.

Aux cotes actuelles, cette alliance parfaite entre état de forme, statistiques avancées, actions d'éclat et dynamique collective fait de lui un véritable pari de valeur.