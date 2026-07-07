Top 5 des cotes de valeur sur la France à la Coupe du monde 2026

19 buts en Coupe du monde, un neuvième quart de finale historique pour les Bleus, et le record de Messi à portée de tir : tous les voyants sont au vert pour dénicher de grosses cotes de valeur sur les marchés des paris à long terme.

Marchés des paris sur la France – Coupe du monde 2026 Cotes Kylian Mbappé (meilleur buteur) 2.25 France et Kylian Mbappé (vainqueur et meilleur buteur) 3.25 France (équipe la plus prolifique ) 1.63 France (plus de 19,5 buts ) 2.35 Kylian Mbappé (9 buts ou plus ) 1.84

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Mbappé est en train de réécrire l'histoire de la Coupe du monde

Pour beaucoup, Kylian Mbappé porte l'équipe de France sur ses épaules dans cette phase finale de la Coupe du monde. L'icône du Real Madrid a transformé un penalty à la 70e minute pour écarter le Paraguay et s'offrir un quart de finale royal face au Maroc.

Aucun joueur de l'ère moderne n'a autant marqué ce tournoi de son empreinte que Mbappé. Depuis ses grands débuts en Coupe du monde en 2018, il a trouvé le chemin des filets à 19 reprises. Ce sont quatre buts de plus que n'importe quel autre joueur sur la même période.

Ses statistiques en phase à élimination directe sont encore plus impressionnantes. Mbappé a inscrit 11 buts après la phase de groupes. C'est un de plus que le total cumulé de l'Angleterre et du Brésil dans leurs matchs à élimination directe entre 2018 et leurs huitièmes de finale de 2026.

Le penalty de la gagne contre le Paraguay était son septième but dans cette phase finale estivale. Une réalisation qui lui permet de cohabiter en tête du classement des buteurs aux côtés de Lionel Messi et Erling Haaland. Il n'est désormais plus qu'à une petite unité du record absolu de Messi, bloqué à 20 buts en Coupe du monde.

À 27 ans, Mbappé est au sommet de son art. Avec une équipe de France qui a de sacrées chances de rallier une troisième finale mondiale consécutive, il lui reste potentiellement trois matchs pour faire trembler les filets.

Il s'impose donc comme le favori naturel pour le Soulier d'Or du tournoi. Si l'on se fie aux dernières cotes des bookmakers, sa probabilité de marquer 9 buts ou plus d'ici la fin de la compétition est estimée à 54,6 %. Cela ne représente que deux buts supplémentaires à inscrire, alors qu'il en est déjà à sept réalisations en temps réglementaire sur cinq matchs.

Les Bleus sont loin d'être l'équipe d'un seul homme

Même si les données de Mbappé laissent penser qu'il guide la France en solitaire vers de nouveaux sommets, il faut regarder le tableau dans son ensemble.

Les lieutenants de Didier Deschamps affichent eux aussi une forme étincelante. Michael Olise montre la voie et domine le classement des passeurs du tournoi avec de nombreuses offrandes. Il n'est plus qu'à une unité du record sur une seule édition, détenu par la légende brésilienne Pelé depuis 1970.

La créativité d'Olise sur le flanc droit est l'un des facteurs clés de la domination offensive tricolore. Plus tôt dans la compétition, la France a enchaîné cinq matchs consécutifs en Coupe du monde en marquant trois buts ou plus.

Il s'agit de la plus longue série de matchs à 3 buts ou plus de l'histoire de la Coupe du monde. Une statistique qui justifie amplement le statut de favori des Bleus sur le marché de l'« Équipe la plus prolifique ».

Seuls le Brésil (15), l'Allemagne (14) et l'Angleterre (11) devancent la France et son record de neuf quarts de finale disputés en Coupe du monde. Les Bleus ont également inscrit le 150e but de leur histoire dans la compétition face au Paraguay. Seules trois nations font mieux sur le plan offensif : le Brésil (247), l'Allemagne (243) et l'Argentine (163).

En quart de finale, les hommes de Deschamps s'offrent une réédition de la demi-finale de 2022 face au Maroc. Les Lions de l'Atlas restent sur une impressionnante série de 34 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Pourtant, la France fait partie des rares sélections à posséder la polyvalence offensive nécessaire pour faire sauter le verrou marocain.

Les marchés des paris estiment à seulement 41,6 % la probabilité que la France marque 20 buts ou plus lors de cette phase finale. Pourtant, les Bleus comptent déjà 14 buts lors de leurs lancements, soit une moyenne de près de trois buts par match.

S'ils maintiennent ce rythme et atteignent au moins le dernier carré, la probabilité de franchir la barre des 20 buts dépassera largement les 50 %.

Le seul petit signal d'alarme vient de la statistique des buts attendus (ou probabilité de marquer) des Bleus. Leurs buts attendus s'élèvent à 8,8 sur les cinq derniers matchs.

Cela signifie qu'ils ont marqué quasiment deux fois plus que ce que leurs occasions suggéraient. Si la réussite fuit Mbappé ou si le rendement créatif d'Olise baisse d'un cran, le reste de l'effectif aura-t-il les ressources nécessaires pour finir le travail ?

Le meilleur pronostic ? Miser sur un Mbappé toujours affamé

Parier sur le fait que Mbappé inscrive au moins deux buts supplémentaires aux cotes actuelles ressemble au coup parfait. L'enjeu est de taille : devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. La motivation est donc toute trouvée.

Actuellement, les bookmakers ne lui accordent qu'une probabilité de 16,6 % de s'offrir un doublé lors de ce quart de finale contre le Maroc. Un chiffre étonnamment bas quand on sait qu'il a inscrit un doublé lors de trois de ses cinq dernières apparitions sous le maillot bleu.

Enfin, une dernière option intéressante consiste à combiner la France et Mbappé dans un pari double. Vous pouvez actuellement parier sur la France vainqueur de la Coupe du monde couplée à Mbappé, meilleur buteur (Soulier d'Or), une issue évaluée à seulement 30,7 % de probabilité.

Si la France va en finale, Mbappé aura trois matchs complets pour s'isoler en tête du classement des buteurs. Le vrai risque de ce combiné réside dans la capacité des Bleus à atteindre la dernière marche. Mais avec potentiellement trois matchs à jouer, rallongés d'éventuelles prolongations ou de séances de tirs au but, on voit mal comment Mbappé ne parviendrait pas à planter au moins deux pions de plus.

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