Cotes des vainqueurs de la Ligue des Champions : Les 5 favoris pour la gloire européenne

Liverpool, Barcelone et le Paris Saint-Germain sont en tête de liste, avec le Real Madrid et Arsenal également dans la course. L'une d'entre elles peut-elle réellement gagner ?

Vainqueur de la Ligue des Champions Cotes Liverpool 7.00 Barcelone 6.00 Paris Saint-Germain 6.00 Real Madrid 8.00 Arsenal 9.00

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Vainqueur de la Ligue des Champions

La saison dernière, le Paris Saint-Germain a remporté la compétition pour la première fois. Cependant, peuvent-ils le faire deux fois de suite ? Beaucoup s'attendent à ce que les puissances traditionnelles comme Liverpool fassent un retour en force et défient pour le trophée grâce à leur grand mercato.

Aujourd'hui, nous allons examiner les cinq favoris actuels suite à la publication des calendriers de l'UCL pour 2025/26. Ils devront tous jouer des matchs difficiles, mais pour être les meilleurs, ils devront battre les meilleurs.

Liverpool

Les Reds ont certainement eu une fenêtre de transfert estivale réussie. Toute équipe qui inclut Alexander Isak, Florian Wirtz et Hugo Ekitike doit être considérée comme favorite, quel que soit le tournoi. De plus, il est à noter qu'ils ont été ajoutés à une équipe qui compte déjà Mo Salah et Cody Gakpo. Il y a des inquiétudes concernant leur défense, qu'ils ont montrées ces dernières semaines.

Cependant, ils ont tellement de qualité offensive qu'on les soutiendrait pour battre n'importe qui. De plus, après avoir mis fin à leur attente pour un titre de Premier League, ils seront motivés pour décrocher leur septième titre européen. L'équipe d'Arne Slot mérite certainement d'être soutenue et figure à juste titre parmi les favorites.

Barcelone

Le Barça n'a pas eu un début de saison parfait, mais reste invaincu en trois matchs. Hansi Flick a démontré ses capacités en 2024/25 en remportant presque tout, et vise maintenant la gloire européenne. Leur effectif possède un mélange solide de joueurs expérimentés et de jeunes prometteurs, ce qui en fait une équipe à surveiller.

Ils n'ont pas été très actifs cet été, n'ayant signé que quelques joueurs, dont Marcus Rashford. Cependant, ils n'avaient pas besoin de beaucoup. Ils ont atteint les demi-finales la saison dernière et auraient probablement dû battre l'Inter Milan.

Donc, ils ont le potentiel pour aller plus loin cette fois. Les Blaugrana ont de grandes chances de remporter la Ligue des Champions cette saison, car ils ont beaucoup de qualité et de jeunesse dans leur effectif.

Paris Saint-Germain

Le PSG a bien commencé la saison. Ils ont remporté la Supercoupe en battant Tottenham Hotspur et sont en tête de la Ligue 1 avec trois victoires en trois matchs. De plus, ils ont marqué six buts lors de leur dernier match. Ils étaient confortablement la meilleure équipe d'Europe la saison dernière, donc Luis Enrique n'a pas eu besoin de faire beaucoup de changements.

Cependant, il a pris la décision notable de transférer Gianluigi Donnarumma à Manchester City et de faire venir Lucas Chevalier en remplacement. Ils ont également signé Ilya Zabarnyi pour renforcer leur défense, et leurs options offensives peuvent être dévastatrices.

Ils seront presque certainement à nouveau dans la course. Gagner le titre pour une deuxième saison consécutive sera plus difficile, car les autres équipes les considéreront désormais comme l'équipe à battre.

Real Madrid

Les Blancos sont l'équipe la plus titrée d'Europe. Avec 15 titres européens, ils sont tellement en avance sur tout le monde qu'ils seraient toujours en tête de liste même s'ils en avaient la moitié. Cependant, une nouvelle ère a commencé au Santiago Bernabeu avec Xabi Alonso qui a pris la relève de Carlo Ancelotti.

Ils ont bien commencé en Liga, ayant remporté leurs trois premiers matchs. En plus de cela, Kylian Mbappe a déjà marqué trois buts en trois matchs. Cet été, ils ont investi de manière significative dans des joueurs de 22 ans ou moins. Trent Alexander-Arnold a été leur arrivée majeure, mais ils n'ont pas dépensé beaucoup pour le recruter et il n'est pas un titulaire garanti.

Lorsqu'ils sont en pleine forme, ils sont une équipe très solide. La saison dernière, les blessures de joueurs clés ont entravé leurs performances, mais avec un effectif en bonne santé, ils devraient être redoutables sur tous les fronts.

Arsenal

Les Gunners sont la seule équipe parmi les favorites des bookmakers cette année qui n'a jamais remporté le tournoi. Cela témoigne du travail accompli par Mikel Arteta cet été et de la force qu'ils pourraient avoir lors de la campagne 2025/26. Les récentes signatures de Martin Zubimendi, Eberechi Eze et Viktor Gyökeres sont considérées comme les pièces finales du puzzle.

La rapidité avec laquelle ces joueurs s'intègrent sera cruciale pour leur succès en Premier League et en Ligue des Champions. S'ils parviennent à faire bien jouer Eze et Gyökeres, et si Bukayo Saka reste en forme, ils pourront rivaliser avec n'importe qui. Ils seront fascinants à regarder cette saison.

L'équipe d'Arteta était proche de décrocher le titre la saison dernière, allant de pair avec les vainqueurs finaux. Donc, avec un peu de chance cette année, ils ont une chance.

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