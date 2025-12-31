Relégation en Premier League : sur quel club miser avant les matchs chocs ?

Si Bournemouth et Brighton traversent une mauvaise passe, il reste difficile d'imaginer une équipe hors du "Bottom 5" actuel prendre l'ascenseur pour l'étage inférieur.

Burnley : La fin des illusions ?

Avec des Wolves bloqués à seulement trois points, la lutte pour le maintien semble déjà se résumer à éviter les deux autres places fatidiques. Les bookmakers sont formels : Burnley a de très fortes chances de rejoindre le club des West Midlands en Championship la saison prochaine, malgré seulement six points de retard sur le premier non-relégable à mi-parcours.

Un sursaut d'orgueil pourrait changer la donne pour les Clarets, mais les statistiques avancées ne laissent que peu d'espoir. Avec 37 buts encaissés, les hommes de Scott Parker ont déjà concédé deux fois plus de buts que lors de la saison dernière. L'imperméabilité défensive affichée en Championship semble impossible à réitérer au plus haut niveau. Pire encore, ils affichent un total de 36,8 xG concédés (buts attendus), le pire bilan du royaume.

Ce différentiel de -19,5 xG souligne des lacunes chroniques des deux côtés du terrain, illustrées par leur récent revers 3-1 contre Newcastle. Sans investissement massif au mercato d'hiver, un retour immédiat en deuxième division paraît inéluctable pour la formation du Lancashire.

West Ham : L'effet Nuno se fait attendre

Malgré des débuts encourageants sous l'ère de Nuno Espírito Santo, West Ham reste l'un des favoris pour la descente. La faute à une série noire de huit matchs sans victoire sous les ordres de l'ex-coach de Nottingham Forest.

L'heure est grave pour les fans des Hammers, désabusés par l'ambiance morose du London Stadium. Si les joueurs ont stoppé l'hémorragie mardi avec un nul 2-2 contre Brighton, ils ont tout de même concédé 2,8 xG, leur deuxième pire performance de la saison.

Défensivement, Nuno n'a pas encore trouvé la clé. S'il peut compter sur le soutien de sa direction pour le mercato de janvier, les nouvelles recrues ne seront pas là pour le déplacement périlleux à Molineux ce week-end. Les Wolves, revigorés par leur point pris à Old Trafford, attendent les Londoniens de pied ferme. Un succès des Hammers pourrait pourtant les ramener à un petit point de maintien.

À leur cote actuelle, miser sur West Ham semble risqué : avec Jarrod Bowen et Lucas Paquetá, le talent est là. Quelques ajustements défensifs et l'arrivée d'un vrai finisseur pourraient totalement transformer leur deuxième partie de saison.

Nottingham Forest : Entre éclairs de génie et doutes

Le scénario de Forest ressemble étrangement à celui de West Ham. Après deux changements d'entraîneur, l'effet Sean Dyche a semblé porter ses fruits avant que la machine ne s'enraye : quatre défaites sur les cinq derniers matchs ont relancé l'alerte rouge.

Les deux revers consécutifs sans marquer face à Everton, dont un 2-0 inquiétant à domicile mardi, font mal. Pourtant, le contenu des matchs suggère que Forest a les armes pour s'en sortir. On se rappelle leur démonstration (3-0) face à Tottenham mi-décembre ou leur exploit à Anfield (3-0) en novembre. Si l'inconstance est leur pire ennemie, ces résultats prouvent qu'ils peuvent bousculer n'importe qui.

Le vrai point noir reste l'attaque : Chris Wood est à l'infirmerie et Igor Jesus n'a trouvé le chemin des filets qu'une seule fois en 18 apparitions. Mais avec une défense organisée et un milieu créatif emmené par Elliot Anderson et Morgan Gibbs-White, Forest devrait avoir les ressources pour sauver sa peau.

Leeds : L'embellie trompeuse ?

Grâce à une série de cinq matchs sans défaite, Leeds respire. La probabilité statistique de les voir descendre est tombée à 14,3 %. Les hommes de Daniel Farke comptent six points d'avance sur la zone rouge avec un match en moins.

Ce renouveau s'explique par un passage au 3-5-2 et la forme étincelante de Dominic Calvert-Lewin, buteur lors de ses six dernières sorties. Mais attention au mirage : l'ex-attaquant d'Everton est fragile physiquement et n'a que rarement atteint la barre des 10 buts par saison. La lune de miel pourrait être de courte durée.

Avec 1,78 but encaissé par match et la perte sur blessure du pilier Joe Rodon, Leeds s'apprête à vivre un enfer avec un calendrier XXL (Liverpool, Man Utd, Newcastle). Ce coup d'arrêt potentiel fait de Leeds le "Value Bet" (le pari à forte valeur ajoutée) sur le marché de la relégation actuel.

