Les meilleurs attaquants s'affrontent bientôt aux Etats-Unis, certains visent déjà le titre de Soulier d'Or.

Nous analysons ici les favoris pour le titre de meilleur buteur du tournoi, avec trois choix évidents et un outsider prometteur.

Meilleur buteur de la Coupe du Monde des Clubs Cotes Kylian Mbappe 5,00 Erling Haaland 6,00 Harry Kane 7,00 Serhou Guirassy 15,00

Le Soulier d'Or pourrait-il être remporté dès les phases de groupes ?

Cette année, la Coupe du Monde des Clubs est la plus grande jamais organisée, avec 32 équipes de six continents différents. Avec l'augmentation du nombre de buts dans le football, nous pourrions assister à un véritable festival de buts aux États-Unis ce mois-ci.

Comme prévu, des joueurs tels que Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane sont parmi les favoris pour le Soulier d'Or. Serhou Guirassy pourrait également se faire remarquer.

Avec de nombreux déséquilibres dans les phases de groupes, il est possible que le meilleur buteur accumule la majorité de ses buts avant les phases finales. Examinons les options.

Kylian Mbappé

Comme en Ligue des Champions, le Real Madrid a remporté la Coupe du Monde des Clubs plus que toute autre équipe (5 fois). Après une saison sans trophées majeurs en 2024/25, ils seront déterminés à se racheter aux États-Unis, avec Mbappé en tête de file.

Bien que la saison n'ait pas été à la hauteur de ses attentes au niveau du club, Mbappé a brillé individuellement. Il ne lui manque que sept buts pour atteindre les 50 cette saison sous les couleurs des Los Blancos, et il serait imprudent de parier contre lui. Avec Al-Hilal, Pachuca et RB Salzbourg dans leur groupe, Madrid est grand favori, et Mbappé sera à l'avant-garde de leur succès.

Mbappé est définitivement un candidat sérieux pour le titre de meilleur buteur.

Erling Haaland

Même lors d'une saison à oublier, Haaland a réussi à dépasser les 30 buts pour Manchester City. L'équipe a également terminé la saison en force et aborde la CWC en bonne forme. Ses performances lors de la dernière journée de la Premier League et lors de ses engagements internationaux lui ont donné une base solide.

Le groupe de City est légèrement plus difficile que celui du Real, avec la Juventus, le Wydad et Al-Ain, mais ils devraient certainement progresser. Haaland ne sera pas satisfait d'une saison sans trophées à l'Etihad et cherchera à se racheter sur la scène intercontinentale. Il a les qualités nécessaires pour avoir un impact significatif.

Haaland a indéniablement une chance pour le Soulier d'Or.

Harry Kane

Kane continue de marquer pour son club et son pays - c'est sa spécialité. Il a inscrit 38 buts pour le Bayern Munich cette saison, mettant enfin fin à sa disette de trophées. Il a également marqué cinq buts lors de ses cinq derniers matchs pour l'Angleterre. Cependant, les Allemands ont un groupe difficile.

Leur premier match contre Auckland City pourrait être une formalité, à laquelle Kane participera certainement. Ensuite, ils affronteront Boca Juniors et Benfica, qui ont tous deux le potentiel de créer la surprise. Le Bayern devrait remporter le groupe, avec leur numéro neuf en tête, mais il n'y a pas autant de potentiel pour des buts précoces que pour certains de ses rivaux.

Kane aura toujours une chance pour le Soulier d'Or, mais il pourrait ne pas accumuler autant de buts en phase de groupes que certains de ses concurrents.

Serhou Guirassy

Celui-ci est un pari un peu plus risqué, car contrairement au Real, à City et au Bayern, on ne s'attend pas à ce que le Borussia Dortmund remporte la CWC. Guirassy, cependant, a été si clinique cette saison qu'ils pourraient ne pas en avoir besoin. Il a été le meilleur buteur ex aequo de la Ligue des Champions cette saison, bien qu'éliminé en quarts de finale.

Avec des adversaires comme Ulsan HD, Mamelodi Sundowns et Fluminense, ils pourraient vraiment dominer le Groupe F. L'international guinéen a marqué 34 buts toutes compétitions confondues cette saison et s'est montré incroyablement efficace. Il devrait beaucoup s'amuser en phase de groupes.

Guirassy pourrait être une option très intéressante et représente une belle valeur avec une cote à 15.00 sur Unibet.