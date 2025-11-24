Cotes des buteurs en Ligue des Champions : 5 "Coups de Poker" pour la 5e journée

Avec déjà 246 pions inscrits dans cette édition de la C1, il est temps de miser sur ces cinq attaquants à ne pas rater à travers l'Europe.

Buteur Cote Victor Osimhen vs Union SG 1.77 Erling Haaland vs Leverkusen 1.38 Harry Kane vs Arsenal 2.52 Lautaro Martinez vs Atletico Madrid 2.80 Kylian Mbappe vs Olympiacos 1.56

Cotes fournies par Unibet au moment de la publication. Sous réserve de modification.

⭐️ Victor Osimhen : L'attaquant géant qui explose enfin

Tout frais auteur d’un triplé lors de la 4e journée de Ligue des Champions, Osimhen s'est hissé en tête du classement des buteurs. Il n'a pourtant disputé que trois matchs dans la compétition cette saison, après avoir manqué la première rencontre de Galatasaray contre l’Eintracht Francfort.

Le hasard veut que ce soit le seul match que l’équipe turque ait perdu jusqu'à présent. Depuis, il a marqué à chacune de ses apparitions, portant son total à six buts, soit une unité d'avance sur ses poursuivants. Osimhen a déjà fait mieux que ses trois précédentes campagnes de Ligue des Champions réunies.

Son meilleur score était de cinq buts en six matchs avec Naples lors de la saison 2022/23. L'an dernier, il avait trouvé le chemin des filets six fois en Europa League avec Galatasaray – un total qu'il a égalé en seulement trois matchs de Ligue des Champions cette saison.

Avec une demi-douzaine de buts en trois matchs de C1, Osimhen affiche une moyenne de deux buts par match. Il affronte l'Union Saint-Gilloise lors de la 5e journée, une équipe qui a déjà concédé 12 buts, seulement devancée par l'Ajax.

Il a également marqué neuf fois lors de ses six dernières sorties toutes compétitions confondues (club et sélection). Par conséquent, il est le candidat idéal pour un but face aux champions de Belgique.

🤖 Erling Haaland : Le retour du cyborg

Erling Haaland, l'un des trois joueurs à cinq buts cette saison, figure solidement parmi les favoris pour le Soulier d'Or. Le Norvégien est dans une forme étincelante depuis le début de la saison. La saison dernière, il n'avait marqué "que" 31 buts en 43 matchs (Premier League, Ligue des Champions et FA Cup).

L'année précédente, il avait inscrit 38 buts dans les mêmes compétitions. Lors de sa première saison à Manchester City, il avait marqué 51 buts en 50 matchs. Cependant, c'était l'année de leur premier titre en Ligue des Champions, avec un plus grand nombre de matchs joués.

Pour remettre cette saison en contexte : Haaland avait marqué huit fois en neuf matchs la saison dernière. Avant cela, il en avait marqué six en neuf, soit un de moins que son total actuel dans la compétition après seulement quatre matchs.

Les équipes cherchant à finir cette phase de groupes avec des victoires nettes pour influencer le classement et la différence de buts, Haaland aura probablement plus d'occasions de marquer. City affronte ensuite le Bayer Leverkusen, qui a encaissé 10 buts en quatre matchs.

C'est une douce mélodie pour les oreilles de Haaland, surtout avec son récent record de marquer lors de 12 matchs consécutifs pour son club et sa sélection. L'imposant attaquant de City a déjà scoré 27 buts depuis le début de la saison toutes compétitions confondues.

🔫 Harry Kane : L'éternel bourreau d'Arsenal

S'il y a un joueur qui a hanté un club, c'est bien Harry Kane contre Arsenal. Cela peut paraître étrange, étant donné qu'il était lui-même un supporter du côté "rouge" du Nord de Londres. Cependant, son palmarès parle de lui-même : il a été un attaquant prolifique et le capitaine du rival, Tottenham.

Kane a marqué 15 buts en 21 apparitions contre les Gunners. Arsenal en a probablement eu assez de lui, mais il s'apprête à faire son retour à l'Emirates Stadium, cette fois avec le Bayern Munich. Le capitaine anglais s'est parfaitement adapté en Allemagne.

Il a marqué 36 buts lors de sa première saison en Bundesliga et huit lors de ses douze premiers matchs de Ligue des Champions pour les Bavarois. Ses exploits européens la saison dernière étaient phénoménaux, avec 11 buts en 13 matchs.

Kane fait partie des joueurs qui ont déjà inscrit cinq buts en seulement quatre journées. Les 14 buts du Bayern en Ligue des Champions soulignent leur puissance offensive, et Kane en est le fer de lance.

Il a trouvé le fond des filets neuf fois lors de ses 10 dernières apparitions pour son club et sa sélection. Son premier match sans marquer est survenu contre le PSG, mais il pourrait bien être l'homme capable de percer la défense d'Arsenal, surtout compte tenu de leur historique.

🇦🇷 Lautaro Martinez : L'épanouissement en Ligue des Champions

La saison dernière, Lautaro Martinez a mené son équipe jusqu'en finale de la Ligue des Champions, pour être finalement défait par le PSG. Néanmoins, l'attaquant argentin a joué un rôle majeur dans ce parcours. Martinez a marqué neuf buts en 14 matchs dans la compétition l'an dernier.

En comparaison, sa forme en championnat était moins impressionnante. Il n'a marqué que 12 buts en 31 matchs de Serie A, ce qui souligne son affinité pour la compétition européenne. La saison dernière, il affichait une moyenne de 0,64 but par match en C1 contre 0,39 en championnat.

Cette saison, Martinez a manqué le premier match et a commencé sur le banc. Cependant, il a marqué lors de chacune de ses trois apparitions en Ligue des Champions. Bien qu'il n'ait pas été prolifique récemment, avec seulement deux buts lors de ses cinq dernières sorties, ces deux buts sont venus en Europe.

C'est pourquoi il se retrouve juste derrière le groupe de joueurs à cinq buts. Avec quatre matchs restants à jouer, on ne peut qu'avoir envie de miser sur lui pour marquer. Leurs prochains adversaires sont l'Atletico Madrid, une équipe contre laquelle il n'a pas encore marqué.

Cependant, l'Atleti n'a pas été excellent cette saison, encaissant quatre buts contre Arsenal. Ils ont concédé neuf buts en quatre matchs, ce qui donne de l'espoir à Martinez.

👑 Kylian Mbappé : L'homme qui veut briser ses propres records

Le meilleur total de buts de Mbappé sur une seule campagne de Ligue des Champions est de huit, un cap qu'il a franchi deux fois avec le PSG. Sa première saison au Real Madrid l'a vu marquer sept buts en 14 matchs.

Cette saison, la star française a déjà inscrit cinq buts en quatre matchs, à seulement trois unités de son record personnel dans cette compétition. Il est clairement bien placé pour dépasser la barre des huit cette fois, malgré un "zéro pointé" lors de ses deux derniers matchs de C1.

Mbappé tire également les pénalties, et trois de ses cinq buts sont venus sur penalty. Cependant, il est également capable de frapper de loin, étant le seul joueur de cette liste à avoir marqué en dehors de la surface.

Le numéro neuf du Real est efficace en Liga : il a marqué 13 buts en 11 matchs, et il espère transposer cette forme en Europe. Ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues (club et sélection) ont donné 12 buts.

La bonne nouvelle pour Mbappé est qu'il affronte l'Olympiakos ensuite, une équipe qui a déjà concédé neuf buts en quatre matchs. Ils n'ont pas encore gagné et ont encaissé six buts contre le grand rival du Real, le FC Barcelone. Cela donne à Mbappé et à ses coéquipiers de bonnes raisons d'être optimistes.

