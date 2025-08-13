Après une 15e place la saison dernière, les choses ne pourraient guère être pires pour Manchester United. Dans les années précédentes, leur total de 42 points aurait pu les mettre en grand danger de relégation. Ils sont considérés comme légèrement plus susceptibles d'obtenir plus de 60 points cette saison que d'en manquer.

Fait intéressant, les cotes pour éviter la relégation sont seulement légèrement différentes de celles pour finir dans le top quatre. Obtenir 60+ points aurait permis de terminer dans le top 10 la saison dernière, avec 66+ nécessaires pour sécuriser le top six. Ruben Amorim a beaucoup de travail à faire si les Red Devils veulent accomplir quelque chose de véritablement significatif.

Marché Cotes Probabilité Implicite Gagnant 25.0 6.7% Top quatre 4.00 20% Top six 1.90 54.6%

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Position au classement de la saison dernière : 15e

Difficulté des cinq premiers matchs

La difficulté est calculée sur les confrontations directes historiques (six derniers matchs de championnat) et les cotes directes.

Date Adversaire Résultat la saison dernière Difficulté 17/08/2025 Arsenal (D) 1-1 4 24/08/2025 Fulham (E) 0-1 Victoire 3 30/08/2025 Burnley (D) N/A 1 14/09/2025 Manchester City (E) 2-1 Victoire 5 20/09/2025 Chelsea (D) 1-1 4

United n'aura certainement pas l'occasion de commencer la nouvelle saison en douceur. Un premier match contre Arsenal sera difficile, surtout après un été réussi pour les Gunners. Les matchs contre Fulham et Burnley devraient être gagnables, et l'équipe est censée sécuriser ces points, mais ensuite, cela devient à nouveau difficile.

Affronter Manchester City à l'extérieur est toujours un défi, d'autant plus en période de transition, et Chelsea est le champion en titre de la Coupe du Monde des Clubs. Malgré l'avantage de jouer à domicile contre Arsenal et les Blues, les hommes d'Amorim ne seront pas favoris dans trois de leurs premiers matchs. Ce sera un véritable test pour certains de leurs nouveaux arrivants.

Focus sur les joueurs

United n'aura certainement pas l'occasion de commencer la nouvelle saison en douceur. Un premier match contre Arsenal sera difficile, surtout après un été réussi pour les Gunners. Les matchs contre Fulham et Burnley devraient être gagnables, et l'équipe est censée sécuriser ces points, mais ensuite, cela devient à nouveau difficile.

Affronter Manchester City à l'extérieur est toujours un défi, d'autant plus en période de transition, et Chelsea est le champion en titre de la Coupe du Monde des Clubs. Malgré l'avantage de jouer à domicile contre Arsenal et les Blues, les hommes d'Amorim ne seront pas favoris dans trois de leurs premiers matchs. Ce sera un véritable test pour certains de leurs nouveaux arrivants.

Meilleur buteur de l'équipe Cotes Probabilité implicite Matheus Cunha 2.85 35.1% Bruno Fernandes 3.75 26.7%

Toutes les cotes sont fournies par Betway, correctes au moment de la publication. Elles peuvent maintenant différer.

Statistiques mises en avant

La saison dernière, Bryan Mbeumo a marqué 20 buts à partir d'un xG de 12,26 (+7,74), faisant de lui le plus grand surperformeur en termes de buts attendus en Premier League. Matheus Cunha s'est classé troisième derrière Chris Wood, marquant 15 buts à partir d'un xG de 8,63 (+6,37) chez les Wolves. Ils sont peu susceptibles d'égaler les totaux de buts de la saison dernière à moins que Manchester United ne puisse créer plus d'occasions pour le duo.

Les deux équipes marquent - Oui s'est produit dans seulement sept des 19 matchs de Manchester United en championnat à Old Trafford la saison dernière, et ces matchs ont en moyenne 2,68 buts par match. Les Red Devils n'ont pas trouvé le filet dans huit de ces matchs lors de leur pire saison de score de l'histoire de la Premier League. Ils ont marqué seulement 44 buts sur leurs 38 matchs.

Valeur sur le marché direct

Sans savoir exactement comment leurs nouveaux arrivants vont s'intégrer, la meilleure valeur pour Manchester United est probablement sur le front des points. Ils ont dépensé gros pour Cunha et Bryan Mbeumo, et n'ont pas encore fini. Une amélioration par rapport à la saison dernière est presque certaine.

Cependant, être meilleur et être vraiment compétitif sont deux choses différentes, donc les soutenir pour dépasser 60 points peut être le choix judicieux. Ils ont obtenu 42 la saison dernière dans l'une de leurs pires campagnes jamais vues, mais peu s'attendaient à ce que les choses soient aussi mauvaises en 2025/26. Ils ont obtenu 60+ dans toutes sauf deux de leurs nombreuses saisons de Premier League - et ont la capacité de le faire à nouveau.

Marcus Rashford est le seul départ majeur à Old Trafford, et il était inconstant dans l'équipe, donc United ne s'est pas vraiment affaibli. Ils sont peu susceptibles de rivaliser en haut du tableau, mais on peut s'attendre à une nette amélioration.

Marché Cotes Probabilité implicite Plus de 60 points 2.20 45.5%

Rentabilité des paris

Marché 1X2

Saison Gains P/V Nul P/V Perte P/V ROI Gain ROI Nul ROI Perte 2024/2025 -11.94 -3.24 14.57 -31.4% -8.5% 38.3% Domicile -5.27 -8.06 12.75 -27.7% -42.4% 67.1% Extérieur -6.67 4.82 1.81 -35.1% 25.4% 9.6% 2023/2024 -1.98 -9.98 1.07 -5.2% -26.3% 2.8% Domicile -0.94 -5.04 3.06 -4.9% -26.5% 16.1% Extérieur -1.04 -4.94 -1.99 -5.5% -26.0% -10.5% 2022/2023 7.10 -12.51 -12.13 18.7% -32.9% -31.9% Domicile 11.12 -4.77 -14.38 58.5% -25.1% -75.7% Extérieur -4.02 -7.74 2.25 -21.2% -40.7% 11.8%

Ce fut une campagne de Premier League vraiment désastreuse pour Manchester United, et les chiffres de paris le confirment. Ils ont battu la ligne de handicap asiatique seulement 12,5 fois en 38 rencontres - le plus bas de la division. Il y avait beaucoup de valeur à soutenir les visiteurs à Old Trafford la saison dernière.

Les marges des bookmakers sur les types de handicap sont restées constantes ces dernières années. Les lignes à demi-but ont montré les taux de perte moyens les plus élevés, suivies des hybrides à quart de but. Nous pourrions bien voir cela rester le cas en 2025/26.

Marché des buts

Saison % de Plus de 2.5 % de BTTS - Oui % de premier but marqué 2024/2025 50% 42% 32% 2023/2024 63% 55% 50% 2022/2023 50% 42% 61%

Au cours des trois dernières saisons, nous avons vu plus de matchs avec plus de 2,5 buts marqués que ceux qui n'en ont pas. En général, il y a plus de buts marqués dans le paysage du football, et la Premier League ne fait pas exception. Ni Manchester United.

Soutenir plus de 2,5 buts dans chaque match de United au cours de cette période aurait rapporté un profit plus de la moitié du temps. En revanche, le marché des deux équipes marquent offre moins de valeur, ce qui en fait un à opposer avec eux selon l'adversaire. United a également souffert d'une baisse d'année en année pour marquer le premier but, mais cela doit s'arrêter quelque part - ce n'était que 32% la dernière fois.

Aucune équipe de la division n'a été impliquée dans moins de matchs BTTS la saison dernière (16), et seulement trois ont eu moins de matchs avec plus de 2,5 (19). Avec les nouveaux recrutements, ils devraient s'améliorer sur les deux dans la saison à venir - et espèrent moins souvent se retrouver menés. Ils ont été menés 25 fois en 2024/25 et n'ont arraché un résultat que dans sept de ces matchs - quelque chose qu'ils doivent améliorer drastiquement.

Données xG de l'équipe

Saison Buts marqués xG Buts encaissés xGA GD Différence xG 2024/2025 44 52.6 54 53.8 -10 -1.3 2023/2024 57 56.5 58 68.9 -1 -12.5 2022/2023 58 67.7 43 50.4 +15 +17.3

Source : FbREF

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