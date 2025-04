Comment parier sur les saisons contrastées des équipes basques en Liga ?

Las Palmas vs Real Sociedad

La Real Sociedad n'a plus terminé dans la dernière moitié de la Liga depuis 2017/18. Sa mauvaise forme laisse penser que ce record pourrait tomber.

La Real Sociedad risque de manquer l'Europe, voire de finir dans la moitié inférieure du classement.

Paris Las Palmas vs Real Sociedad Cotes Las Palmas 3.15 Nul 3.08 Real Sociedad 2.29

L'Athletic Club Bilbao s'empare du droit de cité local

L'Athletic Club Bilbao et la Real Sociedad sont des rivaux basques bien connus. Tous deux sont originaires du Pays basque, mais cette rivalité est un peu plus profonde. Les habitants de la région l'appellent El Derbi Vasco et c'est l'un des points forts du calendrier de chaque club.

Au cours de l'histoire récente, les deux équipes se sont succédé à la tête du championnat. L'Athletic a terminé au-dessus de son rival la saison dernière, alors que les rôles étaient inversés la saison précédente. Cette saison, c'est l'Athletic qui domine, avec 15 points d'avance.

L'Athletic a réussi à concilier ses engagements européens avec sa saison de championnat. L'Athletic est toujours en lice en Europa League, alors que la Real Sociedad a été éliminée. C'est un autre indicateur du retard pris par la Real Sociedad.

La forme actuelle renforce encore cet écart. La Real Sociedad avait perdu cinq de ses dix derniers matches, toutes compétitions confondues, avant son match contre le Real Madrid en milieu de semaine. À titre de comparaison, l'Athletic Club a perdu ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues en 31 rencontres.

Les deux équipes doivent encore s'affronter en mai, ce qui constitue une occasion pour la Real Sociedad de sauver sa fierté. Toutefois, la rencontre inverse a tourné à l'avantage de l'Athletic. La Real Sociedad est invaincue en sept matches à domicile contre El Derbi Vasco.

Il faudrait un retournement de situation assez remarquable pour que la Real Sociedad accède à l'Europe la saison prochaine. À neuf journées de la fin du championnat, la Real Sociedad compte neuf points de retard sur les six premiers. Une place dans la moitié inférieure du classement semble plus réaliste pour la Real Sociedad. Elle n'a que quatre points d'avance sur Osasuna, quatorzième.

Quelle que soit la place qu'elle occupe, la saison sera décevante pour le club basque. Le club n'a plus terminé en dehors du top 6 depuis 2018/19. Il pourrait même s'agir d'une saison historique. Le club n'a pas terminé plus bas que la 12e place depuis la saison 2010/11.

Cela vaut-il la peine de miser sur la Real Sociedad ?

La Real Sociedad a connu une année 2025 morose en Liga jusqu'à présent. L'équipe d'Imanol Alguacil n'a remporté que quatre matches cette année, pour un nul et six défaites. Le point commun de ces quatre victoires est qu'elles ont toutes été obtenues à domicile.

Cela ouvre la voie à une énorme valeur ajoutée pour les parieurs lorsque la Real Sociedad prend la route. La Real Sociedad est sans victoire en six matches de Liga à l'extérieur, avec cinq défaites. La Real Sociedad sera également en déplacement lors de son prochain match de championnat, et les parieurs devraient donc surveiller son calendrier.

Ils se déplacent à Las Palmas ce week-end, mais sont étonnamment toujours favoris. Cela s'explique probablement par le fait que Las Palmas se trouve dans la zone de relégation. Toutefois, compte tenu de la piètre forme de la Real Sociedad à l'extérieur, il peut être intéressant de soutenir les outsiders.

Cinq des neuf matches restants de la Real Sociedad se déroulent à l'extérieur cette saison. Trois d'entre elles concernent des équipes situées au-dessus de la Real Sociedad au classement. Bien que les cotes soient beaucoup plus faibles pour ces matches, ils semblent être des paris plus sûrs.

C'est d'autant plus vrai que la Real Sociedad n'a pas battu d'équipe au-dessus d'elle à l'extérieur cette saison. Les cinq défaites de cette période ont également été marquées par l'absence de but. Cela prouve une fois de plus à quel point la Real Sociedad a été à côté de la plaque cette saison à l'extérieur.

En Liga aussi, la saison a été favorable aux équipes qui jouent à domicile. Sur les 20 équipes de la première division espagnole, 19 préfèrent jouer à domicile. Seul le FC Barcelone marque en moyenne plus de points par match à l'extérieur, les 19 autres équipes étant plus performantes à domicile.

Aucun des cinq autres championnats européens les plus prestigieux n'est aussi favorable aux équipes qui jouent à domicile. Cela laisse présager que les difficultés de la Real Sociedad à l'extérieur pourraient être lourdement sanctionnées jusqu'à la fin de la saison.