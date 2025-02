Comment parier sur les équipes qui n'ont déjà plus rien à jouer cette saison ?

Des équipes n'ont pas grand-chose à jouer . Cela vaut-il la peine de miser sur elles alors que leurs adversaires ont des atouts à faire valoir ?

À l'approche de la fin de la saison, les équipes qui n'ont plus rien à jouer sont confrontées à un dilemme intéressant.

Paris West Ham Cotes Top 10 21 Relégation 21

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Cela vaut-il la peine de miser sur des équipes qui n'ont rien à jouer ?

Le vieux dicton du football dit que les équipes qui n'ont rien à jouer à ce stade de la saison sont des adversaires idéaux. C'est souvent vrai, et nous avons tous entendu plus d'une fois l'expression « ils sont sur la plage ».

A environ trois mois de la fin de la saison, il devient facile d'identifier les équipes qui n'ont plus rien à jouer. Les équipes de milieu de tableau, trop éloignées des places européennes mais confortablement à l'abri de la relégation, sont typiquement celles dont il faut se méfier.

Un certain nombre de ces équipes se trouvent en Premier League cette année, principalement parce que les quatre derniers sont très éloignés. Tottenham, Crystal Palace, Everton, West Ham et Manchester United entrent dans cette catégorie.

Ces cinq équipes sont confortablement éloignées des trois dernières places, mais à des kilomètres des sept premières. On trouve des équipes similaires dans les cinq premiers championnats européens, comme le Genoa, l'Udinese, Toulouse, Angers et Getafe.

Au fur et à mesure que la saison avance et que ces équipes se rendent compte que leur saison est en train de s'achever, on peut observer une baisse sensible de la qualité. Par exemple, sur les six équipes terminant entre la 9e et la 14e place de la Premier League la saison dernière, seules deux ont remporté deux de leurs cinq derniers matches.

Les chiffres étaient remarquablement similaires dans toute l'Europe, ce qui suggère qu'à l'approche de la fin de la saison, ces équipes commencent à fléchir. Il y a là une opportunité potentielle énorme pour les parieurs, car s'opposer à ces équipes peut représenter une grande valeur.

Prenons l'exemple de Tottenham ce week-end. Leurs chances de terminer dans les six premiers sont quasiment nulles, tandis que leurs adversaires, Ipswich, ont tout à gagner. Ipswich est généreusement proposé à 3,50 par Betway et son enjeu est bien plus important que celui des Spurs.

Quelles opportunités de paris les parieurs peuvent-ils explorer en fin de match ?

Un domaine évident à explorer pour les parieurs serait le marché des 90 minutes, comme dans le cas du match contre Ipswich, où l'on peut trouver de la valeur. Les équipes de milieu de tableau qui affrontent des équipes de haut ou de bas de tableau peuvent présenter une valeur potentielle, en particulier celles qui affrontent des équipes en difficulté.

En outre, les marchés des matchs aller pourraient être intéressants à l'approche de la fin de la saison. Il peut être intéressant de comparer les calendriers avant la fin de la saison et d'identifier les équipes qui joueront contre celles qui n'ont plus rien à jouer.

En règle générale, ce sont les types de matches que les équipes ayant un enjeu préfèrent à ce stade de la saison. Si les équipes concernées par la lutte contre la relégation doivent jouer la majorité de leurs matches contre de telles équipes, elles peuvent offrir une bonne valeur ajoutée pour éviter la relégation.

Prenons l'exemple d'Ipswich, qui lutte actuellement contre Leicester et Wolves pour éviter les deux dernières places de relégables.

Il est vrai qu'Ipswich a une sérieuse bataille à mener, mais il n'est qu'à deux points de la sécurité. Ils doivent également affronter toutes les équipes classées entre la 11e et la 16e place de la Premier League, qui ne jouent pas pour grand-chose.

Même si les matches contre ces équipes seront difficiles, leur manque de motivation donne un avantage à Ipswich. Les Wolves doivent également affronter des équipes de milieu de tableau, tandis que le calendrier de Leicester est davantage axé sur les huit premiers.

Des scénarios comme celui-ci se répéteront sans aucun doute dans les cinq premières divisions, il vaut donc la peine de vérifier les parcours des équipes. Il se peut que les bookmakers n'aient pas tenu compte de certaines informations précieuses, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives aux parieurs.