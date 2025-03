Comment parier sur les équipes européennes du moment ?

Hellas Vérone vs Bologne

Empoli vs Roma

La bonne série de résultats pourrait prendre fin pour ces équipes, car elles affrontent des calendriers difficiles qui pourraient baisse leurs cotes.

La Roma et Bologne progressent en Serie A, tout comme Villarreal et Wolfsburg en Liga et Bundesliga.

Matchs Cotes Roma bat Empoli 1.93 Bologne bat l'Hellas Verona 1.72 Villarreal dans le top 4 3.50 Villarreal vainqueur de la Liga sans Barcelone et le Real 26 Wolfsburg dans le top 4 7.00

Analyse des derniers résultats des équipes les plus performantes d'Europe

Nous avons mis en évidence deux équipes de Serie A, une équipe de La Liga et une équipe de Bundesliga qui ont trouvé un excellent filon au cours des deux derniers mois.

L'AS Roma est actuellement l'équipe la plus en forme de toute la Serie A sur les huit derniers matches. Elle a obtenu une moyenne de 2,50 points par match au cours de cette période, ce qui lui a permis de se hisser à la huitième place. Elle est à sept points de la Lazio, son grand rival, qui occupe la cinquième place, ce qui pourrait lui permettre de se qualifier pour la Ligue des champions de l'UEFA la saison prochaine.

La dernière défaite de l'AS Rome remonte au 15 décembre. Depuis, elle a enchaîné 11 matches sans défaite, huit victoires et trois nuls. Il est intéressant de noter que seuls quatre de ces matches ont été disputés contre des équipes de la première moitié de la Serie A.

Bologne, qui a terminé quatrième de la Serie A la saison dernière, a obtenu une moyenne de 2,13 points par match lors de ses huit dernières rencontres. Elle s'est hissée à la sixième place et n'est plus qu'à trois points de la Lazio à 11 journées de la fin.

L'élimination de la Ligue des champions semble les avoir motivés, puisqu'ils ont remporté quatre de leurs six derniers matches. Ils n'ont perdu que quatre matches depuis le début de la saison, seuls les leaders, l'Inter et la Juventus, ayant obtenu de meilleurs résultats. Son résultat le plus impressionnant a été sa victoire 2-1 à domicile contre l'AC Milan le mois dernier.

Alors que la course au titre en Liga semble se jouer à trois, la lutte pour la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions de l'UEFA semble se jouer à deux. Villarreal, qui s'est beaucoup amélioré, a obtenu une moyenne de 2,13 points par match lors de ses huit dernières rencontres.

Il n'est plus qu'à quatre points de l'Athletic Bilbao, quatrième, avec un match en retard. Villarreal n'a perdu qu'une seule fois depuis le 15 décembre, en tenant en échec l'Atlético Madrid (1-1) en janvier et en battant le Rayo Vallecano (7e) dans un match à score réduit le mois dernier.

En Bundesliga, six points seulement séparent l'Eintracht Francfort, troisième, et le VfB Stuttgart, neuvième. Wolfsburg, qui occupe actuellement la septième place, a pour objectif de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Wolfsburg a obtenu une moyenne de 1,63 point par match lors de ses huit derniers matches de championnat. Il n'a perdu qu'une seule fois au cours de ses neuf derniers matches de Bundesliga, lors d'une défaite 3-2 contre le Bayern, leader du championnat. Des matches nuls contre Francfort et Leverkusen, suivis de victoires à l'extérieur contre Stuttgart et le Werder Brême, ont permis aux hommes de Ralph Hasenhuttl de rester dans la course.

Y a-t-il une valeur potentielle dans les paris directs sur ces équipes ?

Dans quelle mesure la forme récente de l'AS Rome, de Bologne, de Villarreal et de Wolfsburg peut-elle être attribuée à des calendriers favorables ou à un véritable regain de forme ?

L'excellente forme de l'AS Roma depuis Noël est largement due à la force de ses adversaires. Seuls quatre de ses onze derniers matches ont été disputés contre des équipes de la première moitié de la Serie A.

La Roma affrontera bientôt Empoli, Cagliari et Lecce, des équipes de la moitié inférieure de la Serie A, avant une série difficile contre la Juventus, la Lazio, l'Inter, la Fiorentina, l'Atalanta et l'AC Milan. Il est essentiel de prendre neuf points lors des trois prochains matches pour conserver une chance réaliste de terminer parmi les quatre premiers, même si les rencontres restantes risquent de les freiner.

Bologne a quatre points de plus que la Roma. Son palmarès en championnat indique qu'elle a été difficile à battre tout au long de la saison, ce qui justifie sa cote de 20/1 pour une place dans les quatre premiers. Elle n'est qu'à cinq points de la Juventus, qu'elle affrontera le 4 mai.

À l'instar de Bologne, Villarreal semble en bonne forme, puisqu'il n'a perdu que cinq matches depuis le début de la saison. La période allant de la mi-mars au début du mois d'avril sera déterminante pour la suite de la saison, avec la réception du Real Madrid et de l'Athletic Bilbao. Le club n'a perdu que deux fois à l'Estadi de la Ceramica en 24/25, et a donc plus de 28,57 % de chances de dépasser Bilbao à l'heure actuelle.Enfin, les derniers rendez-vous de Wolfsburg pour la saison 24/25 de Bundesliga semblent très simples. Seuls quatre de ses dix derniers matches concernent des équipes de la première moitié du classement. Les quatre prochaines rencontres se dérouleront contre des équipes de la moitié inférieure du classement. Leur cote pour une place dans les quatre premiers pourrait bien diminuer d'ici le 5 avril.