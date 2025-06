Cotes pour le Meilleur Buteur de la Coupe du Monde des Clubs : Sur qui parier après un début lent des stars

Alors que débute la 2e série de matchs de la Coupe du Monde des Clubs, de nouveaux favoris pour le Soulier d'Or se dessinent après 16 rencontres.

Un total de 44 buts a déjà été marqué lors de la CWC, mais nous n'avons pas encore vu Kylian Mbappé, Harry Kane ou Erling Haaland sur la feuille de match.

Meilleur buteur de la Coupe du Monde des Clubs Cotes Jamal Musiala 5,00 Kylian Mbappé 7,00 Erling Haaland 8,00 Kolo Muani 10,00

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Les phases de groupes ont été riches en buts

En abordant la deuxième série de matchs de la Coupe du Monde des Clubs, nous avons constaté une moyenne de 2,75 buts par match, une tendance qui devrait se poursuivre. Il y a eu quelques déséquilibres, des rencontres très disputées, et seulement trois matchs nuls 0-0. Étonnamment, aucun des grands buteurs n'a encore trouvé le filet.

Après un triplé et quelques doublés, le joueur attendu pour remporter le Soulier d'Or a changé. Mbappé et Kane pourraient encore capitaliser sur leurs débuts impressionnants, mais d'autres continueront-ils leur forme électrisante ? Nous observons les quatre potentiels meilleurs buteurs aux États-Unis.

Jamal Musiala

Après s'être remis de sa blessure, Musiala a été le seul joueur à réaliser un triplé dans la compétition, jouant un rôle majeur dans la victoire 10-0 du Bayern Munich contre Auckland City. Bien qu'il ne soit pas principalement un attaquant, il est incertain s'il continuera à marquer. Cependant, il est actuellement parmi les favoris pour le Soulier d'Or.

Il était surprenant de voir le Bayern marquer 10 buts sans que Kane ne figure sur la feuille de match, mais cela pourrait changer. Bien que le capitaine anglais puisse toujours surpasser son coéquipier aux États-Unis, ce sera difficile. Musiala continuera probablement à marquer dans ce tournoi.

Parier sur lui pourrait être intéressant, car il a marqué trois buts dès le premier jour. Cependant, il pourrait ne pas maintenir son début miraculeux devant le but.

Kylian Mbappé

Le Real Madrid a un groupe assez difficile et un match nul 1-1 avec Al-Hilal lors de leur premier match a compliqué les choses. Ils joueront contre le Pachuca du Mexique ensuite, et il y aura de grandes attentes pour que Mbappé marque dans ce match. Si les Tuzos reviennent, il pourrait avoir du mal à suivre le dynamique Français. Ce match pourrait être le tournant pour lui.

Mbappé est à sept buts d'atteindre les 50 pour la saison, et il est probable qu'il y parvienne aux États-Unis. Cependant, il doit accélérer le rythme rapidement pour que cela se produise. S'il est déclaré apte et ne marque pas contre Pachuca, il pourrait être temps de commencer à l'exclure de cette course.

Mbappé vaut certainement le coup d'être soutenu, étant donné que les Merengues sont attendus pour viser le titre et à quel point il est dangereux.

Erling Haaland

Comme Mbappé, Haaland pourrait revendiquer le Soulier d'Or lors de la deuxième journée. City affronte Al-Ain à Atlanta et sera confiant de remporter une grande victoire. La Juventus leur a passé cinq buts lors de leur premier match, donc Pep Guardiola et son équipe ont le potentiel d'aller encore plus loin.

Haaland a tout de même réussi à franchir la barre des 30 buts malgré une saison difficile. Il semble inévitable qu'il retrouve sa forme prolifique habituelle. Il pourrait causer des problèmes monumentaux contre Al Zaeem, et il sera impatient d'aider City à conserver leur titre. Le prochain match pourrait faire ou défaire ses aspirations de meilleur buteur.

Bien qu'il n'ait pas marqué contre le Wydad Casablanca, on s'attend à ce qu'il ait un impact significatif aux États-Unis. Cela dépend en grande partie de la progression de City.

Kolo Muani

Ayant marqué un doublé à Washington, ce qui l'a amené à 12 buts en 34 matchs cette saison, Muani a eu un début de compétition fantastique. Il n'a pas été aussi clinique que certains de ses homologues, mais un bon début le place en bonne position. Le prochain match de la Juve contre le Wydad Casablanca sera difficile pour eux.

Un inconvénient potentiel pour lui est que l'équipe italienne fait face à un parcours difficile dans la Coupe du Monde des Clubs. Le Real Madrid pourrait être leur adversaire en phase finale, et il pourrait ne pas être en mesure d'ajouter à son compteur.

Muani a joué un rôle énorme dans la victoire de la Juventus contre Al-Ain, mais c'était probablement leur match le plus facile de la compétition. Par conséquent, il est probablement une chance extérieure.