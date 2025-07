Pronostic Chelsea vs PSG 13/07/2025 : Trois conseils pour la finale de la Coupe du Monde des Clubs

Chelsea vs Paris Saint-Germain

Nous vous proposons trois pronostics Chelsea vs PSG, alors que ces poids lourds européens s'affrontent en finale de la Coupe du Monde des Clubs, le dimanche 13 juillet.

Chelsea a bien performé pour atteindre ce stade, mais le PSG est une équipe nettement plus forte. Ainsi, on s'attend à ce que les hommes de Luis Enrique l'emportent.

+

Pronostic Chelsea vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Chelsea vs PSG

PSG pour marquer plus de 2,5 buts à une cote de 2,20 sur Winamax

PSG pour gagner la première mi-temps à une cote de 1,84 sur Winamax

Ousmane Dembélé comme buteur à tout moment à une cote de1,60 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire 3-1 du PSG contre Chelsea dans ce match.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Chelsea a connu beaucoup de succès récemment. En plus d'avoir remporté 13 de leurs 15 derniers matchs, ils sont entrés dans le tournoi en tant que champions de la Conference League. Les hommes d'Enzo Maresca semblent en forme, mais n'ont pas rencontré de grandes difficultés jusqu'à la finale.

Le Paris Saint-Germain est actuellement la meilleure équipe du monde, et ce match est l'occasion de confirmer ce statut. Ils ont remporté 10 de leurs 11 derniers matchs, gardant sept fois leur cage inviolée, et offrent un spectacle de qualité. Leur défaite contre Botafogo lors des phases de groupes a été surprenante, mais leur performance par la suite a été impeccable, avec 12 buts marqués et aucun encaissé.

Les effectifs probables pour Chelsea vs PSG

Composition attendue de Chelsea : Sanchez, James, Chalobah, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Palmer, Nkunku, Joao Pedro, Neto.

Composition attendue de PSG : Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

PSG imparable

Le PSG a marqué deux buts ou plus contre l'Inter Milan, l'Atlético Madrid, le Bayern Munich et le Real Madrid ces derniers mois. Ils ont marqué plus de 2,5 buts dans sept de leurs 10 derniers matchs et disposent de nombreux talents offensifs. Chelsea aura du mal à les contenir au MetLife Stadium.

L'équipe d'Enrique ne comptera pas sur Willian Pacho et Lucas Hernandez après leurs expulsions contre le Bayern Munich. Cependant, cela ne les a pas beaucoup inquiétés lors de leur dernier match contre le Real Madrid, puisqu'ils ont inscrit quatre buts et gardé leur cage inviolée. Ils ont marqué 10 buts sans réponse lors des phases à élimination directe de la CWC.

Pendant ce temps, les Blues retrouveront Levi Colwill et Liam Delap après leurs suspensions respectives, mais cela ne facilite pas leur tâche. La défense de Maresca aura fort à faire pour stopper des joueurs comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

Pronostic 1 Chelsea vs PSG : PSG pour marquer plus de 2,5 buts à une cote de 2,20 sur Winamax

Feux d'artifice dès le début

Comme Xabi Alonso l'a récemment découvert, les géants français ont tendance à commencer les matchs très fort. Ils ont marqué quatre buts dans les 20 premières minutes des matchs de ce tournoi, et 10 en première mi-temps. Leurs adversaires anglais devront être concentrés dès le début du match.

Bien que Chelsea soit devenu récemment difficile à battre, certaines équipes ont réussi à marquer contre eux. Flamengo a inscrit trois buts contre eux, tandis que Benfica et Palmeiras en ont marqué un chacun. Par conséquent, le PSG peut certainement percer leur défense.

Cela fait plus d'une décennie que les Blues n'ont pas battu les Rouge-et-Bleu, et cela ne devrait pas changer ce week-end. Ils devront commencer fort s'ils veulent avoir une chance.

Pronostic 2 Chelsea vs PSG : PSG pour gagner la première mi-temps à une cote de 1,84 sur Winamax

Dembélé en tête de ligne

Ce que Dembélé est devenu sous Enrique est tout simplement spectaculaire, et il a été une grande partie de la saison remarquable du PSG. Une blessure a limité son temps sur le terrain aux États-Unis, mais il est de retour en grande forme.

Le Français a de nouveau marqué après son retour dans le onze de départ contre le Real Madrid, ayant également trouvé le filet précédemment contre le Bayern. Son but en demi-finale était son 35e de la saison, et sa 51e contribution directe à un but pour la saison 2024/25. Le prétendant au Ballon d'Or est actuellement en forme exceptionnelle.

Ce serait une surprise s'il ne marquait pas, et Chelsea a du pain sur la planche. De plus, un doublé pourrait lui permettre de revenir à égalité dans la course au Soulier d'Or.