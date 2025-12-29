Pronostic Chelsea vs Bournemouth 30/12/2025 : Les Blues pour un réveil en patron

Les Cherries se déplacent dans l'ouest de Londres avec une modeste 15e place au classement. Ils comptent sept points de retard sur leur adversaire du soir, Chelsea, qui traverse pourtant une zone de turbulences avec un seul succès lors de ses cinq dernières sorties.

Pronostic Chelsea vs Bournemouth : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Chelsea vs Bournemouth

Chelsea -1 (Handicap) : cote de 2,37 chez Winamax

Mi-temps avec le plus de buts : la 2ème : cote de 1,90 chez Winamax

João Pedro buteur ou passeur : cote de 2,14 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Chelsea 3-1 Bournemouth

Pronostic des buteurs : Chelsea - Pedro, Neto, Palmer ; Bournemouth - Semenyo

C’est un duel entre le 5e et le 15e du championnat qui nous attend ce mardi soir. Les Blues d'Enzo Maresca accueillent des Cherries en plein doute ces dernières semaines.

Chelsea est loin d'être impérial. Lors de leur dernière sortie à Stamford Bridge, les Londoniens ont laissé filer l'avantage face à Aston Villa (défaite 1-2). L'ouverture du score de João Pedro n'a pas suffi face au doublé d'Ollie Watkins. Les matchs de Chelsea sont souvent spectaculaires : quatre de leurs cinq dernières rencontres de PL ont vu plus de 2,5 buts avec les deux équipes qui marquent. C’est leur incapacité à garder leur cage inviolée qui les plombe actuellement.

Côté Bournemouth, la dernière victoire en championnat remonte au 26 octobre. Depuis, les hommes d'Andoni Iraola restent sur une série noire de neuf matchs sans succès. L'infirmerie reste bien remplie avec les absences de Ben Gannon-Doak, Tyler Adams et Veljko Milosavljevic. Seul motif d'espoir : la Premier League est si serrée que les Cherries sont mathématiquement plus proches de la 5e place que de la zone rouge.

Les effectifs probables pour Chelsea vs Bournemouth

Composition attendue de Chelsea : Sanchez - Cucurella, Gusto, Chalobah, Badiashile - Fernandez, James - Neto, Garnacho, Palmer - Pedro.

Composition attendue de Bournemouth : Petrovic - Truffert, Smith, Diakite, Senesi - Cook, Tavernier - Jimenez, Semenyo, Kluivert - Evanilson.

Pourquoi miser sur Chelsea pour soulager Maresca ?

Même s'il est difficile de faire une confiance aveugle aux Blues, ils restent les grands favoris. Entre la méforme chronique de Bournemouth et l'historique récent (Chelsea est invaincu lors des 9 dernières confrontations directes), la victoire à domicile semble logique.

La défense des Cherries est aux abois, avec 15 buts encaissés lors de leurs quatre derniers déplacements. Chelsea a d'ailleurs pris l'habitude de frapper fort d'entrée en ouvrant le score lors de 5 de leurs 7 derniers face-à-face.

Pronostic 1 Chelsea vs Bournemouth : Chelsea -1 (Handicap) à 2,37 chez Winamax

Un second acte plus animé à Stamford Bridge

Les statistiques de répartition des buts sont révélatrices. Chelsea a inscrit 7 de ses 13 buts à domicile après la pause. De son côté, Bournemouth a craqué 16 fois sur 27 à l'extérieur lors de la seconde période. Sachant que Chelsea n'a encaissé qu'un seul but en première mi-temps chez lui cette saison, le scénario d'un match qui s'emballe au retour des vestiaires est très probable.

Pronostic 2 Chelsea vs Bournemouth : Plus de buts en 2ème mi-temps à 1,90 chez Winamax

João Pedro, l'homme en forme

Arrivé cet été en provenance de Brighton, João Pedro s'est vite imposé comme le détonateur de l'attaque des Blues. Avec 9 actions décisives en 18 matchs, il affiche un ratio impressionnant. Son entente avec Cole Palmer promet de faire des étincelles face à une arrière-garde de Bournemouth poreuse. De plus, Pedro a l'habitude de briller contre les Cherries (2 buts et 2 assists lors de ses 5 derniers matchs contre eux avec Brighton).

Pronostic 3 Chelsea vs Bournemouth : João Pedro buteur ou passeur à 2,14 chez Winamax

