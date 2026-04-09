Pronostic Chelsea vs Ajax 22/10/2025 : Le 200e match des Blues pour finir en beauté

Notre expert en paris s'attend à un match à sens unique, avec Chelsea qui continue sur sa lancée victorieuse dans toutes les compétitions.

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Pronostic Chelsea vs Ajax : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Chelsea vs Ajax

Total de Chelsea - plus de 2,5 buts à une cote de 1,85 sur Winamax

1x2 - Chelsea à une cote de 1,27 sur Winamax

Buteur à tout moment - Estevao à une cote de 2,45 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic du score : Chelsea 3-0 Ajax

Pronostic des buteurs :Chelsea : Estevao, Marc Guiu, Pedro Neto

Chelsea fêtera son 200e match en Ligue des Champions en beauté en recevant l'Ajax à Stamford Bridge mercredi soir. Après une défaite lors de la première journée, les Blues se sont repris lors de leur deuxième sortie en battant l'ancienne équipe de José Mourinho, Benfica.

Des questions ont récemment émergé concernant l'avenir de l'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca. Cependant, la série actuelle de l'équipe a, pour le moment, allégé cette pression. Bien qu'ils aient surmonté leurs difficultés de septembre, des problèmes disciplinaires continuent d'affecter les hôtes.

Les Londoniens de l'Ouest ont reçu cinq cartons rouges lors de leurs six dernières sorties. Quatre d'entre eux ont été consécutifs, y compris un pour l'entraîneur. Maresca devra prôner la prudence pour éviter d'autres dommages à l'équipe causés par une mauvaise discipline.

L'Ajax se déplace à Londres en mauvaise forme. Ils luttent en Eredivisie et ont récemment subi une défaite à domicile contre l'AZ Alkmaar. En conséquence, ils sont à neuf points du sommet de leur championnat national.

Les résultats ont été désastreux pour Johnny Heitinga et l'ancien assistant de Liverpool semble être sous une pression significative. Deux défaites lors de leurs deux premiers matchs de Ligue des Champions ne sont pas de bon augure, et une autre défaite aggraverait la situation pour l'entraîneur.

Les effectifs probables pour Chelsea vs Ajax

Composition attendue de Chelsea : Sanchez, Gusto, Fofana, Tosin, Cucurella, Caicedo, Santos, Neto, Estevao, Gittens, Guiu

Composition attendue de l’Ajax : Jaros, Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa, Klaassen, Taylor, Edvardsen, Gloukh, Godts, Weghorst

Une chance d'améliorer la différence de buts

Marquer seulement deux buts en deux matchs de Ligue des Champions n'est pas un rendement fort pour les Blues. Cependant, ils ont une chance d'ajouter à leur total contre l'Ajax mercredi. Ils sont généralement efficaces dans le dernier tiers, peu importe qui est déployé parmi les quatre de devant.

Les champions de la Coupe du Monde des Clubs ont inscrit trois buts sans réponse contre Nottingham Forest le week-end dernier, portant leur total à six buts lors de leurs deux dernières sorties. En Premier League, seul Man City (17) a trouvé le chemin des filets plus souvent que les Blues (16).

Les hôtes seront encouragés par le fait que l'Ajax a concédé neuf fois lors de leurs trois dernières sorties. Le précédent déplacement des visiteurs dans cette compétition s'est soldé par une défaite 4-0 face à Marseille.

Chelsea espère pouvoir imiter les puissances de la Ligue 1 avec une victoire éclatante pour améliorer leur différence de buts.

Pronostic 1 Chelsea vs Ajax : Total de Chelsea - plus de 2,5 buts à une cote de 1,85 sur Winamax

Les Blues favoris pour une victoire à domicile

Les troupes de Maresca sont clairement favorites pour prendre les trois points. Ils sont sur une série de trois victoires consécutives et sont particulièrement difficiles à battre à Stamford Bridge. Les Blues restent invaincus à domicile lors de leurs 15 derniers matchs de championnat et de phase de groupes dans cette compétition.

Les hôtes ont également un léger avantage dans les confrontations directes, avec une victoire. L'Ajax est généralement en difficulté face aux équipes anglaises, ayant perdu neuf de leurs 11 derniers matchs contre elles. De Godenzonen ont une tâche ardue ici, d'autant plus qu'ils n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matchs compétitifs.

Les visiteurs n'ont pas encore marqué de points ni de buts en Ligue des Champions. Le fait qu'un seul des six derniers matchs de Chelsea dans cette compétition ait vu les deux équipes marquer devrait inquiéter les hommes de Heitinga.

Pour aggraver les choses, les Blues ont gardé leur cage inviolée lors de deux de leurs trois derniers matchs toutes compétitions confondues. Pendant ce temps, l'Ajax n'a pas marqué lors de deux de ses trois derniers matchs, ce qui nous fait pencher pour un seul buteur mercredi soir.

Pronostic 2 Chelsea vs Ajax : 1x2 - Chelsea à une cote de 1,27 sur Winamax

Le candidat idéal pour marquer

Il y a une longue liste d'absents pour Maresca. Enzo Fernandez soigne une blessure au genou et n'a pas joué le week-end, ce qui signifie qu'il pourrait bénéficier d'un repos supplémentaire ici. João Pedro est suspendu, tandis que Cole Palmer lutte toujours contre une blessure à l'aine.

Cela signifie qu'Estevão est susceptible de débuter dans le rôle de milieu offensif. Le jeune Brésilien a impressionné en tant que remplaçant cette saison. Il a marqué trois buts lors de ses quatre dernières apparitions pour le club et le pays.

Estevão a joué 13 minutes contre Forest. Bien qu'il n'ait pas marqué, il a tout de même réussi à tirer deux fois. Il sera un candidat pour marquer au moins une fois, surtout si Chelsea domine ses visiteurs néerlandais.