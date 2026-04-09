5 équipes à soutenir face aux grands changements dans les données de buts de la Ligue des Champions

Avec une moyenne de 3,70 buts par match cette saison, il vaut la peine de soutenir les grandes équipes pour viser des victoires décisives en Ligue des Champions.

Équipes pour marquer plus de deux fois Cotes Arsenal 2.02 Chelsea 1.97 Barcelone 1.84 Newcastle 2.65 PSV 4.40

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Slavia Prague vs Arsenal : une défense invaincue rencontre la frénésie de buts de Martinelli

La saison d’Arsenal jusqu’à présent a été marquée par une solidité défensive. Ils n'ont encaissé que trois buts en 13 rencontres toutes compétitions confondues. De plus, David Raya n’a pas encore encaissé en Ligue des Champions.

Les Gunners, cependant, possèdent une ligne d’attaque puissante menée par Viktor Gyökeres, qui a marqué un doublé contre l’Atlético Madrid lors de la 2e journée. Avec Bukayo Saka à sa droite et Gabriel Martinelli à sa gauche, les Londoniens peuvent percer la défense à domicile plus de deux fois.

Martinelli semble s’épanouir dans cette compétition, étant le meilleur buteur du club en Europe cette saison avec trois buts.

Les hommes de Mikel Arteta ont terminé avec le même nombre de points qu’Inter Milan et Barcelone la saison dernière, mais ont été placés derrière le club catalan en raison de la différence de buts. Cependant, ils avaient un avantage de trois buts sur l’Inter, ce qui explique pourquoi ils ont terminé troisièmes de la ligue. C’est un exemple de pourquoi les buts comptent dans cette phase de la compétition.

Bien qu’il puisse sembler qu’Arsenal n’a pas encore atteint son meilleur niveau, ils ont marqué quatre buts contre l’Atleti lors de leur dernier match. De plus, les Gunners ont déjà inscrit huit buts en trois matchs, soit la moitié de leur total de la saison dernière en huit matchs. Avec cinq matchs restants, Arsenal pourrait dépasser les 16 buts, surtout contre des équipes plus faibles.

Qarabag vs Chelsea : les Blues pour répéter l’histoire

Malgré une défaite en Premier League à domicile le week-end dernier, Chelsea reste co-meilleur buteur de la division. Les hommes d’Enzo Maresca ont inscrit 17 buts en neuf matchs de championnat, soit une moyenne de presque deux buts par match.

Les Blues ont marqué sept buts en trois matchs de Ligue des Champions. Ils ont montré de quoi ils sont capables en dominant l’Ajax 5-1 lors de leur dernier match. Qarabag a subi une défaite 3-1 lors de la 3e journée.

Tout indique un autre match à haute intensité, d’autant plus que Chelsea se trouve dans un groupe de sept clubs à égalité avec six points. En raison de leur différence de buts inférieure, les Blues se retrouvent en dehors du top huit, ce qui signifie qu’ils ont un besoin urgent de marquer plus de buts.

De plus, les deux précédentes rencontres entre ces clubs ont eu lieu en 2017. Chelsea a gagné 6-0 et 4-0 à domicile et à l’extérieur, respectivement, suggérant qu’ils sont très capables de marquer à nouveau plus de deux buts.

Club Bruges vs Barcelone : les champions espagnols sont implacables en attaque

Barcelone a montré son excellente forme au reste de la Ligue des Champions en battant facilement l’Olympiakos lors de la 3e journée. Le club catalan a marqué six buts, portant leur total dans cette compétition cette saison à neuf.

L’équipe de Hansi Flick a une moyenne de trois buts par match en Europe cette saison, ce qui n’inspire pas confiance à l’équipe belge. Bruges est un habitué du football de la Ligue des Champions au fil des ans.

Cependant, la saison dernière, les hôtes ont à peine passé la phase de groupes, terminant 24e, avec 11 buts encaissés en huit rencontres. Cette saison, après seulement trois matchs joués, Bruges a déjà encaissé sept buts, soit seulement quatre de moins que leur total de la saison dernière.

Lors de la 3e journée, Bruges a montré sa faiblesse contre les grandes équipes de cette compétition, lorsqu'ils ont été lourdement battus 4-0 au Bayern Munich. Bien que jouer à domicile puisse être un avantage, l’attaque du Barça est tout simplement trop puissante.

Avec 25 buts en 10 matchs de La Liga, les Blaugrana sont les meilleurs buteurs de cette division. Avec une moyenne de 2,5 buts au niveau national et de trois en Europe, soutenir les champions espagnols pour marquer beaucoup de buts dans ce match est une bonne idée.

Newcastle vs Bilbao : un St James’ Park bruyant est difficile même pour les meilleures équipes*

Les soirées européennes à Tyneside sont intenses et bruyantes. L’atmosphère que génèrent les Geordies est électrique et peut être difficile pour toute équipe adverse. Barcelone a eu des difficultés dans ce lieu lors de la 1re journée.

Newcastle a marqué huit buts en trois matchs, en inscrivant trois lors de leur dernier match de Ligue des Champions contre Benfica. Avant cela, les Magpies ont marqué quatre buts contre les champions belges en titre, l’Union Saint-Gilloise.

Les hommes d’Eddie Howe ont été plus réservés en Premier League, donc ils pourraient s’exprimer davantage contre Bilbao. Les visiteurs ont un mauvais bilan contre les clubs anglais, surtout lorsqu’ils jouent au Royaume-Uni.

Bilbao s’est rendu au Royaume-Uni 10 fois, ne gagnant qu’une seule fois et perdant huit fois avec une différence de buts de -14. Ces statistiques montrent clairement que les visiteurs ne sont pas à l’aise pour jouer en Angleterre.

Anthony Gordon cherchera également à ajouter à son total, car l’ancien joueur d’Everton a déjà marqué quatre buts en Ligue des Champions cette saison. Il est important de noter que la seule rencontre compétitive entre les clubs à Tyneside s’est soldée par une victoire 3-2 pour les hôtes.

Olympiakos vs PSV : l’attaque du PSV prête à exploiter la mauvaise forme de l’Olympiakos

Ce n’a pas été une grande campagne européenne pour l’Olympiakos. Après trois matchs, leur meilleur résultat a été un point contre les nouveaux venus Pafos. L’équipe grecque a concédé huit buts jusqu’à présent dans la compétition.

Lors de leur dernier match, ils ont concédé six buts à Barcelone, bien qu’ils aient réussi à limiter Arsenal à seulement deux. Pour mettre en perspective, ils ont marqué neuf buts et encaissé trois en huit matchs de Ligue Europa la saison dernière.

Cependant, il y a une nette différence de niveau entre les deux compétitions. La compétition de deuxième niveau en Europe n’a vu que 138 buts sur trois journées, soit une moyenne de seulement 2,56 buts par match.

Pendant ce temps, la compétition européenne de premier plan a vu 200 buts dans le même nombre de matchs avec une moyenne de 3,70 buts par match. Il est évident que les clubs qui ont perdu des classements plus élevés la saison dernière en raison des buts cherchent maintenant à améliorer leur différence de buts.

Le PSV a marqué huit buts en trois matchs. L’équipe néerlandaise a marqué six buts contre les champions italiens Naples lors de la 3e journée, ce qui est un exploit louable en soi. De plus, les champions d’Eredivisie ont marqué plus de deux buts dans 60 % de leurs cinq dernières sorties.

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