Pronostic Cagliari vs Inter 27/09/2025 : choix de buteurs et pronostics pour le match de Serie A

Notre expert en paris anticipe une surprise, loin des données historiques de cette rencontre, où Cagliari pourrait obtenir un résultat positif.

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Pronostic Cagliari vs Inter : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Cagliari vs Inter

BTTS - Oui à une cote de 1,87 sur Winamax

Double chance - Cagliari/Nul à une cote de 2,30 sur Winamax

Buteur à tout moment - Andrea Belotti à une cote de 4,35 sur Winamax

Cagliari et l'Inter devraient faire match nul 1-1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Après avoir évité la zone de relégation de justesse la saison dernière avec seulement cinq points d'avance, Cagliari savoure sa place dans l'élite italienne cette saison. La direction du club a décidé qu'il était temps de changer, et Fabio Pisacane a remplacé Davide Nicola au début de la saison.

L'influence de Pisacane est claire. Les Insulaires n'ont subi qu'une seule défaite depuis le début de leur campagne de championnat, en déplacement chez les champions, Naples. Ils ont bien rebondi et se retrouvent septièmes au classement, à la frontière des places européennes.

Les Rossoblu ont déjà cinq points de plus que la saison dernière à la même période. C'est une période excitante pour Cagliari, qui accueille les finalistes de la saison dernière, l'Inter Milan, dans leur stade Unipol Domus de 16 000 places samedi soir.

La défense du titre n'a pas été facile pour l'Inter. Après le départ de Simone Inzaghi pour l'Arabie Saoudite, Christian Chivu a eu du mal à obtenir des performances constantes de ses joueurs. Ils stagnent en milieu de tableau, mais après un bon début en Ligue des champions et une victoire le week-end dernier, les Nerazzurri voudront commencer à progresser dans la bonne direction en Serie A.

Les effectifs probables pour Cagliari vs Inter

Composition attendue de Cagliari : Caprile, Palestra, Mina, Luperto, Obert ; Adopo, Prati, Folorunsho, Deiola, Esposito, Belotti

Composition attendue de Inter : Martinez, Akanji, Acerbi, Carlos Augusto, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sučić, Dimarco, Thuram, Martinez

Une défense inhabituellement perméable

Cagliari a toujours trouvé le chemin des filets à domicile en championnat cette saison, marquant trois fois en deux matchs. Leur défense a également été résiliente, n'ayant encaissé que trois buts lors de leurs quatre rencontres de Serie A.

L'Inter, quant à elle, est l'équipe la plus efficace de la division avec 11 buts en quatre matchs de championnat, mais les préoccupations de Chivu concernent sa ligne défensive. Seuls le Torino et Lecce (tous deux 8) ont concédé plus de buts que les visiteurs en Serie A cette saison (7).

Cela encouragera sûrement les hommes de Pisacane alors qu'ils visent à décrocher trois points contre l'Inter pour la première fois depuis 2019. De plus, les hôtes n'ont échoué à marquer qu'une seule fois lors de leurs cinq dernières sorties, inscrivant quatre buts cette semaine, tandis que les deux équipes ont marqué lors de trois des quatre derniers matchs de l'Inter.

Pronostic 1 Cagliari vs Inter : BTTS - Oui à une cote de 1,87 sur Winamax

Faiblesses à exploiter

L'Inter a dominé Cagliari par le passé, remportant quatre des cinq dernières confrontations directes, mais les visiteurs ne sont plus la menace qu'ils étaient. Avant leurs deux victoires consécutives, l'Inter a subi deux défaites d'affilée, l'une contre l'Udinese à domicile et l'autre contre la Juventus à l'extérieur.

Pendant ce temps, Cagliari semble avoir changé sa fortune avec le changement d'entraîneur. Les Rossoblu sont invaincus dans les quatre matchs qu'ils ont joués à l'Unipol Domus cette saison, toutes compétitions confondues.

S'il y avait une chance de prendre sa revanche sur l'Inter, c'est maintenant, surtout compte tenu des faiblesses défensives des visiteurs. Les Nerazzurri ont déjà deux points de moins que la saison dernière à la même période, une indication claire que la vie sous Chivu n'est pas encore stable, ce dont les hôtes peuvent tirer parti.

Pronostic 2 Cagliari vs Inter : Double chance - Cagliari/Nul à une cote de 2,30 sur Winamax

Renforcer la menace offensive

Andrea Belotti a rejoint Cagliari en provenance de Como au début de septembre, et il a fait un début de saison positif avec les Rossoblu. Il a mené l'attaque lors du dernier match de championnat contre Lecce et a inscrit un doublé dans une performance d'homme du match.

Belotti a réussi quatre tirs dans ce match, avec un xG de 1,70, et il a également remporté 50 % de ses duels aériens. Il est une menace constante et renforce certainement la menace offensive pour les hommes de Pisacane.

Il a été mis au repos lors de la victoire 4-1 de Cagliari contre Frosinone au deuxième tour de la Coppa Italia en milieu de semaine, donc il sera prêt à repartir ce week-end, et c'est notre candidat le plus probable pour marquer pour les hôtes.