5 choix de buteurs rentables pour cette trêve internationale

Ces cinq buteurs sont les plus susceptibles de marquer pour leurs nations tout en offrant une bonne valeur.

Cristiano Ronaldo : enfin marquer en Irlande

Même à 40 ans, Cristiano Ronaldo continue de poser des problèmes aux défenseurs et aux gardiens. Le capitaine du Portugal est dans sa quatrième saison avec le club Al Nassr en Saudi Pro League. Mis à part cette saison, il a inscrit 74 buts en 77 matchs de championnat pour son club.

Ces chiffres sont incroyables pour son âge. Ronaldo a déjà marqué neuf buts en seulement huit apparitions en championnat cette saison. De plus, il abordera cette trêve internationale en grande forme, avec cinq buts lors de ses cinq derniers matchs pour son club.

Avec 126 buts en 177 sélections pour le Portugal, il est le meilleur buteur de l'histoire du pays. Il a joué dans quatre matchs de qualification pour la Coupe du monde cette année et a déjà marqué cinq fois. En plus de cela, il a inscrit un doublé lors de la dernière trêve internationale contre la Hongrie.

Ronaldo est également chargé des penalties, ce qui augmente ses chances de trouver le fond des filets lors des prochains matchs. Le Portugal affrontera la République d'Irlande pour la deuxième fois dans cette campagne de qualification pour la Coupe du monde. Il est à noter que CR7 n'a pas marqué lors de leur précédent match.

Cependant, depuis ses débuts internationaux à 18 ans, Ronaldo a affronté l'Irlande sept fois au total. Il a marqué quatre buts lors de ces confrontations, mais tous ont été inscrits au Portugal. Peut-être que ce match est la meilleure occasion pour la légende de marquer enfin en Irlande.

Harry Kane : mieux que jamais

La forme de buteur de Harry Kane s'améliore chaque année. Lors de sa dernière saison à Tottenham, Kane a trouvé le chemin des filets 30 fois en Premier League. Cependant, il a marqué beaucoup plus depuis son transfert au Bayern Munich.

Le capitaine de l'Angleterre a inscrit 36 buts en 32 matchs de Bundesliga lors de sa première saison. Cette saison, Kane a déjà marqué 13 buts en 10 matchs de championnat, quatre buts en deux matchs de DFB Pokal, et cinq buts en quatre matchs de Ligue des champions.

On pourrait dire que l'ancien joueur des Spurs n'a jamais été en meilleure forme. La bonne nouvelle pour l'Angleterre est qu'il a conservé cette forme en équipe nationale. Kane a marqué six buts en autant de matchs de qualification, ce qui montre à quel point il est menaçant, surtout dans la surface.

Il a inscrit un doublé lors de la domination 5-0 de l'Angleterre contre la Lettonie lors de la précédente trêve internationale. Le capitaine est sur une série de cinq buts en six titularisations pour son club et est susceptible de reproduire cela lors du match de l'Angleterre contre la Serbie puis en déplacement en Albanie.

Si Thomas Tuchel aligne Kane, il sera un favori pour marquer. Cependant, comme l'Angleterre s'est déjà qualifiée pour la Coupe du monde, Tuchel pourrait vouloir tester d'autres joueurs à ce poste.

Victor Osimhen : en forme sur la scène internationale

Le Joueur Africain de l'Année 2023 semble avoir retrouvé sa meilleure forme en jouant pour Galatasaray. Il s'est fait connaître en menant Naples à leur premier titre de Serie A en 33 ans. Cette saison était spéciale, car Osimhen a inscrit 26 buts en 32 apparitions en championnat.

La saison dernière, il a marqué le même nombre de buts pour Galatasaray, mais en seulement 30 matchs de Super Lig. Bien qu'il ait été légèrement plus lent cette saison, avec trois buts en neuf apparitions en championnat, il semble mieux performer sur la scène continentale.

L'attaquant nigérian a marqué trois buts contre l'Ajax Amsterdam lors de la dernière journée de la Ligue des champions. Cela porte son total à six buts en seulement trois matchs de ce type pour le club turc.

Cependant, il a reproduit cette forme lors des matchs internationaux, marquant six buts lors de ses cinq apparitions en qualification pour la Coupe du monde avec les Super Eagles. L'entraîneur Eric Chelle comptera sûrement sur lui pour la demi-finale des playoffs à venir et, espérons-le, pour la finale.

Considérant qu'il a marqué trois fois contre le Bénin lors de la dernière journée de phase de groupes, il sera très difficile pour le Gabon d'arrêter Osimhen jeudi.

Kylian Mbappé : en forme et avide de marquer

La capacité de Kylian Mbappé à s'adapter à la Liga était une source d'inquiétude après son transfert du PSG au Real Madrid. Cependant, il s'en est bien sorti, ayant marqué 31 buts en 34 apparitions en championnat lors de sa première saison.

Le Français semble déterminé à battre ce record cette fois-ci. Il a déjà marqué 13 buts en douze matchs de Liga et cinq en quatre apparitions en Ligue des champions.

La menace que représente Mbappé est bien connue. Il a marqué lors de la victoire de la France lors du dernier match de qualification contre l'Azerbaïdjan. De plus, ses dix derniers matchs toutes compétitions confondues pour le club et le pays ont comporté autant de buts.

N'ayant pas trouvé le chemin des filets lors de ses deux dernières sorties, il sera avide de marquer. Avec la France à domicile contre l'Ukraine, Mbappé est susceptible de commencer fort, surtout car ils ne se sont pas encore qualifiés.

Denis Bouanga : performances constantes pour le club et le pays

Il est probablement le buteur le moins connu de cette liste, mais il est tout aussi redoutable que les autres. Denis Bouanga vient de terminer sa saison la plus prolifique pour le Los Angeles FC, ayant inscrit 26 buts en 33 apparitions.

L'attaquant gabonais a été constant pour l'équipe de MLS au cours des dernières saisons, enregistrant toujours plus de 20 buts. Il abordera cette trêve internationale avec confiance après avoir marqué un doublé lors du match de playoffs de LAFC contre Austin FC.

Bouanga a marqué sept buts lors de ses huit derniers matchs pour le club et le pays. Il a particulièrement excellé pour son équipe nationale, surtout aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang.

Dans cette édition des qualifications pour la Coupe du monde, Bouanga a marqué huit buts en 10 apparitions. Il sera crucial pour l'attaque gabonaise contre le Nigeria. Compte tenu de son efficacité en attaque, il devrait être capable de percer la défense des Super Eagles.

