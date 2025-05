Pourquoi vous devriez soutenir les Brésiliens lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde des Clubs

La Coupe du Monde des Clubs approche et pourrait surprendre. Les clubs brésiliens pourraient y jouer un rôle clé.

Contrairement à plusieurs autres clubs, Palmeiras, Botafogo, Flamengo et Fluminense se rendent aux États-Unis prêts. Leur championnat est en cours, ils sont en forme.

Les Brésiliens à la Coupe du Monde des Clubs Cotes Palmeiras ou nul contre Porto 2.25 Botafogo pour battre Seattle Sounders 1.57 Flamengo pour battre l'Espérance et plus de 2.5 buts 1.74 Fluminense contre Dortmund - les deux équipes marquent 1.72

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Les Brésiliens arrivent motivés

Les clubs brésiliens ont une histoire importante à la Coupe du Monde des Clubs. Une équipe de leur première division a été présente dans quatre des sept dernières finales, mais a échoué à chaque fois. Avec quatre équipes en compétition cette année, ils espèrent enfin décrocher le titre. Ce tournoi est pris très au sérieux en Amérique du Sud et est vu comme une occasion de prouver leur qualité.

Cependant, cela fait 15 ans qu'une équipe brésilienne ne l'a pas remporté, et aucun des participants de cette année ne l'a fait auparavant. Le fait qu'ils soient tous en action alors que les clubs ailleurs ont été en pause pourrait aussi leur donner un avantage.

Cette édition marque la première fois que la Coupe du Monde des Clubs présente des phases de groupes sous le format actuel. Avec des Brésiliens dans les Groupes A, B, D et F - et les deux premiers qualifiés - les Samba Boys ont une chance de briller. Bien que leur forme varie à travers les tournois nationaux et continentaux, ils sont prêts à élever leur jeu aux États-Unis.

À l'exception d'une, chaque équipe affrontera un adversaire qui n'a pas joué depuis au moins deux semaines avant le début de la compétition. Notamment, les adversaires de Palmeiras et Fluminense n'auront pas joué depuis un mois. Cela peut sembler un détail, mais cela pourrait faire une réelle différence pour leurs premiers matchs.

Les Brésiliens pour commencer fort

La première équipe brésilienne à entrer sur le terrain fait face à une tâche très difficile, avec Palmeiras contre Porto au MetLife Stadium. Verdão a été impressionnant à domicile. Ils ont remporté leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues et sont en tête du classement de la Série A. Ils croient en leurs chances contre la troisième meilleure équipe du Portugal, avec Estevão - bientôt à Chelsea - en grande forme.

Viennent ensuite Botafogo, qui sont favoris pour leur premier match de la Coupe du Monde des Clubs contre les Seattle Sounders. La forme d'Alvinegro Carioca a été inconstante depuis un certain temps, mais ils affrontent une équipe des Sounders tout aussi moyenne. Les blessures de joueurs clés n'ont pas aidé l'équipe de Renato Paiva, mais ils possèdent toujours une grande qualité.

Flamengo s'est avéré très difficile à battre sous l'ancien défenseur de Chelsea, Filipe Luís. Ils n'ont été battus que quatre fois en 2025 jusqu'à présent, et Giorgian de Arrascaeta est en grande forme. L'Espérance n'est cependant pas en reste. Ils ont récemment été couronnés champions de Tunisie, donc attendez-vous à des buts des deux côtés.

Enfin, pour le premier tour des autres matchs, l'attention brésilienne se portera sur Fluminense. Ils affrontent un début difficile contre le Borussia Dortmund, mais l'équipe allemande manque également de rythme. Le Tricolor aura une tâche ardue devant lui, mais peut poser des problèmes - surtout si Germán Cano revient de blessure à temps pour participer au tournoi.