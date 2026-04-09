Pronostic Brentford vs Liverpool 25/10/2025 : Thiago pour marquer dans un match nul

Notre expert en paris s'attend à ce que les Bees commencent bien et obtiennent un résultat, avec leur attaquant en forme Igor Thiago marquant un autre but.

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Pronostic Brentford vs Liverpool : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Brentford vs Liverpool

Brentford ou match nul à une cote de 2,15 sur Winamax

Igor Thiago pour marquer à tout moment à une cote de 2,35 sur Winamax

1ère mi-temps - Brentford à une cote de 4,30 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Brentford 1-1 Liverpool

Pronostic des buteurs : Brentford : Igor Thiago - Liverpool : Cody Gakpo

Brentford et Liverpool ont tous deux remporté des victoires impressionnantes cette semaine. Les Bees ont dominé lors de leur victoire 2-0 contre West Ham en Premier League lundi soir, obtenant leurs premiers points à l'extérieur de la saison. Ils ont été plus forts à domicile, prenant sept points en quatre matchs devant leurs propres fans.

Liverpool a été victorieux mercredi, s'imposant 5-1 contre l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions. Cependant, ils avaient perdu quatre matchs de suite toutes compétitions confondues avant cela.

L'équipe d'Arne Slot a subi une défaite à domicile 2-1 contre Man Utd le week-end dernier. Ils ont vraiment besoin de réagir avec trois points à Londres samedi.

Les effectifs probables pour Brentford vs Liverpool

Composition attendue de Brentford : Kelleher, Kayode, Van den Berg, Collins, Ajer, Lewis-Potter, Yarmolyuk, Henderson, Damsgaard, Schade, Thiago

Composition attendue de Liverpool : Mamardashvili, Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Les Reds à nouveau en difficulté

Pour la première fois sous son règne, Arne Slot ressent une certaine pression. Après un été record sur le marché des transferts, plusieurs de ses nouvelles recrues peinent à s'adapter.

Florian Wirtz a connu une meilleure soirée en Allemagne en milieu de semaine, mais il n'a pas encore marqué ni fait de passe décisive en Premier League. Pendant ce temps, Alexander Isak n'a trouvé le chemin des filets que lors de la Coupe EFL.

Les Bees ont dépassé les attentes jusqu'à présent sous la direction de Keith Andrews, et ils ont impressionné à West Ham lundi. Ils ont eu plus de possession que leurs adversaires pour la première fois sous leur nouveau manager, et ont créé 2,3 xG contre 0,4 pour leurs adversaires.

Cette victoire 2-0 était amplement méritée, mais ils ont tendance à mieux performer à domicile. Ils n'ont perdu qu'un de leurs cinq matchs compétitifs au Gtech Community Stadium cette saison. Aston Villa, Chelsea et Manchester United y ont tous perdu des points.

Pronostic 1 Brentford vs Liverpool : Brentford ou match nul à une cote de 2,15 sur Winamax

La bonne série de Thiago continue

Brentford a parfois joué de manière assez directe, avec de nombreux ballons longs vers leur puissant attaquant Igor Thiago. Le Brésilien a également souvent été leur cible sur les corners et les longues touches.

Le joueur de 24 ans remporte en moyenne 3,1 duels aériens par match en Premier League. Cependant, sa menace va au-delà de ce qu'il peut faire de la tête. Il a également été posé devant le but, marquant 24 % de ses tirs.

Thiago a inscrit cinq buts lors de ses huit premières apparitions dans l'élite anglaise. Seuls Antoine Semenyo et Erling Haaland ont marqué plus avant les matchs de Premier League de ce week-end. Il semble capable d'ajouter à ce total face à une défense de Liverpool qui n'a pas gardé sa cage inviolée lors des huit derniers matchs toutes compétitions confondues.

Pronostic 2 Brentford vs Liverpool : Igor Thiago pour marquer à tout moment à une cote de 2,35 sur Winamax

Les Bees capables de mener à la pause

Les Reds ont des préoccupations concernant les blessures de plusieurs joueurs avant ce match, ce qui devrait également encourager Brentford. Le milieu de terrain clé Ryan Gravenberch est parmi les incertitudes, tandis qu'Alisson et Jeremie Frimpong sont à nouveau absents.

Ils ont eu tendance à démarrer lentement ces dernières semaines, étant menés lors de chacun de leurs cinq derniers matchs compétitifs. Lors de leurs trois derniers matchs de Premier League, ils ont concédé trois fois dans les 15 premières minutes, y compris un but à la deuxième minute contre Man Utd dimanche dernier. L'équipe de Slot n'a également marqué qu'une fois avant la pause lors de ses déplacements en championnat cette saison.

Brentford sentira l'opportunité de bien commencer ce match. Ils ont marqué deux fois dans les 15 premières minutes à domicile déjà cette saison. Par ailleurs, 67 % de leurs buts à domicile en Premier League ont été inscrits avant la mi-temps.