Pronostic Benfica vs Bayern Munich 24/06/2025

Benfica vs Bayern Munich

C’est l’heure de nos pronostics pour Benfica vs Bayern Munich alors qu’ils s’affrontent dans la Coupe du Monde des Clubs mardi 24 juin.

Le Bayern est déjà qualifié pour les phases finales de la CWC, et Benfica n’a besoin que d’un match nul pour les rejoindre. Aucune des deux équipes ne devrait se précipiter.

Pronostic Benfica vs Bayern Munich : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Benfica vs Bayern Munich

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,82 sur Winamax

Bayern Munich plus de 1,5 buts à une cote de 1,76 sur Winamax

Michael Olise pour marquer ou faire une passe décisive à une cote de 2,05 sur Winamax

Benfica devrait s'incliner 2-1 face au Bayern Munich.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Bayern Munich n’a besoin que d’éviter la défaite pour remporter le Groupe C, et cela ne devrait pas être difficile pour eux. Ils n’ont perdu que deux fois lors de leurs 25 derniers matchs toutes compétitions confondues et restent une force redoutable. Ils n'ont jamais été battus par Benfica.

Ce sera la 14e fois que les Águias affrontent les Roten, et ils ont perdu 10 des 13 précédentes rencontres. Les géants portugais ont eu du mal à trouver de la régularité lors des derniers matchs - leur écrasante victoire contre Auckland City étant leur seule victoire en cinq matchs. Ils auront certainement du mal à Charlotte.

Les effectifs probables pour Benfica vs Bayern Munich

Composition attendue de Benfica : Trubin, Aursnes, António Silva, Otamendi, Carreras, Di María, Renato Sanches, Prestianni, Barreiro, Aktürkoğlu, Pavlidis

Composition attendue de Bayern Munich : Neuer, Laimer, Tah, Kim, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Coman, Kane

La première place en jeu

Plus de 2,5 buts ont été marqués lors de 11 des 12 derniers matchs du Bayern toutes compétitions confondues, et ils ont eux-mêmes marqué 12 buts en deux matchs de la Coupe du Monde des Clubs. Ils disposent d'une multitude d'options offensives, et Benfica aura probablement du mal à les contenir. Par ailleurs, il y a eu 14 buts marqués lors des trois derniers matchs d'Os Encarnados.

Aucune des deux équipes n'est sous pression pour pousser fort, car un match nul les verrait passer, mais le vainqueur revendiquera la première place du Groupe C. Ils affronteront soit Flamengo, soit plus probablement Chelsea dans les phases finales, donc le chemin à venir n'est pas facile. Avec cela à l'esprit, des joueurs pourraient-ils être mis au repos ?

Quoi qu'il en soit, ces deux équipes ont déjà montré leur capacité à marquer des buts aux États-Unis. Avec la première place en jeu, elles devraient le faire à nouveau.

Pronostic 1 Benfica vs Bayern Munich : Plus de 2,5 buts à une cote de 1,82 sur Winamax

Le Bayern semble redoutable

Écraser Auckland était une chose, mais les géants allemands sont une menace depuis un certain temps maintenant. Cela fait plus de quatre mois qu'une équipe ne les a empêchés de marquer. Avec des joueurs comme Harry Kane, Jamal Musiala et Michael Olise, ils ont de nombreuses options offensives.

Musiala, qui vient tout juste de revenir de blessure et a boité lors de la victoire 2-1 contre Benfica, pourrait ne pas se rétablir à temps pour débuter. S'il ne joue pas, Serge Gnabry ou Thomas Müller le remplaceront, et tous deux sont capables de marquer. Le seul match sans encaisser de Benfica lors des six derniers a été contre les Néo-Zélandais. Cela a mis en évidence leurs faiblesses défensives.

Kane est toujours le buteur le plus probable pour Die Bayern, mais avec tant d'options, Benfica aura fort à faire. Anatoliy Trubin pourrait être très sollicité - le Bayern a marqué 2+ buts lors des neuf derniers matchs consécutifs.

Pronostic 2 Benfica vs Bayern Munich : Bayern Munich plus de 1,5 buts à une cote de 1,76 sur Winamax

Magique Michael Olise

Peu de joueurs ont brillé à la Coupe du Monde des Clubs comme Olise. Il a été impliqué dans quatre des 10 buts lors de la déroute des Navy Blues, et son but tardif a assuré la victoire contre Boca Juniors. Il est le seul joueur avec cinq buts et passes décisives à ce stade, et son jeu global a été un plaisir à voir.

Il ne serait donc pas surprenant de le voir jouer un rôle à nouveau au Bank of America Stadium. Il a accumulé un impressionnant 43 buts/passes décisives lors de sa première campagne avec le Bayern, et il a toutes les chances d'ajouter à ce total aux États-Unis. Le Français a été une star, et Vincent Kompany espère voir une répétition de cette performance.

Olise ne sera pas le seul joueur dont Bruno Lage devra se méfier - mais il est certainement à surveiller.