Pronostic Bayer Leverkusen vs PSG 21/10/2025 : Victoire étroite à l'extérieur pour les Parisiens

Leverkusen affronte les champions en titre, le PSG, mardi, cherchant à éviter leur première série de trois matchs sans victoire à ce stade de la Ligue des Champions depuis 2016.

Pronostic Bayer Leverkusen vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Bayer Leverkusen vs PSG

Match nul/PSG (mi-temps/fin de match) à une cote de 4,50 avec Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 2,30 avec Winamax

Gonçalo Ramos buteur à tout moment à une cote de 2,25 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score – Bayer Leverkusen 0-1 PSG

Pronostic des buteurs – Bayer Leverkusen : N/A – PSG : Gonçalo Ramos

Les champions en titre de la Ligue des Champions, le PSG, se déplacent à Leverkusen pour affronter l'équipe de Kasper Hjulmand mardi soir. Les Parisiens ont un bilan parfait jusqu'à présent dans la phase de groupes, y compris une victoire impressionnante 2-1 contre Barcelone, malgré l'absence de plusieurs joueurs clés.

Bayer Leverkusen est invaincu dans toutes les compétitions depuis que Hjulmand a pris les rênes après le départ soudain d'Erik ten Hag. Leverkusen a remporté deux victoires consécutives en championnat, y compris leur dernière victoire 4-3 à Mayence samedi.

Cette compétition est celle dans laquelle le PSG s'épanouit depuis un certain temps. Ils sont invaincus lors de leurs 14 derniers matchs de Ligue des Champions et ont remporté leurs cinq derniers d'affilée. Les hommes de Luis Enrique seront probablement privés de Dembélé, Ruiz et Neves pour le déplacement à Leverkusen. Cependant, Désiré Doué pourrait être titularisé.

Les effectifs probables pour Bayer Leverkusen vs PSG

Composition attendue de Bayer Leverkusen : Flekken, Arthur, Andrich, Belocian, Badé, Fernandez, Garcia, Grimaldo, Poku, Maza, Kofane

Composition attendue du PSG : Chevalier, Mendes, Hakimi, Pacho, Zabarnyi, Kang-in, Vitinha, Kvaratskhelia, Doué, Barcola, Ramos

Le PSG devrait prendre l'avantage après une première mi-temps prudente

Leverkusen est sur une série de neuf matchs sans défaite, tandis que le PSG est invaincu lors de ses quatre derniers matchs. Leverkusen a également marqué en premier lors de ses cinq derniers matchs, tandis que le PSG a ouvert le score dans huit de ses dix derniers matchs compétitifs.

Ainsi, il semble que le match de mardi soir sera une question de qui cédera le premier. Une première mi-temps prudente est probable. Les hôtes tiennent à garder le PSG à distance, tandis que le PSG prend son temps pour trouver son rythme.

Les hommes de Luis Enrique devraient néanmoins trouver la faille. Les marchés de paris estiment qu'il n'y a que 21,05 % de chances que le match soit à égalité à la pause et que le PSG l'emporte en seconde période.

Pronostic 1 Bayer Leverkusen vs PSG : Match nul/PSG (mi-temps/fin de match) à une cote de 4,80 avec Winamax

Les blessures suggèrent un match à faible score

Dembélé est encore loin d'être à 100 % après ses récents problèmes aux ischio-jambiers. Pendant ce temps, Fabián Ruiz et João Neves devraient manquer le match de mardi.

Enrique a souligné qu'il ne prendra pas de risques avec ses joueurs en convalescence, donc nous nous attendons à un milieu de terrain de fortune pour les visiteurs. Marquinhos soigne également une blessure à la cuisse.

Leverkusen a aussi des titulaires absents pour cause de blessure. Des joueurs comme Nathan Tella, Jarell Quansah et Exequiel Palacios sont tous sur la touche. Des tests de condition physique sont également prévus pour Axel Tape-Kobrissa et Patrick Schick.

Étant donné le manque de cohésion des deux côtés, il y a de la valeur à parier sur moins de 2,5 buts ici. Cela malgré le fait que le PSG marque en moyenne trois buts par match, et que Leverkusen en inscrit également trois par match.

Pronostic 2 Bayer Leverkusen vs PSG : Moins de 2,5 buts à une cote de 2,35 avec Winamax

Ramos pour être le sauveur du PSG

Bien que Gonçalo Ramos ait eu du mal à s'imposer en Ligue 1, l'attaquant portugais a marqué deux buts en deux matchs en Ligue des Champions.

Les marchés de paris lui donnent une probabilité de 41,67 % de marquer à tout moment. Cela semble être le pari de valeur de notre trio de pronostics Bayer Leverkusen vs PSG, surtout avec Dembélé toujours sur la touche.

Avec Doué et Barcola pour le soutenir, Ramos devrait avoir de nombreuses occasions mardi soir. Barcola lui-même pourrait également être un bon choix pour marquer à tout moment, ayant inscrit quatre buts lors de ses sept premiers matchs de Ligue 1 en 25/26.

Pronostic 3 Bayer Leverkusen vs PSG : Gonçalo Ramos buteur à tout moment à une cote de 2,45 avec Winamax

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