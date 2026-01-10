Pronostic Barcelone vs Real Madrid 11/01/2026 : le Barça favori pour garder sa couronne

Notre expert en paris sportifs s'attend à un nouveau Clasico riche en buts, avec une équipe de Barcelone bien partie pour soulever le trophée.

Pronostic Barcelone vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Real Madrid

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 3-1 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Barcelone - Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski ; Real Madrid - Gonzalo Garcia

En octobre dernier, le Real Madrid s'était imposé 2-1 lors de leur confrontation en Liga. Cependant, depuis ce choc, peu de choses tournent rond pour les Merengues, et Xabi Alonso se retrouve sous une pression intense. Même la victoire 2-1 obtenue de justesse jeudi en demi-finale face à l'Atlético de Madrid n'a pas suffi à rassurer.

De son côté, Barcelone a fait preuve d'une maîtrise impressionnante en balayant l'Athletic Club (5-0) pour rejoindre la finale. Les hommes de Hansi Flick marchent sur l'eau et ont remporté tous leurs matchs depuis leur revers face à Chelsea en novembre.

C'est la quatrième année consécutive que les deux géants se retrouvent en finale de la Supercoupe. Le Barça a remporté deux des trois dernières éditions, dont un cinglant 5-2 l'an passé.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Real Madrid

Composition attendue de Barcelone : J. Garcia, Balde, Martin, Cubarsi, Koundé, E. Garcia, Pedri, Raphinha, Olmo, Yamal, Lewandowski

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Vinícius, Bellingham, Rodrygo, Gonzalo

Barça a difendere il titolo di Supercoppa

Anche nella vittoria di giovedì, il Real Madrid è apparso in gran parte poco impressionante. Sembravano vulnerabili nei duelli aerei e hanno affrontato 22 tiri contro l'Atletico. La squadra di Diego Simeone ha vinto il conteggio xG con un margine di 2.3 a 1.2.

Senza Kylian Mbappé e con significativi problemi di infortuni in difesa, è difficile vedere il Real Madrid vincere questa competizione. Hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime sette partite. Questo è un grosso problema contro un attacco pericoloso del Barça che sarà al completo.

La squadra di Flick ha vinto nove partite consecutive in tutte le competizioni. Hanno un rapporto di vittorie dell'86% dalla sconfitta al Bernabéu di ottobre, quando i giocatori chiave non erano al meglio della forma fisica. Non dovrebbe essere un problema domenica, e il Barça dovrebbe essere in grado di vincere entro i 90 minuti.

Pronostic 1 Barcelone vs Real Madrid : Barcellona vincente a quota 1,86 su Winamax

Gol a raffica in El Clasico ancora

Questo è uno dei pochi grandi incontri nel calcio mondiale che quasi sempre mantiene le aspettative. Dall'inizio della scorsa stagione, sono stati segnati 26 gol nelle cinque partite di Clasico. Entrambe le squadre hanno segnato in quattro di quei match.

Mentre il Barcellona ha rafforzato la difesa nelle ultime settimane con cinque partite consecutive senza subire gol, continua a concedere occasioni. Solo una prestazione straordinaria del portiere Joan Garcia ha negato all'Espanyol di segnare lo scorso weekend. Hanno concesso 1.6 xG in quella partita, mentre il Villarreal ha creato anche 1.6 xG contro il Barça nella partita precedente.

Il Real Madrid è già senza Éder Militão, e i loro due difensori centrali titolari sono stati entrambi costretti a uscire giovedì. Antonio Rüdiger è ora un grande dubbio per questa partita, il che dovrebbe essere una buona notizia per l'attacco avversario.

Puntare su oltre 3.5 gol è stato redditizio in quattro degli ultimi cinque incontri tra i club. Quella scommessa sembra buona di nuovo con una probabilità implicita del 51.3%.

Pronostic 2 Barcelone vs Real Madrid : Over 3.5 gol a quota 1,74 su Winamax

Catalani prolifici pronti a colpire

Anche con Lamine Yamal in panchina, il Barça ha comunque segnato quattro gol in 16 minuti contro l'Athletic. Marcus Rashford, Dani Olmo e Robert Lewandowski erano anche solo sostituti in quella partita. Questo evidenzia la profondità impressionante che Flick ha a disposizione.

Con gambe fresche previste in campo, dovrebbero porre domande regolari a una difesa del Real Madrid indebolita. Il Barça può anche prendere fiducia dalla loro media di un gol ogni 24 minuti contro questo avversario la scorsa stagione.

Quest'anno, hanno continuato a giocare un calcio d'attacco ad alto rischio. Dall'ultimo Clasico, hanno segnato due o più gol in 13 delle loro 14 partite. I giganti catalani hanno una media di 2.86 gol per 90 minuti in quel periodo.

Dato queste tendenze, puntare sui favoriti per segnare oltre 2.5 gol sembra una buona scommessa con una probabilità implicita del 35.7%.

Pronostic 3 Barcelone vs Real Madrid : Barcellona segna oltre 2.5 gol a quota 2,40 su Winamax

