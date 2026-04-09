Comment parier sur le Barcelone prolifique alors que La Liga reprend

Hansi Flick a fait un excellent travail avec le Barça depuis son arrivée, et ils seront à nouveau une force redoutable cette saison. Ils représentent une menace pour n'importe qui.

Barcelone en mode buts Cotes Barça para marcar más de 2.5 vs Mallorca 2.30 Más de 3.5 goles en total vs Levante 3.08 Robert Lewandowski para anotar 25+ goles 2.20

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Les options offensives de Barcelone

Cette année civile seulement, Barcelone a marqué 51 buts en Liga. Avec 19 matchs joués en 2025, ils affichent une différence de buts de +34, n'encaissant que 17. Flick dispose d'une multitude d'options offensives, et ils ont marqué 26 fois lors de leurs 10 derniers matchs.

En examinant les performances individuelles, la saison dernière Robert Lewandowski a inscrit 42 buts toutes compétitions confondues. Pendant ce temps, Raphinha en a marqué 34, et Ferran Torres, Lamine Yamal et Dani Olmo ont tous dépassé les 12 buts. Ils ont maintenant ajouté Marcus Rashford à l'équipe, et on s'attend à ce qu'il participe également à l'action.

Ils ont évidemment des problèmes, tels que la blessure actuelle de Lewandowski et les préoccupations concernant l'enregistrement de Rashford pour le moment, mais cela se réglera. Flick prépare ses équipes pour être agressives et offensives, et cela ne changera pas. De plus, leurs jeunes joueurs ont une année d'expérience supplémentaire, ce qui pourrait les rendre encore meilleurs.

Ce n'est que la pré-saison, bien sûr, et les adversaires n'étaient pas du même calibre que ceux de La Liga, mais le Barça vient de marquer 20 buts en quatre matchs. Lamine Yamal a inscrit un doublé lors de la victoire 5-0 contre Como lors du Trophée Joan Gamper, tandis que 10 autres joueurs ont également trouvé le chemin des filets cet été. Cela augure bien pour leur campagne à venir.

Que ce soit pour des matchs individuels, des joueurs individuels ou le total des buts marqués, parier sur les Blaugrana au niveau des buts semble être une bonne affaire.

Les premières victimes du Barça

Les Catalans commencent leur saison 2025/26 avec deux matchs consécutifs à l'extérieur contre le Real Majorque et Levante, respectivement. Majorque ne les a pas battus depuis 2009, perdant 16 de leurs 18 rencontres, tandis que Levante ne l'a pas fait depuis près de six ans. Par conséquent, les visiteurs sont de clairs favoris dans les deux rencontres.

En raison des problèmes mentionnés concernant Lewandowski et Rashford, Torres est susceptible de mener la ligne d'attaque. Il est possible qu'il soit le buteur le plus probable lors de l'ouverture. Il a marqué lors de la victoire 5-1 du Barça à Majorque la saison dernière, donc il sera désireux d'ajouter à son total avec les Blaugrana ce week-end.

Après avoir visité le Son Moix de Majorque, Barcelone se rendra à l'Estadio Ciudad de Valencia, où ils ont marqué trois fois lors de voyages consécutifs. Flick a les yeux rivés sur un bon départ, et l'équipe est capable de dominer dès le coup d'envoi. En tant que champions en titre, les attentes sont élevées, mais ils ont la qualité pour relever le défi.

En ce qui concerne les buteurs individuels, Yamal s'est illustré en pré-saison avec quatre buts, mais on s'attend à ce que Lewandowski prenne les commandes à son retour, même à 36 ans. Il a inscrit 27 buts en Liga la saison dernière, 19 l'année précédente, et 23 lors de sa première saison en 2022/23 - donc il ne ralentit pas.

Cependant, les buts du Barça pourraient venir de n'importe où. Ils ont eu 16 buteurs différents lors de leur campagne de ligue 2024/25, et ils sont prêts à troubler à nouveau les défenses espagnoles cette saison.

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