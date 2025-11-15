Pronostic Azerbaïdjan vs France 16/11/2025 : les visiteurs en route vers une victoire facile

Bien qu'il y ait peu en jeu dans cette rencontre, rien n'indique que la mauvaise série récente des Azerbaïdjanais prendra fin face aux Bleus, qui restent invincibles depuis six matchs.

+

Les meilleurs paris pour Azerbaïdjan vs France

L'Azerbaïdjan accueillera la France de Didier Deschamps dimanche soir pour le dernier match de la campagne de qualification du Groupe D pour la Coupe du monde 2026.

Ce fut un groupe de qualification désastreux pour les Azerbaïdjanais. Ils occupent la dernière place du Groupe D et n'ont marqué que deux buts en cinq matchs jusqu'à présent. Ils sont actuellement sur une série de 14 matchs sans victoire et ont concédé le premier but lors de leurs cinq derniers matchs consécutifs.

Avec les Azerbaïdjanais à six points de l'Islande, troisième, ils ont peu de motivation pour ce match. Ils sont assurés de finir derniers. Ils ont perdu 2-0 à domicile face à l'Islande jeudi soir, ne réussissant qu'un seul tir cadré à Bakou.

Pendant ce temps, les Français ont également peu de motivation pour ce sixième et dernier match de qualification. Les hommes de Deschamps se sont déjà qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde de l'été prochain. Leur victoire 4-0 contre l'Ukraine jeudi soir les place à six points devant l'Islande, deuxième.

Cela signifie que Deschamps pourrait être tenté de faire tourner son effectif à Bakou. Cela pourrait signifier un repos pour des joueurs comme Kylian Mbappé, offrant des opportunités à Hugo Ekitike, qui a impressionné depuis son arrivée à Liverpool. N'Golo Kanté a été solide lors de son retour en équipe nationale contre l'Ukraine et espère être à nouveau présent.

Les effectifs probables pour Azerbaïdjan vs France

Composition attendue de Azerbaïdjan : Bayramov ; Badalov, Krivotsyuk, Mustafazada, Abbasov, Huseymov, Makhmudov, Khaybulaev, Aliyev, Bayramov, Akhundzade

Composition attendue de France : Maignan ; Hernandez, Gusto, Upamecano, Konaté, Koné, Kanté, Cherki, Nkunku, Olise, Ekitike

Les Bleus pour gagner par trois buts d'écart

La France a battu l'Azerbaïdjan 3-0 lors de leur première rencontre de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026. Les Bleus avaient évidemment une plus grande motivation pour gagner ce match, avec la qualification encore en jeu.

Cependant, les Azerbaïdjanais ont concédé 13 buts lors de leurs cinq matchs de qualification à ce jour. Étant donné que leur campagne est déjà terminée et que l'Islande a marqué deux fois lors de sa victoire jeudi, une victoire de trois buts pour la France semble être un résultat raisonnable.

Les marchés de paris évaluent la France à 55,56 % pour gagner par une marge de trois buts. Les Azerbaïdjanais sont la seule nation à avoir perdu face à la France par trois buts ou plus depuis leur victoire en Ligue des nations contre Israël en octobre 2024.

Pronostic 1 Azerbaïdjan vs France : France -2 (Handicap à 3 issues) à une cote de 1,72 avec Winamax

Couverture en cas de manque de motivation des Français

Bien qu'une victoire de trois buts pour les Bleus de Deschamps semble probable, une équipe remaniée pourrait échouer à Bakou. Il y a toujours une chance que les remplaçants ne parviennent pas à jouer ensemble et soient frustrés par les Azerbaïdjanais, qui seront désireux d'éviter la défaite.

Couvrir une victoire à l'extérieur sur trois lignes de score dans le marché Multiscores peut être un plan judicieux. Si les Français remportent une victoire plus étroite et gardent probablement leur cage inviolée, cela pourrait être un pari de couverture intelligent.

Les marchés de paris indiquent une probabilité de 38,46 % que la France gagne sans encaisser de but par un, deux ou trois buts.

Pronostic 2 Azerbaïdjan vs France : France pour gagner 1-0, 2-0 ou 3-0 (Multiscores) à une cote de 2,60 avec Winamax

Début de match lent attendu

Étant donné que des joueurs comme Mbappé devraient être remplacés à Bakou, ce match pourrait démarrer lentement. L'Ukraine a réussi à empêcher une équipe de France avec Mbappé et Bradley Barcola de marquer en première mi-temps jeudi.

Bien que les Azerbaïdjanais ne soient probablement pas aussi solides défensivement que les Ukrainiens, la France pourrait ne trouver le filet qu'une seule fois dans les 45 premières minutes.

Lors de leur victoire 3-0 à domicile contre l'Azerbaïdjan, la France n'a marqué qu'un seul but en première mi-temps. Cela suggère que l'équipe d'Aykhan Abbasov a le potentiel pour offrir une résistance tenace.