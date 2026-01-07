Pronostic Atlético Madrid vs Real Madrid 08/01/2026 : un derby parti pour durer

Notre expert en paris sportifs mise sur une ouverture du score des Colchoneros dans un match ouvert, qui a de fortes chances de s'étirer jusqu'aux prolongations.

Pronostic Atlético Madrid vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Atlético Madrid vs Real Madrid

1er but : Atlético Madrid – Côte de 2,10 sur Winamax

2nde mi-temps : Plus de 1,5 but – Côte de 1,90 sur Winamax

Match nul (temps réglementaire) – Côte de 3,70 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Atlético Madrid 2-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Atlético - Alexander Sorloth, Julian Alvarez ; Real Madrid - Gonzalo Garcia, Rodrygo

Malgré une série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, l'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, reste sous pression avant cette Supercoupe.

Les Merengues ont pourtant signé l'une de leurs plus belles prestations de la saison dimanche dernier, en étrillant le Betis Séville 5-1. En l'absence de Kylian Mbappé, blessé, le jeune Gonzalo Garcia a crevé l'écran avec un triplé retentissant.

De son côté, l'Atlético Madrid arrive avec un sentiment mitigé après son nul (1-1) sur la pelouse de la Real Sociedad. Si Alexander Sorloth a trouvé la faille face à ses anciens partenaires, les hommes de Diego Simeone ont perdu du terrain dans la course au titre, mettant fin à leur série de quatre succès de rang.

Les effectifs probables pour Atlético Madrid vs Real Madrid

Composition attendue d’Atlético Madrid : Oblak, Hancko, Le Normand, Pubill, Llorente, Baena, Cardoso, Koke, Simeone, Sorloth, Álvarez.

Composition attendue du Real Madrid : Courtois, Carreras, Asencio, Rüdiger, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Vinícius, Bellingham, Rodrygo, Gonzalo.

L'Atleti pour frapper en premier à Djeddah

L'Atlético Madrid a pris la fâcheuse habitude de ne pas savoir concrétiser sa domination cette saison. Pourtant, les chiffres sont parlants : les Colchoneros ont ouvert le score lors de 18 de leurs 19 matchs de championnat.

Les hommes de Simeone l'avaient d'ailleurs emporté 5-2 lors du derby de septembre, en martyrisant la défense adverse par des centres précis, Sorloth se montrant particulièrement dangereux. Face à un Real toujours privé d'Eder Militao et avec un Dean Huijsen très incertain, cette stratégie pourrait encore payer. Parier sur l'Atlético pour le premier but (probabilité de 50 %) semble être une option solide.

Pronostic 1 Atlético Madrid vs Real Madrid : 1er but - Atlético Madrid à une cote de 2,10 sur Winamax

Des filets qui tremblent après la pause

Dimanche dernier, les matchs des deux équipes se sont emballés au retour des vestiaires. On a vu deux buts dès les dix premières minutes de la seconde période lors du nul de l'Atlético, tandis que le match du Real face au Betis a accouché de cinq buts après la mi-temps.

L'équipe d'Alonso semble plus friable en fin de match : 71 % des buts encaissés par le Real en Liga l'ont été en seconde période. Un constat similaire chez l'Atleti (59 %). Quand on se rappelle le festival offensif (8 buts en 120 minutes) lors de leur duel en Supercoupe 2024, miser sur "Plus de 1,5 but en seconde mi-temps" offre une belle valeur ajoutée.

Pronostic 2 Atlético Madrid vs Real Madrid : 2nde mi-temps - Plus de 1,5 but à une cote de 1,90 sur Winamax

Un nouveau duel sans vainqueur au bout de 90 minutes

Les derbys madrilènes sont souvent des batailles tactiques où l'écart est minime. En match à élimination directe, ces deux-là ont une fâcheuse tendance à nous emmener au bout de la nuit.

C’est simple : depuis le début des années 2010, les huit confrontations uniques en coupe entre ces deux clubs se sont toutes soldées par un nul à la fin du temps réglementaire. Avec un Mbappé incertain et deux formations qui ne dégagent pas encore une sérénité absolue, le partage des points semble être le choix le plus judicieux.

Pronostic 3 Atlético Madrid vs Real Madrid : Match nul à une cote de 3,70 sur Winamax

