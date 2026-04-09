Pronostic Athletic Bilbao vs Arsenal 16/09/2025 : match serré avec des équipes affaiblies

Avec Odegaard, Saliba et Norgaard probablement absents, et Saka, Havertz et Jesus indisponibles, Arteta sera contraint de puiser dans son effectif à Bilbao.

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Pronostic Athletic Bilbao vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Athletic Bilbao vs Arsenal

Match nul à une cote de 3,55 avec Winamax

0-0 (Score exact à la mi-temps) à une cote de 2,50 avec Winamax

Viktor Gyokeres Buteur à tout moment à une cote de 2,40 avec Winamax

Les Gunners devraient être tenus en échec 1-1 à l'Estadio de San Mamés.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L'Athletic Bilbao reçoit Arsenal pour leur premier match de la phase de groupes de la campagne de la Ligue des Champions 2025/26. L'équipe basque a terminé quatrième de la Liga la saison dernière, obtenant une entrée directe dans la compétition de cette année. Ils n'ont participé à la Ligue des Champions qu'à deux reprises auparavant, en 2014/15 et 1998/99. Les Rouge et Blanc ont bien commencé leur nouvelle campagne nationale, accumulant neuf points en quatre matchs.

Après trois victoires consécutives en championnat, l'équipe d'Ernesto Valverde a subi une défaite surprise 1-0 à domicile contre Alaves. Nico Williams, Beñat Prados, Unai Egiluz et Yeray Alvarez sont tous absents, tandis qu'Iñigo Lekue est très incertain. Bilbao ne sera pas au complet pour son ouverture en Ligue des Champions.

Arsenal a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions la saison dernière pour seulement la troisième fois dans l'histoire du club. Après une frénésie de dépenses de 250 millions de livres cet été, Mikel Arteta est sous une pression croissante de la part des supporters pour livrer un trophée au club du nord de Londres.

Ils ont commencé la saison 2025/26 de la Premier League de manière prometteuse, avec trois victoires et une défaite contre Liverpool. Cependant, les blessures restent une préoccupation, avec Martin Odegaard, William Saliba et Christian Norgaard sur la touche. Cela signifie qu'Arteta est susceptible de faire tourner son effectif.

Les effectifs probables pour Athletic Bilbao vs Arsenal

Composition attendue de Athletic Bilbao : Simón ; Vivian, Paredes, Areso, Berchiche, Vesga, Sancet, Jauregizar, I. Williams, Berenguer, Sannadi

Composition attendue de Arsenal : Raya ; Lewis-Skelly, Mosquera, White, Hincapié, Zubimendi, Merino, Rice, Martinelli, Madueke, Gyökeres

Match nul compétitif entre deux équipes en forme

Bien qu'une blessure à l'adducteur écarte Nico Williams, ancien objectif de transfert d'Arsenal, de l'Athletic, Arsenal sera privé de ses propres éléments clés. L'absence d'Odegaard sera un coup dur sur le plan créatif, et celle de William Saliba au cœur de la défense se fera également sentir.

C'est pourquoi nous pensons que l'Athletic peut s'accrocher et obtenir un point lors de cette ouverture de phase de groupes. L'Athletic avait remporté ses deux premiers matchs à domicile de la saison avant la défaite surprise contre Alaves samedi.

L'Estadio de San Mamés était une forteresse la saison dernière, avec 11 victoires et seulement deux défaites en 19 matchs à domicile en Liga. Ils n'ont concédé que 13 buts en 19 matchs à domicile, ce qui ne facilitera pas la tâche des Gunners pour les percer.

Pronostic 1 Athletic Bilbao vs Arsenal : Match nul à une cote de 3,55 avec Winamax

Première mi-temps prudente anticipée

La saison dernière, le premier but moyen de l'Athletic à domicile était à la 54e minute, tandis qu'ils n'ont concédé que 0,26 but par match en première mi-temps des matchs de Liga. Nous nous attendons à ce que l'Athletic joue de manière tout aussi robuste mardi et frustre les Gunners.

C'est pourquoi nous pensons qu'il est judicieux de parier sur un match nul et vierge à la mi-temps dans ce match. Arsenal aura une équipe de départ remaniée à gérer, ce qui pourrait rendre difficile pour l'équipe d'Arteta de trouver son rythme dès le départ.

Les marchés de paris estiment qu'il y a 36,36 % de chances d'un premier 45 minutes sans but. Si l'Athletic parvient à couper les services vers Viktor Gyökeres, ce pourcentage augmentera probablement de manière significative.

Pronostic 2 Athletic Bilbao vs Arsenal : 0-0 (Score exact à la mi-temps) à une cote de 2,50 avec Winamax

Valeur sur Gyökeres pour trouver le chemin des filets

En parlant de Gyökeres, nous voyons le fait de parier sur lui pour marquer à tout moment comme le choix de valeur de notre trio de pronostics pour Athletic Bilbao vs Arsenal. Le Suédois a marqué trois buts en quatre matchs de Premier League depuis son arrivée du Sporting cet été.

C'est un taux de réussite de 75 %, ce qui marque un début impressionnant au stade Emirates. Gyökeres a également montré une nature clinique devant le but. Il a marqué trois buts sur seulement sept tirs avec un taux de conversion de 43 % comparé à Erling Haaland (26 %) et Antoine Semenyo (25 %).

Les marchés de paris lui donnent 40 % de chances de marquer à Bilbao, bien en deçà de son taux de réussite actuel de 75 % en Premier League.