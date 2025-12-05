Pronostic Aston Villa vs Arsenal 06/12/2025 : les Gunners pour mettre fin à la série de victoires de Villa

Avec les deux équipes victorieuses en milieu de semaine, ce match entre deux des meilleures équipes de la Premier League s'annonce très intéressant.

+

Pronostic Aston Villa vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Aston Villa vs Arsenal

Arsenal vainqueur à une cote de 1,95 avec Winamax

Les deux équipes marquent (Non) à une cote de 1,93 avec Winamax

Bukayo Saka buteur à tout moment à une cote de 3,85 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Aston Villa 0-2 Arsenal

Pronostic des buteurs : Arsenal – Saka, Martinelli

Villa a rapidement grimpé dans le classement au cours des six dernières semaines grâce à une série de résultats impressionnants. Les hommes d'Unai Emery ont remporté huit de leurs neuf derniers matchs de Premier League, ne subissant qu'une défaite 2-0 contre les champions en titre, Liverpool, le mois dernier. Villa a marqué fréquemment récemment, notamment quatre buts contre Brighton dans un match qui a vu un total de sept buts mercredi.

Ils ont également marqué quatre fois lors d'une victoire confortable à domicile contre l'AFC Bournemouth. La principale inquiétude pour Emery est le gardien de but, Emi Martinez, qui s'est blessé lors de l'échauffement avant le match contre Brighton. Bizot était le remplaçant de l'Argentin et continuera si Martinez ne réussit pas le test de condition physique.

Arsenal n'a pas un effectif complet disponible en ce moment, mais reste en tête du classement avec cinq points d'avance. L'écart avec Villa, troisième, est de six points. Les Gunners n'ont encaissé que sept buts en 14 matchs, ce qui est très impressionnant.

C'est la moitié du nombre de buts encaissés par Villa. Kai Havertz et Gabriel sont encore à quelques semaines d'un retour. Cependant, des joueurs comme Saka, Odegaard et Martinelli sont en forme et prêts à jouer, ce qui est inquiétant pour les défenses de la Premier League.

Les effectifs probables pour Aston Villa vs Arsenal

Composition attendue d'Aston Villa : Bizot, Maatsen, Cash, Konsa, Torres, Kamara, Onana, Guessand, Rogers, McGinn, Watkins

Composition attendue d'Arsenal : Raya, White, Calafiori, Timber, Hincapié, Rice, Zubimendi, Odegaard, Martinelli, Saka, Merino

Les Gunners pour creuser l'écart au sommet de la Premier League

Arsenal a remporté trois de ses quatre dernières visites à Villa Park. Ils ont également gagné dix de leurs 14 premiers matchs de Premier League cette saison. Leur différence de buts est de 14 de mieux que le modeste total de 20 buts marqués par Villa. Malgré les blessures dans le dernier tiers et la ligne arrière, la profondeur de l'effectif d'Arsenal leur a permis de gérer la situation remarquablement bien.

Cela donnera également aux Gunners un avantage lors des semaines où ils jouent trois matchs. L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a pu laisser des joueurs comme Bukayo Saka et Eberechi Eze sur le banc contre Brentford. Il peut faire tourner ses trois joueurs de devant pour les garder frais. Bien que Villa soit compétitif, il n'aura tout simplement pas la même énergie pour suivre les leaders du championnat.

Pronostic 1 Aston Villa vs Arsenal : Arsenal vainqueur à une cote de 1,95 avec Winamax

Grande valeur pour une feuille blanche de chaque côté

Arsenal a limité Brentford à seulement 0,34 xG lors de leur derby londonien mercredi soir. Les Bees n'ont réussi qu'un seul tir cadré, et ce, malgré l'absence de joueurs comme Gabriel de la ligne arrière d'Arsenal. Pendant ce temps, huit des dix dernières rencontres de Premier League entre Villa et Arsenal à Villa Park ont vu une seule équipe marquer.

Cela a été le cas lors des deux derniers matchs, avec Arsenal gagnant 2-0 en août dernier. Bien que Villa ait marqué quatre buts contre Brighton, le fait est que Villa n'est que dixième au tableau xG. Les 0,5 buts encaissés par match d'Arsenal sont en fait meilleurs que leurs 0,83 buts attendus contre (xGA) par match.

Pronostic 2 Aston Villa vs Arsenal : Les deux équipes marquent (Non) à une cote de 1,93 avec Winamax

Parier sur Saka pour débuter et marquer pour les visiteurs

Nous avons déjà mentionné qu'Arteta avait le luxe de garder Saka sur le banc mercredi soir. L'international anglais a marqué en fin de match et devrait figurer dès le début samedi à l'heure du déjeuner. Saka a un taux de réussite de 36,36 % de buts marqués jusqu'à présent dans cette campagne de Premier League. Cependant, les marchés de paris indiquent qu'il n'y a que 26,32 % de chances qu'il trouve le filet à Villa Park.

Parier sur Saka pour marquer à tout moment semble être le choix de valeur parmi notre trio de pronostics pour Aston Villa vs Arsenal. Il est actuellement dans le 93e percentile de la Premier League pour xG. Saka est encore mieux classé (95e percentile) pour les tirs au but, ayant marqué avec 11 de ses 23 tentatives de but.