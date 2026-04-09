Pronostic AS Roma vs Lille 02/10/2025 : les Lupi pragmatiques prêts à prospérer à Rome

Notre expert en paris conseille I Lupi pour s'imposer face à leurs adversaires français à Rome. Cependant, cela pourrait être serré.

+

Pronostic AS Roma vs Lille : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour AS Roma vs Lille

AS Roma gagne avec une cote de 1,62 sur Winamax

Moins de 2,5 buts avec une cote de 1,82 sur Winamax

AS Roma gagne sans encaisser de but avec une cote de 2,50 sur Winamax

Roma devrait gagner 2-0 contre Lille.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

AS Roma a très bien commencé la saison jusqu'à présent, remportant cinq de ses six matchs toutes compétitions confondues. Ils ont également gardé leur cage inviolée à quatre reprises, se révélant difficiles à battre. Les hommes de Gian Piero Gasperini ont déjà battu un adversaire français cette saison et chercheront à réitérer cela cette semaine.

Lille, en revanche, a été assez inconstant. Ils ont obtenu de très bons résultats, comme battre Monaco et écraser Lorient 7-1. Cependant, ils ont aussi subi quelques défaites et montré des signes de vulnérabilité en défense. Ils ont encaissé neuf buts en sept matchs et ont perdu 1-0 à domicile contre Lyon le week-end dernier.

Les effectifs probables pour AS Roma vs Lille

Composition attendue de AS Roma : Svilar, Hermoso, Mancini, Ndicka, Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas, Soule, El Shaarawy, Ferguson

Composition attendue de Lille : Bodart, Santos, Ngoy, Mbemba, Verdonk, Bentaleb, Bouaddi, Fernandez-Pardo, Haraldsson, Sahraoui, Giroud

À Rome, les Romains dominent

Gasperini sera très satisfait de la manière dont son équipe de l'AS Roma a commencé la saison, avec pour seul faux pas une défaite 1-0 contre Torino. Ils ont déjà écarté Bologne et la Lazio, et occupent actuellement la troisième place du classement, à égalité de points avec l'AC Milan et Naples. I Lupi ont également remporté leurs trois derniers matchs, débutant par une victoire contre Nice lors de leur dernier match.

Avec Lille n'étant pas aussi dominant, les Italiens estiment avoir de bonnes chances de faire deux sur deux à domicile. Les Dogues ont eu besoin d'un but tardif d'Olivier Giroud pour passer SK Brann lors de la première journée, et c'était à leur propre stade. Il est clair pourquoi les hôtes sont favoris pour cette rencontre.

Les Romains ont la qualité et la forme pour triompher ici, et Lille devra hausser son niveau de jeu pour espérer obtenir un résultat.

Pronostic 1 AS Roma vs Lille : AS Roma gagne avec une cote de 1,62 sur Winamax

Pas de promenade de santé attendue

Ce devrait être une rencontre relativement serrée. Tous les cinq premiers matchs de Roma toutes compétitions confondues ont été décidés par un but, et ils n'ont marqué que deux fois même contre le Hellas Vérone en difficulté. Il serait surprenant de voir l'équipe locale écraser ses adversaires.

Lille a encaissé trois fois à deux reprises cette saison - contre Brest et Lens - deux matchs joués à l'extérieur. Avec Roma n'ayant aucun buteur particulier en forme, nous nous attendons à un match avec peu de buts ici.

Une fois que Paulo Dybala et Leon Bailey reviendront de blessure, on pourrait penser que le total de buts de Roma augmentera, mais pour l'instant, ils restent sur la touche. Leur absence donne un peu moins de travail à Genesio. Cependant, il doit faire face à ses propres problèmes, avec Benjamin André, Thomas Meunier, Romain Perraud, Alexsandro et Berke Ozer tous absents.

Nous nous attendons à une performance professionnelle de la part des hommes de Gasperini plutôt qu'à une victoire écrasante.

Pronostic 2 AS Roma vs Lille : Moins de 2,5 buts avec une cote de 1,82 sur Winamax

La plus grande force des Giallorossi

Roma ne marque pas beaucoup de buts ; neuf équipes de Serie A ont marqué plus qu'eux en 2025/26 jusqu'à présent. Ce qu'ils ont, cependant, c'est une défense incroyablement solide, actuellement la meilleure du championnat. Les Italiens n'ont encaissé qu'un seul but en championnat jusqu'à présent et se montrent très résolus.

C'est un problème pour Lille, qui n'a pas réussi à marquer dans deux de ses trois derniers matchs. Ils ont marqué deux buts contre Brann lors de leur dernier match de Ligue Europa, mais Roma à Rome est un défi différent. Gasperini sera désireux de voir ses défenseurs continuer leur bon travail.

Il y a toutes les chances que Lille ait du mal au Stadio Olimpico. Ils dépendent encore beaucoup d'un Giroud de 39 ans. Hamza Igamane est une autre menace, mais les hôtes se feront confiance pour le contenir.