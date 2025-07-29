Pronostic Arsenal vs Tottenham 31/07/2025 : les Gunners misent sur leur élan

Notre expert en paris souligne que l'activité rapide d'Arsenal sur le marché des transferts leur confère un avantage sur leurs rivaux lors de cette rencontre de pré-saison.

+

Pronostic Arsenal vs Tottenham : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Tottenham

1x2 - Arsenal 1.49 sur Unibet

BTTS - Oui 1.46 sur Unibet

Arsenal sans but encaissé en première mi-temps - Non 2.22 sur Unibet

Nous prévoyons une victoire d'Arsenal 3-1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Arsenal a terminé la saison 2024/25 de manière décevante. Après avoir assuré une bonne position pour la Ligue des Champions de l'UEFA, ils ont été éliminés par le futur vainqueur, le PSG. De plus, ils ont facilement perdu le titre de Premier League face à Liverpool.

La pré-saison de Mikel Arteta se concentre sur la préparation d'un défi pour le titre sous une forme ou une autre. Ils ont déjà commencé leur tournée en Asie de la meilleure façon possible, avec des victoires sur l'AC Milan et Newcastle la semaine dernière.

Maintenant, ils se concentrent sur leurs grands rivaux du nord de Londres, Tottenham. Les Spurs ont connu une saison bien meilleure que les Gunners, Ange Postecoglou les ayant menés au titre de la Ligue Europa.

Cependant, une nouvelle ère commence au club après s'être séparé de l'Australien. Les Spurs ont fait venir Thomas Frank, ainsi que quelques autres recrues clés, pour renforcer leur effectif. Ils ont eu une pré-saison plus calme, mais seront sûrement prêts à affronter leur ancien rival jeudi.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Tottenham

Composition attendue de Arsenal : Raya ; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly ; Zubimendi, Ødegaard, Rice ; Saka, Martinelli, Havertz

Composition attendue de Tottenham : Vicario ; Spence, Danso, van de Ven, Udogie ; Bissouma, Gray ; Kudus, Moore, Johnson ; Tel

Domination continue du nord de Londres

La difficile victoire d'Arsenal contre Newcastle le week-end dernier a prolongé leur série d'invincibilité à cinq matchs, dont quatre consécutifs. Leurs nouveaux joueurs donneront sans aucun doute un coup de pouce à toute l'équipe alors qu'ils rencontrent leurs rivaux de toujours.

Les Gunners se sont révélés être des adversaires redoutables pour les Spurs ces dernières années. La dernière victoire des Lilywhites sur eux remonte à 2022. Cinq des six dernières confrontations directes ont été remportées par les hommes d'Arteta, tandis qu'un match s'est terminé par un nul.

Leurs statistiques, combinées à l'élan qu'ils ont déjà accumulé, suggèrent qu'Arsenal devrait terminer sa tournée asiatique par une autre victoire et rentrer chez eux en confiance. Le nouveau buteur d'Arsenal, Viktor Gyökeres, pourrait même jouer brièvement, posant une menace pour les Spurs.

Pronostic 1 Arsenal vs Tottenham : 1x2 - Arsenal 1.49 sur Unibet

Assez de qualité pour causer des problèmes

Les Gunners devraient contrôler la majeure partie du jeu, surtout que Tottenham a un nouveau manager avec des tactiques différentes de celles de Postecoglou. Cependant, leur défense n'est pas parfaite.

Le week-end dernier, Newcastle a montré qu'il y avait quelques faiblesses défensives que l'adversaire pourrait exploiter. Avec Gabriel Magalhães probablement absent, Tottenham sera encouragé à attaquer encore plus.

Il est à noter que trois des quatre dernières confrontations entre eux ont vu des buts des deux côtés. Même si les Spurs n'ont pas réussi à marquer lors de leur dernier match contre Luton, ils ont suffisamment de puissance offensive pour causer des problèmes à David Raya ou Kepa, selon qui commencera.

Pronostic 2 Arsenal vs Tottenham : BTTS - Oui 1.46 sur Unibet

Arsenal concédera tôt

Les hommes d'Arteta ont été pris de court lorsque Newcastle a percé leur défense après seulement six minutes. L'ancien joueur de Nottingham Forest, Anthony Elanga, a marqué son premier but pour les Toon.

Sur les six tirs de Newcastle, trois étaient cadrés, tandis que deux étaient de nettes occasions de marquer en première mi-temps. Cela indique que les Spurs pourraient avoir le plus de succès en première mi-temps.

La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées, les Spurs ont marqué les premiers après 25 minutes, ce qui est une possibilité réaliste pour leur prochain match. En conséquence, les Gunners pourraient avoir du mal à garder leur cage inviolée après 45 minutes.