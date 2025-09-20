Pronostic Arsenal vs Man City 21/09/2025 : les Gunners pour maintenir leur excellent départ

Nous misons sur une victoire des hôtes face à une équipe de City inconstante. Les Gunners ont commencé la saison sur les chapeaux de roues.

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Pronostic Arsenal vs Man City : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Man City

Arsenal pour gagner à une cote de 1,82 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,66 sur Winamax

Declan Rice marque ou fait une passe décisive à une cote de 3,25 sur Winamax

Arsenal devrait l'emporter 2-1 contre Manchester City.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Arsenal a très bien entamé la saison, Liverpool étant la seule équipe à les avoir battus ou à avoir marqué contre eux. Leur victoire 2-0 contre l'Athletic Bilbao a été un début parfait en Ligue des Champions, leur permettant de réaliser quatre matchs sans encaisser de but sur cinq. Ils seront pleins de confiance en recevant Manchester City.

Les hommes de Pep Guardiola ont également remporté une victoire en milieu de semaine, battant Naples, après leur écrasante victoire 3-0 contre Manchester United. Cependant, avant cela, ils avaient perdu contre Tottenham Hotspur et Brighton and Hove Albion, tout n'a donc pas été parfait. Battre les Gunners marquerait certainement un coup pour les Cityzens.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Man City

Composition attendue de Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Madueke, Gyökeres, Eze

Composition attendue de Man City : Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Silva, Foden, Reijnders, Doku, Haaland

Les Gunners prêts pour une victoire significative

Mis à part leur défaite contre Liverpool, Arsenal a connu un début de saison presque parfait en 2025/26. Même contre les Reds, il a fallu un moment de génie pour percer leur défense résolue, et c'est toujours le seul but qu'ils ont concédé jusqu'à présent. Mikel Arteta est très satisfait de la situation actuelle et sera impatient de continuer sur cette lancée ce week-end.

L'absence continue de Bukayo Saka est bien sûr un coup dur, mais les Gunners ont désormais plus de profondeur pour y faire face. Noni Madueke s'est bien intégré, et si Martin Ødegaard peut revenir dans le jeu, ce sera un atout supplémentaire pour cette rencontre. Les hommes d'Arteta ont géré avec brio les premiers revers de personnel et seront confiants en accueillant les Cityzens.

L'équipe de Guardiola, quant à elle, a ses propres problèmes de blessures. Omar Marmoush et Rayan Cherki sont absents, avec Rayan Aït-Nouri et John Stones incertains. Tous seront manqués s'ils ne sont pas disponibles. Arsenal est le favori et a certainement l'avantage.

Pronostic 1 Arsenal vs Man City : Arsenal pour gagner à une cote de 1,82 sur Winamax

Une richesse de talents offensifs

Même avec des joueurs comme Saka, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Marmoush et Cherki hors de l'équation, il reste d'excellentes options offensives. Dix buts ont été marqués lors des deux confrontations entre ces deux équipes la saison dernière, et un seul a été inscrit par l'un des attaquants susmentionnés. Ce devrait être un match fascinant pour le spectateur neutre.

Erling Haaland est en forme exceptionnelle et sera désireux d'ajouter à ses neuf buts en neuf matchs toutes compétitions confondues. De plus, Viktor Gyökeres en a inscrit trois en Premier League jusqu'à présent. Ils mèneront la ligne, ayant marqué 88 buts à eux deux la saison dernière - ils savent donc comment trouver le chemin des filets.

Les deux équipes ont marqué lors de cinq des sept dernières confrontations entre Arsenal et City, et nous nous attendons à un résultat similaire ici. Avec l'avantage du terrain, cependant, les Gunners devraient être en mesure de marquer plus que leurs adversaires.

Pronostic 2 Arsenal vs Man City : Les deux équipes marquent à une cote de 1,66 sur Winamax

Un homme pour les grandes occasions

Arsenal s'est avéré être une grande menace sur coups de pied arrêtés, et cela sera certainement un moyen clé pour troubler les visiteurs. Declan Rice est un joueur à surveiller à cet égard, qu'il délivre les coups de pied arrêtés ou qu'il se positionne dans la surface. Le milieu de terrain anglais a été un véritable cauchemar pour City lors de leur dernière rencontre, délivrant deux passes décisives lors de la victoire 5-1 en février.

Rice a deux passes décisives à son actif cette saison, toutes deux sur corner, et cherchera à semer à nouveau le chaos à l'Emirates. Il a contribué à 19 buts et passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, dont neuf buts. Ce serait le match parfait pour ouvrir son compteur pour 2025/26.