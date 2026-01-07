Pronostic Arsenal vs Liverpool 08/01/2026 : un 3e match nul en 4 confrontations ?

Grâce à leur récent succès à Bournemouth, les Gunners ont porté à 6 points leur avance en tête de la Premier League. De leur côté, les joueurs de Liverpool se rendent dans la capitale avec un objectif clair : consolider leur place dans le Top 4.

Pronostic Arsenal vs Liverpool : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Liverpool

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-2 Liverpool

Pronostic des buteurs : Arsenal - Gyökeres, Saka ; Liverpool - Ekitike, Wirtz

Les Gunners ont dû batailler pour ramener les trois points de Bournemouth (3-1). C'est Declan Rice, auteur d'un doublé salvateur en seconde période, qui a scellé la victoire. Bonne nouvelle pour Mikel Arteta : son infirmerie se vide. Si Max Dowman et Cristhian Mosquera sont forfaits et Riccardo Calafiori encore incertain, le reste du groupe est opérationnel.

Historiquement, Liverpool reste la bête noire d'Arsenal : les Londoniens n'ont remporté que 11 de leurs 46 dernières confrontations directes toutes compétitions confondues. Pire encore, les Gunners n'ont gagné qu'un seul de leurs huit derniers duels face aux Reds.

Liverpool semblait tenir une victoire précieuse à l'extérieur contre Fulham, avant d'être douché par un but in extremis d'Harrison Reed. Actuellement 4es, les Reds sentent le souffle de Chelsea (5e) à seulement trois points derrière.

La mission s'annonce complexe pour Arne Slot, dont la liste de blessés est bien plus longue que celle d'Arteta. Isak, Gomez, Endo et Leoni manquent à l'appel, tandis que Mohamed Salah est actuellement retenu par l'Égypte pour la CAN.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Liverpool

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Hincapie, Timber, Saliba, Gabriel, Rice, Zubimendi, Odegaard, Trossard, Saka, Gyökeres

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Bradley, Robertson, van Dijk, Konaté, Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz, Ekitike

Pourquoi parier contre le leader ?

Avec une avance de 6 points au sommet de la Premier League, parier contre Arsenal peut sembler risqué. Pourtant, l'option "Nul ou Liverpool" en Double Chance offre une valeur réelle.

Comme évoqué, Arsenal n'affiche que 24 % de victoires sur ses 46 derniers matchs face à Liverpool. De plus, Arne Slot semble avoir stabilisé les Reds, qui ont empoché 11 points sur les 15 possibles lors des cinq dernières journées.

Un nul ne serait d'ailleurs pas une catastrophe pour Arsenal : cela maintiendrait Liverpool à 14 longueurs. Dans le pire des scénarios, leur avance sur Manchester City passerait à 4 points, un matelas encore confortable. Avec une probabilité estimée à 43,48 % pour un nul ou une victoire visiteuse, ce pari est bien plus intéressant que de miser aveuglément sur les Gunners.

Pronostic 1 Arsenal vs Liverpool : Match nul ou Liverpool (Double Chance) à 2,10 chez Winamax

Des filets qui tremblent des deux côtés

Si l'on se penche sur l'historique des confrontations, la cote pour le "BTTS" (les deux équipes marquent) est sans doute le meilleur coup à jouer de cette sélection.

Les deux équipes ont trouvé le chemin des filets dans 70 % de leurs 46 derniers affrontements. Arsenal n'a d'ailleurs réussi à garder sa cage inviolée que dans 13 % de ces rencontres. Si la défense des Gunners est solide à l'Emirates, les deux équipes ont marqué dans la moitié de leurs matchs à domicile cette saison. Liverpool, de son côté, tourne à une moyenne de 1,70 but par match à l'extérieur.

Pronostic 2 Arsenal vs Liverpool : Les deux équipes marquent à 1,66 chez Winamax

Un festival offensif à l'Emirates ?

Quatre des huit dernières confrontations entre les deux clubs à l'Emirates ont généré au moins quatre buts. Arsenal est en feu avec 9 buts inscrits sur ses 3 derniers matchs, tandis que Liverpool en a marqué 4 sur la même période. Historiquement, 43 % de leurs duels atteignent la barre des 3,5 buts.

Le marché sous-estime peut-être cette éventualité (probabilité de 38,17 %), sans doute à cause du manque de réalisme récent de l'attaque des Reds. Cependant, le retour d'Hugo Ekitike ce jeudi devrait redonner à Liverpool le point d'appui qui lui manquait.

Pronostic 3 Arsenal vs Liverpool : Plus de 3,5 buts à 2,55 chez Winamax

