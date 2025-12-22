Pronostic Arsenal vs Crystal Palace 23/12/2025 : défaite pour des Eagles épuisés

Après deux défaites consécutives en Premier League et un match nul frustrant en Ligue Europa Conférence, Crystal Palace a besoin d'un résultat positif en Coupe EFL contre Arsenal.

Pronostic Arsenal vs Crystal Palace : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Crystal Palace

Arsenal – Arsenal (Mi-temps – Fin de match) à une cote de 2,35 avec Winamax

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,92 avec Winamax

Eberechi Eze - Buteur à tout moment à une cote de 2,80 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 3-0 Crystal Palace

Pronostic des buteurs : Arsenal – Jesus, Madueke, Eze

Arsenal et Crystal Palace s'affrontent mardi soir dans un derby londonien captivant pour une place en demi-finale de la Coupe EFL. Les Gunners sont bien placés pour atteindre le dernier carré, après leur victoire durement acquise à Everton samedi soir. Les hommes de Mikel Arteta seront désireux de concourir pour un autre trophée cette semaine en Coupe EFL.

Arsenal a un bon bilan récent contre Palace, n'ayant pas perdu lors de leurs huit dernières confrontations officielles. En fait, les Gunners n'ont perdu contre Palace que trois fois dans toutes les compétitions depuis octobre 1994. Arteta pourrait décider de donner à Gabriel Jesus son premier départ depuis son retour de blessure, tandis que des joueurs comme Eze, Madueke et Martinelli seront impatients de jouer. Le jeune défenseur Joshua Nichols, qui a joué contre Bolton au début du tournoi, pourrait également être dans le onze de départ.

L'entraîneur de Crystal Palace, Oliver Glasner, a été frustré par le calendrier récent de l'équipe. La difficulté de jouer en compétition européenne tout en jouant en Premier League affecte l'effectif. Leur équipe réserve n'a pu faire qu'un match nul avec les modestes Finlandais de KuPS en Ligue Europa Conférence. Deux jours plus tard, leur onze titulaire a été battu 4-1 à Leeds. Palace a maintenant concédé neuf buts lors de ses trois derniers matchs. Affronter une équipe d'Arsenal en excellente forme n'est pas ce dont ils ont besoin actuellement.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Crystal Palace

Composition attendue d’Arsenal : Kepa, Lewis-Skelly, Nichols, Saliba, Calafiori, Norgaard, Eze, Merino, Madueke, Martinelli, Jesus

Composition attendue de Crystal Palace : Benítez, Clyne, Richards, Guehi, Canvot, Wharton, Lerma, Pino, Sosa, Devenny, Uche

La fatigue et les blessures favorisent l'équipe à domicile

Arsenal a marqué le premier but lors de sept de ses huit dernières rencontres avec Crystal Palace. De plus, les Gunners menaient à la mi-temps lors de quatre de leurs cinq derniers affrontements. Étant donné que les Eagles sont physiquement et mentalement fatigués, il est peu probable qu'ils empêchent les Gunners de marquer longtemps.

De plus, les Eagles ne seront pas au complet. Ismaila Sarr joue à la CAN, tandis que Daniel Muñoz et Daichi Kamada sont blessés. Glasner doit également gérer avec précaution le buteur vedette Jean-Philippe Mateta, qui joue avec un problème persistant au genou. Avec Christantus Uche prêt à le remplacer, la défense d'Arsenal ne devrait pas être menacée. Soutenir Arsenal (MT/FT) avec une probabilité de seulement 43,48 % est le pari de valeur parmi ces pronostics pour Arsenal vs Crystal Palace.

Pronostic 1 Arsenal vs Crystal Palace : Arsenal – Arsenal (Mi-temps – Fin de match) à une cote de 2,35 avec Winamax

Les données des confrontations directes suggèrent trois buts ou plus

Quatre des cinq dernières confrontations entre ces équipes ont comporté trois buts ou plus. En 2024/25, les équipes se sont rencontrées en Coupe EFL au même stade, Arsenal s'imposant finalement dans un match qui a comporté cinq buts. Étant donné que les deux équipes sont susceptibles de faire tourner leurs effectifs, il pourrait y avoir un manque d'organisation défensive. Cela rend les paris sur les marchés des "Over" un choix judicieux.

Bien que les Gunners aient remporté leurs matchs des deux tours précédents sur le score de 2-0, la défense fatiguée de Palace est extrêmement vulnérable. Les Eagles risquent de gâcher leur bon début de saison en Premier League car ils tentent de jouer dans plusieurs compétitions avec un effectif réduit.

Pronostic 2 Arsenal vs Crystal Palace : Plus de 2,5 buts à une cote de 1,92 avec Winamax

Eze pour marquer contre son ancienne équipe

Durant ses cinq années passées à Crystal Palace, Eberechi Eze a marqué 34 buts en 147 apparitions. Le joueur de 27 ans devrait débuter contre les Eagles mardi soir, car il a été reposé contre Everton. Eze a enregistré six contributions de buts en 15 matchs pour Arsenal jusqu'à présent cette saison. Il a également enregistré 0,83 xG lors de ses deux apparitions en Coupe EFL jusqu'à présent cette saison.

Selon WhoScored, ses notes moyennes de match ont été plus élevées (7,16) dans cette compétition que dans toute autre jusqu'à présent cette saison. Cette bonne forme, combinée à la motivation de jouer contre ses anciens coéquipiers, en fait le pari évident de buteur à tout moment cette semaine.

Pronostic 3 Arsenal vs Crystal Palace : Eberechi Eze Buteur à tout moment à une cote de 2,80 avec Winamax

+