Pronostic Arsenal vs Bayern Munich 26/11/2025 : les Gunners visent une rédemption attendue

Notre expert en paris s'attend à ce qu'Arsenal poursuive son excellent début de campagne et prenne enfin le dessus sur ses homologues allemands.

Pronostic Arsenal vs Bayern Munich : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Bayern Munich

Les deux équipes marquent - Oui à une cote de 1,52 sur Winamax

1x2 - Arsenal à une cote de 2,00 sur Winamax

Buteur à tout moment - Harry Kane à une cote de 2,40 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-1 Bayern Munich

Pronostic des buteurs : Arsenal – Bukayo Saka, Mikel Merino ; Bayern Munich – Harry Kane

Il y a un véritable sentiment d'optimisme autour d'Arsenal en ce moment. Les Gunners sont en tête de la Premier League avec six points d'avance sur Chelsea, deuxième. Ils sont également deuxièmes en Ligue des champions, à égalité de points avec le leader Bayern Munich.

Les hommes de Mikel Arteta abordent ce match après une victoire éclatante 4-1 contre Tottenham dans le Derby du Nord de Londres. C'était une victoire convaincante qui a renforcé leurs prétentions en tant que champions potentiels cette saison.

Cependant, les fans d'Arsenal seront impatients de tourner la page de leurs déboires en Ligue des champions en décrochant leur tout premier titre. La bonne nouvelle est qu'ils sont de retour à domicile pour accueillir le Bayern Munich mercredi soir.

Ayant souffert aux mains des champions allemands auparavant, il y aura certainement un parfum de revanche dans l'air du Nord de Londres. Avec la première place en jeu — du moins pour l'instant — les enjeux ne pourraient être plus élevés.

Die Roten reflètent le parcours d'Arsenal dans cette compétition, ayant remporté leurs quatre matchs. Cependant, les champions allemands ont un léger avantage avec trois buts de plus marqués.

Les hommes de Vincent Kompany prospèrent également au niveau domestique. Ils viennent de passer six buts à Fribourg le week-end dernier pour maintenir une avance de six points en tête de la Bundesliga. Cependant, affronter Arsenal à Londres sera un véritable test pour les visiteurs.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Bayern Munich

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Hincapié, Lewis-Skelly, Zubimendi, Eze, Rice, Madueke, Merino, Martinelli

Composition attendue de Bayern Munich : Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić, Kimmich, Goretzka, Karl, Olise, Jackson, Kane

Le Bayern pour percer la défense des Gunners

Le Bayern dispose d'une attaque redoutable. Ils sont les co-meilleurs buteurs de la Ligue des champions avec 14 buts. Les Allemands ont marqué 17 buts lors de leurs cinq dernières sorties.

Les Gunners sont tout aussi efficaces devant le but, avec 11 buts dans cette compétition. Leurs cinq derniers matchs ont rapporté 13 buts, ce qui montre à quel point ces équipes sont proches dans le dernier tiers. L'équipe à domicile, cependant, n'a pas encore encaissé un seul but en quatre journées.

Même sans Luis Díaz, la qualité offensive du Bayern devrait leur permettre de percer la défense locale. De plus, l'absence de Gabriel Magalhães impactera les hôtes à l'arrière, laissant la porte ouverte pour les Rouges.

Les deux équipes ont en moyenne 3,42 buts par match lors de la phase de groupes de la Ligue des champions jusqu'à présent. Avec cela en tête, les deux équipes pourraient trouver le chemin des filets mercredi soir.

Pronostic 1 Arsenal vs Bayern Munich : BTTS - Oui à une cote de 1,50 sur Winamax

Arsenal est un adversaire différent

Arsenal n'a pas connu beaucoup de succès contre le Bayern récemment. Ils n'ont pas gagné l'un des cinq derniers face-à-face en Ligue des champions. Les visiteurs ont remporté trois matchs d'affilée par un score de 5-1, ce qui restera dans la mémoire des fans locaux.

Cette fois, il y a un fort sentiment de revanche autour de cette rencontre. Ils ont désormais une équipe capable de faire mal aux meilleures équipes du continent. Les Gunners ont mis le Real Madrid à genoux à domicile et à l'extérieur la saison dernière. Cela montre à quel point ils ont progressé.

Le Bayern n'a pas encore perdu de match cette saison. Leur précédente défaite remonte à un match contre le PSG lors de la Coupe du monde des clubs en juillet. Ils seront difficiles à surmonter et pourraient même infliger de nouveaux dégâts à Arsenal.

Cependant, cette équipe d'Arteta est une perspective complètement différente de ce que les visiteurs ont affronté au début de l'année dernière et lors des saisons précédentes. Par conséquent, une victoire étroite pour les hôtes semble être le résultat le plus probable.

Pronostic 2 Arsenal vs Bayern Munich : 1x2 - Arsenal à une cote de 2,10 sur Winamax

Kane frappe à nouveau

Bien que Harry Kane ait soutenu Arsenal dans son enfance, il est devenu le méchant favori des fans du club. Sa réputation découle en grande partie de son impressionnant bilan contre la moitié rouge du nord de Londres alors qu'il jouait pour les Spurs.

Kane est deuxième ex-æquo dans le classement des buteurs pour cette compétition avec cinq buts, juste derrière Victor Osimhen. Cependant, il a marqué huit buts lors de ses dix derniers matchs pour le club et le pays. De plus, il réussit constamment contre la défense d'Arsenal.

Kane a marqué 15 buts en 21 apparitions contre les Gunners. Il n'a marqué plus que contre un seul club de Premier League — Everton. Son retour à l'Emirates Stadium sera probablement un succès personnel. Cela offrira également une certaine joie aux fans des Spurs après leur lourde défaite le week-end dernier.