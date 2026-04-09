Pronostic Arsenal vs Atlético Madrid 21/10/2025 : Saka mène les Gunners à la victoire

Notre expert en paris s'attend à une autre solide performance défensive des hôtes, qui devraient remporter le match avec Bukayo Saka en vedette.

+

Pronostic Arsenal vs Atlético Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Atlético Madrid

Moins de 2,5 buts à une cote de 1,90 sur Winamax

Bukayo Saka marque à tout moment à une cote de 3,15 sur Winamax

Arsenal gagne sans encaisser à une cote de 2,62 sur Winamax

Notre analyse : Forme des deux équipes

Pronostic du score - Arsenal 1-0 Atlético Madrid

Pronostic des buteurs - Arsenal : Bukayo Saka

Arsenal est en excellente forme avant ce match. Ils ont remporté leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, avec leur dernier succès étant une victoire 1-0 en Premier League à Fulham. Les Gunners sont invaincus depuis une défaite 1-0 à Liverpool en août.

Ils ont également un parcours parfait en Ligue des Champions après avoir battu l'Athletic Club et l'Olympiakos. Cela leur donne un avantage de trois points sur l'Atlético Madrid au classement.

L'équipe de Diego Simeone a perdu son premier match européen 3-2 contre Liverpool, mais a dominé l'Eintracht Francfort 5-1 lors de la deuxième journée. Ils ont gagné 1-0 à domicile contre Osasuna en Liga samedi, prolongeant leur série d'invincibilité à six matchs toutes compétitions confondues.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Atlético Madrid

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Eze, Saka, Gyökeres, Trossard

Composition attendue de l'Atlético Madrid : Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Koke, Barrios, Gallagher, Alvarez, Griezmann

Peu de buts à l'Emirates

Arsenal a de nouveau une défense impressionnante cette saison. En conséquence, six de leurs sept derniers matchs, toutes compétitions confondues, ont vu deux buts ou moins.

Cependant, ils ont des difficultés à marquer, ce qui peut être une légère inquiétude pour Mikel Arteta. L'attaquant Viktor Gyökeres est en très mauvaise forme, avec aucun but lors de ses neuf dernières apparitions en club et en sélection. Ils n'ont pas beaucoup d'alternatives au Suédois, car Kai Havertz et Gabriel Jesus sont toujours absents.

Bien qu'Atleti ait participé à certains matchs à score élevé, 55 % de leurs matchs toutes compétitions confondues se sont tout de même terminés avec deux buts ou moins. Ils devraient jouer de manière très défensive, donc une pluie de buts semble peu probable.

Pronostic 1 Arsenal vs Atlético Madrid : Moins de 2,5 buts à une cote de 1,90 sur Winamax

Saka pour frapper pour les Gunners

La principale menace offensive d'Arsenal devrait venir de Saka sur le flanc droit. L'international anglais semble être en excellente forme, ayant récemment récupéré complètement.

Saka a soit marqué, soit assisté dans quatre de ses cinq apparitions pour le club et le pays ce mois-ci. Il n'a pas trouvé le filet lors du déplacement à Craven Cottage samedi, où il était sans doute le meilleur joueur sur le terrain. Saka a touché le ballon 74 fois lors de ce match et a pris au moins deux tirs lors de ses quatre dernières apparitions avec Arsenal.

Il pourrait être une menace majeure dans ce match, car le poste d'arrière gauche est problématique pour l'Atlético Madrid. Simeone a testé Matteo Ruggeri, Javi Galan et David Hancko pour ce poste cette saison, mais a du mal à trouver la meilleure solution.

Pronostic 2 Arsenal vs Atlético Madrid : Bukayo Saka marque à tout moment à une cote de 3,15 sur Winamax

La défense d'Arsenal tient bon à nouveau

En moyenne, les hôtes n'ont concédé que 0,38 but par match dans l'élite anglaise. C'est le meilleur bilan des cinq grands championnats européens. Leur total de seulement 4,7 xG concédés est également le plus bas de toutes les équipes.

Il n'est donc pas surprenant qu'ils soient l'une des deux seules équipes à ne pas avoir encaissé de but lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Ce match pourrait être plus difficile que leurs deux premiers, mais ils se fient à leur capacité à limiter l'Atlético Madrid à peu d'occasions.

L'équipe de Simeone a une moyenne de xG de seulement 1,1 lors de ses matchs à l'extérieur toutes compétitions confondues cette saison. Bien qu'ils aient marqué deux fois, ils n'ont créé que 0,6 xG lors de leur récent déplacement en Angleterre pour affronter Liverpool.