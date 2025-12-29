Pronostic Arsenal vs Aston Villa 30/12/2025 : Rogers pour climatiser l'Emirates ?

Notre expert en paris sportifs prévoit un match disputé à l'Emirates Stadium, avec les visiteurs qui devraient repartir avec un point grâce à un but de Morgan Rogers.

Pronostic Arsenal vs Aston Villa : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Aston Villa

Deuxième mi-temps : match nul ou victoire d'Aston Villa à une cote de 1,91 sur Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 1,74 sur Winamax

Morgan Rogers buteur à une cote de 4,75 surWinamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 1-1 Aston Villa

Pronostic des buteurs : Arsenal - Bukayo Saka ; Aston Villa - Morgan Rogers

Les deux formations se retrouvent moins d'un mois après le succès de Villa (2-1) à Birmingham. Depuis ce revers, les Gunners ont parfaitement rectifié le tir avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, même s'ils ont dû passer par les tirs au but pour écarter Crystal Palace en League Cup.

De son côté, Aston Villa a officiellement toqué à la porte de la course au titre après son succès à Chelsea samedi dernier. Les hommes d'Unai Emery surfent sur une série impressionnante de 11 victoires de rang, dont 8 en championnat. Avant le coup d'envoi, les Villans ne pointent qu'à trois longueurs de leur adversaire du soir.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Aston Villa

Composition attendue d'Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Jesus, Martinelli

Composition attendue d’Aston Villa: Martinez, Bogarde, Konsa, Lindelof, Maatsen, Onana, Tielemans, Sancho, Rogers, McGinn, Watkins

Des Gunners en difficulté après la pause ?

Samedi dernier, le coaching gagnant d'Emery a renversé Chelsea grâce à une entrée fracassante d'Ollie Watkins, auteur d'un doublé. Ce scénario n'est pas un cas isolé : Aston Villa est une équipe de seconde période.

S'ils peinent souvent à mener à la pause en déplacement, ils ont déjà inscrit 10 buts après la mi-temps à l'extérieur, pour seulement 3 encaissés. Face à une défense d'Arsenal qui a concédé l'essentiel de ses buts à domicile lors du second acte, et au souvenir du 2-0 encaissé par les Gunners en 2023 à l'Emirates, miser sur une fin de match solide des visiteurs est une option séduisante.

Pronostic 1 Arsenal vs Aston Villa : Deuxième mi-temps : match nul ou victoire d’Aston Villa, cote de 1,91 sur Winamax.

Un choc tactique verrouillé

Malgré l'armada offensive des deux côtés, ce sommet pourrait s'avérer plus tactique que spectaculaire. Arsenal possède la meilleure défense du royaume (seulement 10,6 xG concédés). Avec le retour de Gabriel dans l'axe aux côtés de Saliba, le verrou londonien sera difficile à faire sauter. Les Gunners sont sur une série de matchs fermés : 56% de leurs rencontres cette saison se sont terminées avec moins de 3 buts.

Pronostic 2 Arsenal vs Aston Villa : Moins de 2,5 buts à une cote de 1,74 sur Winamax

Morgan Rogers, le facteur X

Face au bloc compact de Mikel Arteta, Villa pourrait s'en remettre à un exploit individuel. À ce jeu-là, Morgan Rogers est l'homme en forme. Le prodige anglais reste sur 6 buts lors de ses 7 dernières sorties en Premier League, se spécialisant dans les frappes lointaines venues d'ailleurs. Avec une confiance au zénith, la cote de l'attaquant de 23 ans représente une réelle opportunité.

Pronostic 3 Arsenal vs Aston Villa : Morgan Rogers peut marquer à tout moment, cote de 4,75 chez Winamax.

