Pronostic Angleterre vs Serbie 13/11/2025 : Kane pour mener les Trois Lions à une nouvelle victoire

Notre expert en paris s'attend à une solide victoire à domicile, avec le capitaine anglais Harry Kane ajoutant à son impressionnant total de buts internationaux.

+

Pronostic Angleterre vs Serbie : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Angleterre vs Serbie

Les deux équipes marquent - Non à une cote de 1,50 sur Winamax

Harry Kane marque à tout moment à une cote de 1,70 sur Winamax

1ère mi-temps - Victoire de l'Angleterre à une cote de 1,50 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Pickford, Burn, Stones, Konsa, James, Anderson, Rice, Eze, Bellingham, Saka, Kane

Pronostic des buteurs : Petrovic, Terzic, Milenkovic, Pavlovic, Mimovic, Gudelj, Lukic, Zivkovic, Samardzic, Kostic, Vlahovic

Les effectifs probables pour Angleterre vs Serbie

Composition attendue d’Angleterre : Angleterre 2-0 Serbie

Composition attendue de Serbie : Angleterre – Harry Kane, Jude Bellingham

L'Angleterre a scellé sa place pour la Coupe du monde 2026 avec une victoire 5-0 en Lettonie en octobre. Ils ont un record parfait dans ce groupe, ayant remporté tous les six matchs jusqu'à présent.

Thomas Tuchel approche de son premier anniversaire en tant qu'entraîneur des Trois Lions. Une victoire 5-0 lors du match aller contre la Serbie reste sa plus grande victoire à ce jour.

Cette défaite, combinée à une défaite à domicile 1-0 contre l'Albanie en octobre, a provoqué le licenciement de l'entraîneur serbe Dragan Stojkovic. Ils abordent ce match en troisième position du Groupe A. Les visiteurs pourraient avoir besoin d'un résultat pour rester en lice pour la deuxième place.

Festin de buts peu probable

Le nouvel entraîneur de la Serbie est Veljko Paunovic, récemment licencié par le Real Oviedo, malgré avoir guidé le club espagnol vers la promotion la saison dernière. Il privilégiait un style de jeu relativement conservateur dans ce rôle. Cela suggère qu'il est très peu probable qu'il vienne à Wembley avec autre chose qu'une mentalité défensive.

L'Angleterre n'a pas encore encaissé de but en 540 minutes de jeu dans ce groupe. Un seul de leurs dix derniers matchs a vu les deux équipes marquer. Ces tendances sont susceptibles de se poursuivre ici.

La Serbie devrait jouer pour le point qui leur donnerait une chance pour la deuxième place lors de la dernière journée. Un seul de leurs sept derniers matchs a vu les deux équipes marquer.

Pronostic 1 Angleterre vs Serbie : Les deux équipes marquent - Non à une cote de 1,50 sur Winamax

Kane pour ajouter à son total avec l'Angleterre

Bien que la qualification soit assurée, l'Angleterre devrait tout de même aligner une équipe forte. Cela inclut presque certainement le capitaine Harry Kane, meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre. Le joueur de 32 ans a marqué 76 fois en 110 sélections internationales.

Il affiche en moyenne un but et 4,3 tirs par match lors de cette campagne de qualification. Kane a également été en forme exceptionnelle en Bundesliga cette saison. L'ancien attaquant de Tottenham a marqué 13 buts à un rythme d'un toutes les 61 minutes dans le championnat allemand.

Avec 10 buts lors de ses 10 derniers matchs en club et en sélection, Kane est une force presque inarrêtable. Avec des joueurs comme Bukayo Saka et Jude Bellingham en forme, il sera soutenu par des coéquipiers de grande qualité. Le capitaine anglais a une bonne cote pour marquer à tout moment avec une probabilité implicite de 55,6 %.

Pronostic 2 Angleterre vs Serbie : Harry Kane marque à tout moment à une cote de 1,70 sur Winamax

Les hôtes commencent fort

Bien qu'annoncé comme leur test le plus difficile dans ce groupe, l'Angleterre a rapidement pris le contrôle du match aller à Belgrade. Des buts de Kane et Noni Madueke les ont mis en tête 2-0 à la 35e minute. Ils menaient également 3-0 à la mi-temps en Lettonie lors de leur dernier match.

Ils ont été en tête à la pause dans cinq des six matchs de qualification de l'Angleterre. Il n'a fallu que 20 minutes aux Trois Lions pour prendre une avance de 3-0 contre le Pays de Galles lors d'un match amical en octobre.

Tuchel semble désireux que son équipe joue avec intensité dès le coup d'envoi. L'Allemand veut que les standards restent élevés dans les derniers matchs avant la Coupe du monde.

Par conséquent, une forte performance en première mi-temps semble probable de la part des hôtes. Si une quelconque complaisance devait s'installer, elle pourrait survenir après quelques changements en seconde période ou dimanche en Albanie.