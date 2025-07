Pronostic Angleterre F vs Italie F 22/07/2025 : Trois conseils alors que les Lionnes rugissent

C'est l'heure de la demi-finale de l'Euro féminin, et nous avons trois pronostics pour le match Angleterre F vs Italie F alors qu'elles s'affrontent mardi 22 juillet.

L'Angleterre a été inconstante en Suisse, mais elle devrait avoir suffisamment de ressources pour écarter les Italiennes à Genève et réserver sa place en finale.

+

Pronostic Angleterre F vs Italie F : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Angleterre F vs Italie F

Les deux équipes marquent à une cote de 1,80 sur Winamax

But marqué entre la 76e et la 90e minute à une cote de 1,95 sur Winamax

Alessia Russo marque ou fait une passe décisive à une cote de 2,40 sur Winamax

L'Angleterre devrait gagner 2-1 et atteindre la finale.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L'Angleterre aborde ce choc en tant que favorite, à juste titre en tant que championne en titre, mais ses performances en Suisse ont laissé à désirer. Elles ont eu besoin d'une séance de tirs au but et de quelques coups de chance pour atteindre ce stade, et devront être meilleures face aux Italiennes. L'équipe de Sarina Wiegman représente une menace offensive considérable, ayant inscrit 13 buts en quatre matchs à l'Euro - l'Italie devrait être sur ses gardes.

Les Azzurre ont eu une campagne mitigée jusqu'à présent, avec deux victoires, une défaite et un match nul. Leur victoire dramatique contre la Norvège a certainement attiré l'attention. L'Italie a terminé deux fois finaliste dans ce tournoi, mais ces apparitions datent des années 1990, et elles seront désespérées d'atteindre une nouvelle finale.

Les effectifs probables pour Angleterre F vs Italie F

Composition attendue de Angleterre F : Hampton, Bronze, Williamson, Carter, Greenwood, Toone, Walsh, Stanway, James, Russo, Hemp

Composition attendue de Italie F : Giuliani, Oliviero, Salvai, Linari, Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Cantore, Girelli, Bonansea

Des buts attendus des deux côtés

Si les rencontres passées sont un indicateur, nous devrions nous attendre à un ou deux buts. Les deux équipes ont trouvé le filet lors de six de leurs huit derniers matchs, bien que l'une ait été bien plus clinique que l'autre. Là où les Lionnes ont marqué 13 buts en quatre matchs, les Italiennes n'en ont que cinq. Le doublé de Cristiana Girelli contre la Norvège l'a placée dans la course au Soulier d'Or, mais elle est la seule de son équipe à avoir plus d'un but. L'Angleterre, cependant, a trois joueuses à deux buts et a eu 10 buteuses différentes jusqu'à présent.

Cependant, aussi bien que l'équipe de Wiegman ait attaqué, elle a eu des difficultés défensives. L'équipe n'a gardé qu'une seule feuille propre à l'Euro 2025 jusqu'à présent, et cela devrait donner de l'espoir à Andrea Soncin et à son équipe. L'Italie a ses propres problèmes défensifs et devra faire face à une tâche difficile pour contenir l'Angleterre.

Pronostic 1 Angleterre F vs Italie F : Les deux équipes marquent à une cote de 1,80 sur Winamax

Un schéma se dessine

C'est un tournoi de drames tardifs. Jusqu'à présent, il y a eu un impressionnant total de 25 buts marqués dans les 15 dernières minutes du temps réglementaire. L'Angleterre et l'Italie ont toutes deux participé à cela.

Les deux buts des Lionnes en quart de finale ont été marqués pendant cette période alors qu'elles revenaient à égaliser avec la Suède, tandis que l'Italie a scellé sa victoire sur la Norvège de manière similaire. L'Angleterre a marqué entre la 76e et la 90e minute dans tous ses matchs sauf un lors de la compétition jusqu'à présent. Cela en dit long sur leur détermination et leur ténacité.

Pourtant, les Italiennes ont montré la même chose lors de leur quart de finale, et c'est leur capitaine qui a pris les devants pour réserver leur place dans le dernier carré. Cela pourrait être une affaire serrée au Stade de Genève, et certainement une pour les spectateurs neutres.

Pronostic 2 Angleterre F vs Italie F : But marqué entre la 76e et la 90e minute à une cote de 1,95 sur Winamax

Le dangereux numéro 23 de l'Angleterre

Alessia Russo n'a peut-être qu'un seul but à son actif à l'Euro 2025 jusqu'à présent, mais cela ne signifie pas qu'elle n'a pas été une partie essentielle de la progression de l'Angleterre. Son seul but est venu lors de la déroute du Pays de Galles, mais une seule joueuse - la grande Alexia Putellas - a plus de passes décisives qu'elle (3). Avec une moyenne de 4,51 actions créatrices de tirs par 90 minutes, Russo est une joueuse clé pour l'Angleterre.

La joueuse de 26 ans est presque assurée de débuter à Genève, et il ne serait pas étonnant de la voir s'illustrer. L'Angleterre dispose de nombreuses menaces offensives dans ce tournoi, mais Russo est parmi les plus importantes. Si les Lionnes doivent atteindre la finale, la star d'Arsenal aura un rôle important à jouer.