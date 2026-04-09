Pronostic Allemagne vs Irlande du Nord 07/09/2025 : victoire aisée pour Die Mannschaft

L'Irlande du Nord se prépare pour le second de ses deux matchs de qualification consécutifs pour la Coupe du Monde 2026 à l'extérieur, avec un défi de taille contre l'Allemagne.

+

Pronostic Allemagne vs Irlande du Nord : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Allemagne vs Irlande du Nord

Allemagne -2 (Handicap 3-Voies) à une cote de 2,05 avec Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 1,94 avec Winamax

Nick Woltemade Buteur à tout moment à une cote de 2,00 avec Winamax

Nous prévoyons que l'Allemagne s'assurera facilement une victoire 4-0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L'Irlande du Nord débute sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026 avec deux déplacements au Luxembourg et en Allemagne. La rencontre à Cologne sera significative pour l'équipe de Michael O'Neill.

L'Allemagne a terminé en tête de son groupe de la Ligue des Nations en Ligue A, avant d'atteindre les demi-finales, où elle a perdu contre le Portugal. L'équipe de Julian Nagelsmann s'est rendue en Slovaquie jeudi pour leur premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ils accueilleront maintenant l'Armée Verte et Blanche.

Le principal sujet de discussion concernant l'équipe de Nagelsmann pour la double confrontation de septembre concerne les jeunes stars Finn Dahmen, Nnamdi Collins et Paul Nebel. Tous ont impressionné dans l'équipe allemande des moins de 21 ans qui a atteint la finale de l'Euro 2025 cet été. L'Allemagne a remporté ses neuf dernières rencontres compétitives contre l'Irlande du Nord depuis 1997.

L'Irlande du Nord a réalisé une solide campagne en Ligue des Nations l'année dernière, bien qu'au niveau de la Ligue C. N'ayant perdu qu'un seul de leurs six matchs, les hommes de Michael O'Neill ont remporté leur groupe et assuré leur promotion en Ligue B.

Pour la plupart des joueurs de l'équipe jeune d'O'Neill, ce sera leur première expérience d'une campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Malgré quelques lourdes défaites récentes, notamment des défaites de cinq buts contre l'Espagne et la Suède, leur promotion en Ligue des Nations devrait leur donner la confiance nécessaire pour rivaliser à ce niveau.

Les effectifs probables pour Allemagne vs Irlande du Nord

Composition attendue de Allemagne : Baumann ; Raum, Kimmich, Tah, Rüdiger, Stiller, Goretzka, Adeyemi, Wirtz, Gnabry, Woltemade

Composition attendue de Irlande du Nord : Peacock-Farrell ; Bradley, Hume, McConville, McNair, McCann, Saville, S. Charles, Galbraith, Price, D. Charles

Allemands pour gagner avec au moins trois buts d'écart

La dernière fois que l'Allemagne et l'Irlande du Nord se sont rencontrées, c'était lors des qualifications pour l'Euro 2020. L'Allemagne a assuré une victoire dominante de 6-1 en novembre 2019 et une victoire de 2-0 à Belfast en septembre de la même année.

Ils ont également été tirés au sort dans le même groupe pour les qualifications de la Coupe du Monde 2018, lorsque l'Allemagne a gagné 3-1 à Belfast et 2-0 à Hanovre. Quatre des sept dernières rencontres compétitives entre ces nations ont comporté au moins quatre buts.

L'Irlande du Nord est une équipe en transition avec de nombreux joueurs inexpérimentés au niveau international. Ainsi, parier sur la neuvième meilleure nation mondiale selon le dernier classement pour gagner par trois buts ou plus contre la nation classée 71e au monde est un pari très réaliste.

L'Irlande du Nord a perdu 5-1 contre la Suède plus tôt cette année lors d'un match amical, et les Suédois sont actuellement classés 29e au monde.

Pronostic 1 Allemagne vs Irlande du Nord : Allemagne -2 (Handicap 3-Voies) à une cote de 2,05 avec Winamax

L'historique des confrontations directes suggère un festival de buts

Le bilan de l'Allemagne avec 13 buts marqués lors de leurs quatre dernières rencontres compétitives contre l'Irlande du Nord suggère que le match de ce week-end sera probablement divertissant. L'Irlande du Nord a également réussi à marquer lors de deux de ces quatre rencontres précédentes.

Les Allemands seront désireux de surmonter la déception de leur échec en Ligue des Nations lors des demi-finales et des matchs pour la troisième place. Par conséquent, ils devraient dominer l'Irlande du Nord à Cologne.

Les marchés de paris indiquent actuellement qu'il n'y a que 47,62 % de chances que ce match comporte quatre buts ou plus. Cependant, il pourrait y avoir plus qu'une chance de parité, ce qui en fait le choix de valeur de ce trio de pronostics Allemagne vs Irlande du Nord.

Pronostic 2 Allemagne vs Irlande du Nord : Plus de 3,5 buts à une cote de 1,94 avec Winamax

Parier sur le nouveau Magpie Woltemade pour marquer à Cologne

Le transfert de Nick Woltemade vers les géants de la Premier League, Newcastle United, a mis le jeune homme de 23 ans sous les projecteurs. L'ancien attaquant cible du VfB Stuttgart a réussi 13 buts en 18 apparitions pour l'Allemagne U21 avec un taux de réussite de 72 %.

Woltemade n'a pas encore marqué lors de ses deux apparitions pour l'équipe senior. Cependant, s'il maintient son taux de réussite actuel, il marquera sûrement lors de cette campagne de qualification. Les marchés de paris suggèrent qu'il a 47,62 % de chances de marquer à tout moment contre l'équipe de Michael O'Neill, ce qui est bien en dessous de son taux de réussite avec les U21.

Woltemade espère marquer contre des défenseurs ayant plus d'expérience de jeu dans les deuxième et troisième divisions anglaises que dans la Premier League.