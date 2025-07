allemagne-f-espagne-f-championnat-deurope-feminin-23-juillet

Découvrez 3 pronostics et conseils de paris pour le match Allemagne F vs Espagne F grâce à notre experte en football féminin pour la demi-finale de l'Euro 2025 de mercredi, qui commence à 21h00.

L'Allemagne se rapproche de l'Espagne dans le classement féminin. Après une victoire acharnée contre la France, il est judicieux de parier sur le fait qu'elles éviteront la défaite en 90 minutes.

Pronostic Allemagne F vs Espagne F : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Allemagne F vs Espagne F

Allemagne F ou Match Nul (Double Chance) à une cote de 2,40 avec Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 2,30 avec Winamax

Moins de 1,5 buts (1ère mi-temps) à une cote de 1,60 avec Winamax

Ce match pourrait probablement se terminer sur un 1-1 après 90 minutes, menant à des prolongations et des tirs au but.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les équipes féminines d'Allemagne et d'Espagne se rencontreront pour la deuxième fois consécutive lors des Championnats d'Europe, lors de leur affrontement en demi-finale de l'Euro 2025 mercredi soir.

L'Allemagne a réussi à surmonter l'équipe féminine française lors de leur quart de finale, malgré le fait de jouer la majeure partie du match à dix. Elles ont été résilientes et ont eu besoin de chance pour résister aux nombreuses attaques de la France.

L'Allemagne a lutté dur pour obtenir un match nul sur 120 minutes, menant à une séance de tirs au but qu'elles ont remportée 6-5. Elles ont également terminé deuxièmes de leur groupe, derrière la Suède, vainqueur du Groupe C. Cependant, elles se sont renforcées tout au long de la compétition et leur physique pourrait poser problème aux Espagnoles.

Pendant ce temps, l'Espagne a dominé le Groupe B avec une phase de groupe impeccable, ayant remporté les trois matchs, marqué 14 buts et encaissé seulement trois. Ainsi, les Espagnoles ont prouvé pourquoi elles sont l'une des favorites des bookmakers pour remporter le tournoi.

Elles ont également accédé aux demi-finales avec une victoire relativement tranquille 2-0 contre l'équipe féminine suisse. Sur le papier, il semble que les Espagnoles devraient avoir le contrôle total. Cependant, la nature robuste de l'Allemagne et leur solide bilan face à l'Espagne devraient équilibrer le match.

Les effectifs probables pour Allemagne F vs Espagne F

Composition attendue de Allemagne F : Berger ; Kett, Kleinherne, Minge, Knaak, Däbritz, Senss, Dallmann, Bühl, Brand, Hoffmann

Composition attendue de Espagne F : Coll ; Carmona, Batlle, Paredes, Méndez, Guijarro, Putellas, Bonmatí, Caldentey, Pina, González

Succès constant de l'Allemagne en football de tournoi

Ce sera la 11e fois lors des 12 derniers Championnats d'Europe que l'équipe féminine allemande atteint les demi-finales.

Bien que l'Allemagne ne soit pas l'équipe la plus enthousiasmante à regarder, elle s'est constamment qualifiée pour le dernier carré. Elles ont également un incroyable bilan récent contre les Espagnoles.

De plus, l'Allemagne n'a perdu aucun de ses sept derniers matchs compétitifs contre l'équipe féminine espagnole. Elles ont battu l'Espagne 1-0 lors des Jeux olympiques de l'été dernier et ont gagné 2-0 lors de la phase de groupes de l'Euro 2022.

On dit souvent que les styles différents rendent les matchs intéressants, et l'équipe allemande, efficace et robuste, pourrait encore une fois submerger l'équipe espagnole. Avec une probabilité de seulement 40 % que le match se termine par un match nul ou une victoire pour l'Allemagne après 90 minutes, c'est le pari de valeur de nos pronostics Allemagne F vs Espagne F.

Pronostic 1 Allemagne F vs Espagne F : Allemagne F ou Match Nul (Double Chance) à une cote de 2,40 avec Winamax

Soutenir un match à faible score

L'Espagne a marqué de nombreux buts jusqu'à présent à l'Euro 2025, avec 16 buts en quatre matchs. Cependant, l'Allemagne n'a encaissé que six buts en quatre matchs jusqu'à présent.

Les Allemandes n'ont pas été très offensives non plus, ayant marqué six buts en quatre matchs. L'Espagne n'a encaissé que trois buts dans le tournoi. Bien qu'il soit possible que l'Espagne gagne le match, il est peu probable qu'elle domine l'Allemagne comme elle l'a fait avec la Belgique et le Portugal.

C'est une équipe allemande très proche de l'Espagne dans le classement mondial féminin, les nations étant désormais troisième et deuxième. Avec une place en finale en jeu et une probabilité de 43,48 %, pas plus de deux buts ne sont attendus en 90 minutes ici.

Pronostic 2 Allemagne F vs Espagne F : Moins de 2,5 buts à une cote de 2,30 avec Winamax

Pas de buts précoces attendus en première mi-temps

Il est bien connu que les matchs deviennent plus défensifs dans les dernières étapes des grands tournois à mesure que les équipes approchent des phases finales de la compétition.

Aucune des deux équipes ne voudra faire d'erreur tôt. En même temps, les deux équipes voudront bien commencer. Cependant, un festival de buts dans les premiers échanges est peu probable, étant donné la récompense pour gagner le match.

Avec une probabilité de 60,61 %, il est peu probable que ce match voie plus d'un but en première mi-temps.