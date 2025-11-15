Pronostic Albanie vs Angleterre 16/11/2025 : l'Angleterre pour maintenir son parcours sans faute

Le Groupe K est déjà décidé avec un match restant dans la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026. Thomas Tuchel va-t-il modifier son équipe pour le déplacement à Tirana ?

Pronostic Albanie vs Angleterre : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Albanie vs Angleterre

Angleterre – Angleterre (mi-temps – fin de match) à une cote de 1,88 avec Winamax

Les deux équipes marquent (Non) à une cote de 1,56 avec Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 1,78 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Albanie 0-2 Angleterre

Pronostic des buteurs : Angleterre – Kane, Saka

L'Albanie joue son huitième et dernier match de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 dimanche. Elle accueille une équipe d'Angleterre qui a dominé le Groupe K avec aisance. Pendant ce temps, les Albanais ont déjà assuré la deuxième place et une chance de se qualifier via les barrages.

L'Albanie a obtenu une victoire étroite à l'extérieur contre Andorre jeudi soir. C'était très nécessaire puisque l'Angleterre a battu la Serbie à Wembley en même temps. La défaite de la Serbie et les trois points pour l'Albanie signifient qu'ils ont quatre points d'avance sur la Serbie avec un match restant.

La clé du succès de l'Albanie dans cette campagne de qualification a été sa défense. Elle n'a concédé que trois buts en sept matchs, dont deux contre l'Angleterre à Wembley. Il sera intéressant de voir comment l'Albanie abordera cette rencontre, car il n'y a rien en jeu. Ils voudront éviter les blessures clés avant leur match crucial de barrage.

L'Angleterre a remporté tous ses sept matchs de qualification à ce jour. Les hommes de Thomas Tuchel ont marqué 20 buts sans en concéder. C'est une campagne de qualification incroyablement efficace qui augure bien pour que les Three Lions réussissent le tournoi l'été prochain.

Comme pour l'Albanie, le match de dimanche a peu d'enjeu pour les visiteurs. Cela permet à Tuchel de reposer certains joueurs ou de limiter leur temps de jeu pour éviter l'épuisement.

Les effectifs probables pour Albanie vs Angleterre

Composition attendue d’Albanie : Strakosha, Hysaj, Mitaj, Ajeti, Djimsiti, Shehu, Asllani, Broja, Hoxha, Laci, Manaj

Composition attendue d’Angleterre : Pickford, O’Reilly, Stones, Guehi, James, Henderson, Wharton, Eze, Bellingham, Saka, Kane

L'Angleterre pour prendre l'avantage tôt

Il est impossible de surestimer à quel point l'Angleterre a été impressionnante dans cette campagne de qualification. Les hommes de Tuchel ont été cliniques devant le but et encore plus redoutables en défense. Ils ont marqué les premiers lors de leurs dix derniers matchs consécutifs, ce qui les a aidés à prendre le contrôle des matchs.

L'Angleterre a mené à la mi-temps lors de ses cinq derniers matchs. Bien qu'il n'y ait pas besoin pour l'Angleterre de pousser fort à Tirana, nous nous attendons à ce qu'ils visent un avantage précoce et prennent le contrôle du match.

Les marchés de paris estiment qu'il n'y a que 50 % de chances que l'Angleterre mène à la mi-temps et gagne le match. C'est bien en dessous de la probabilité réelle, compte tenu des données des confrontations directes et de la forme actuelle de l'Angleterre.

Pronostic 1 Albanie vs Angleterre : Angleterre – Angleterre (mi-temps – fin de match) à une cote de 1,88 avec Winamax

Parier sur un quatrième match sans encaisser contre l'Albanie

L'Angleterre a gardé sa cage inviolée lors de ses trois dernières rencontres avec les Albanais. Les marchés de paris estiment qu'il n'y a que 57,14 % de chances qu'une des deux équipes garde sa cage inviolée dimanche.

C'est également en dessous de la probabilité réelle, malgré le fait que le match soit déjà décidé. Tuchel peut faire tourner son effectif, mais il ne fait aucun doute que la deuxième équipe d'Angleterre posera encore des problèmes significatifs à l'Albanie.

L'Albanie n'a réussi à marquer qu'un but par match en moyenne. Leur avant-centre, Rey Manaj, est un attaquant itinérant jouant au football de club aux Émirats arabes unis. Des joueurs comme Marc Guehi et John Stones ne devraient avoir aucun problème à le contenir.

Pronostic 2 Albanie vs Angleterre : Les deux équipes marquent (Non) à une cote de 1,56 avec Winamax

Les faibles enjeux rendent les "Unders" séduisants

Fait intéressant, deux des trois dernières victoires de l'Angleterre sur l'Albanie se sont terminées sur un score de 2-0. Nous parions sur une troisième victoire 2-0 en quatre rencontres ce week-end. Avec aucune des deux équipes désespérée de gagner, cela se jouera finalement sur la qualité des joueurs sur le terrain, plutôt que sur la détermination pure.

Les marchés de paris estiment actuellement qu'il n'y a que 50 % de chances que deux buts ou moins soient marqués dimanche. Le bilan défensif des deux nations, couplé à l'état du groupe, signifie que la probabilité est sûrement plus élevée.

Beaucoup de joueurs anglais se préparent pour des calendriers domestiques chargés cet hiver. Leur objectif serait de traverser ce double affrontement entre la Serbie et l'Albanie sans encombre. Une victoire à l'extérieur solide, mais sans éclat, est ce que nous anticipons à l'Arena Kombetare.