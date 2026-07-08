Zlatko Dalic quitte son poste de sélectionneur de la Croatie. La Fédération croate l'a officialisé via ses canaux officiels : il ne prolongera pas son contrat, qui expire cet été.

Cette décision met fin à une ère de près de neuf ans. Nommé en octobre 2017, Dalic a conduit la sélection à sa meilleure performance historique moins d’un an plus tard.

Lors de la Coupe du monde 2018, les Vatreni avaient dominé l’Argentine (0-3) en phase de groupes, puis éliminé le Danemark, la Russie et l’Angleterre pour atteindre la finale.

Les Croates s’inclinent en finale face à la France (4-2) mais décrochent tout de même une historique deuxième place.

Les années suivantes confirment la dynamique : troisième place au Mondial 2022 après une victoire dans le match pour la troisième place face au Maroc, puis finale de la Ligue des Nations 2023 perdue contre l’Espagne.

Lors de l’Euro 2024, la Croatie a hérité d’un groupe difficile, avec notamment l’Espagne et l’Italie, et a terminé troisième, manquant ainsi les huitièmes de finale. Lors de la Coupe du monde en cours, elle s’est inclinée en seizièmes face au Portugal (2-1).

Cette rencontre s’est ainsi révélée être la 111e et dernière de Dalic à la tête des Vatreni. Slaven Bilic, 57 ans, est pressenti pour lui succéder.