Zlatan prolonge avec Milan

L'international suédois a accepté de prolonger son accord actuel avec les Rossoneri.

Zlatan Ibrahimovic a signé un nouveau contrat d'un an avec l'AC Milan. Le contrat, d'une valeur d'environ 6 millions d'euros par an plus 1 million d'euros de bonus supplémentaires, doit être annoncé par le club de Serie A jeudi soir.

Ibrahimovic a été l'un des meilleurs joueurs de Milan lors de la campagne 2020-2021 et a apparemment encore beaucoup à offrir, malgré le fait qu'il aura 40 ans plus tard cette année.

L'international suédois prolongera son séjour à Milan pour au moins une autre saison, Ibrahimovic étant avec les Rossoneri depuis son arrivée en décembre 2019 sur un transfert gratuit.

Milan avait taquiné ses supporters via ses réseaux sociaux, avec un post Twitter montrant son studio de télévision accompagné du texte: "What'Z happening?" (Qui'est ce quis e passse) et un emoji sablier.

Le précéent contrat de Zlatan devait expirer à la fin de la campagne 2020-2021, et une annonce officielle devrait suivre plus tard dans la journée.

Ibrahimovic n'est initialement arrivé avec un contrat de six mois lorsqu'il a signé pour Milan en 2019, bien que ses performances au cours de cette courte période - qui lui a permis de marquer 10 buts en 18 matches de championnat - ont convaincu le club de lui offrir une prolongation.

Cela devait expirer à la fin de la saison en cours, bien que le joueur de 39 ans ait continué à impressionner les Rossoneri, marquant 15 buts en seulement 17 matchs de Serie A dans une campagne perturbée par les blessures.

S'exprimant en mars, Ibrahimovic a expliqué comment il espérait pouvoir rester à San Siro, malgré le retard des négociations sur une prolongation, déclarant sur les ondes de Rai Play: "Voyons voir [à propos d'un renouvellement]. "Si [le directeur technique de Milan] Paolo [Maldini] le veut, je suis partant. Quand je passe une journée sans eux [mes coéquipiers], c'est comme si je n'avais pas mes enfants."