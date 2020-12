Zlatan pousse ses coéquipiers : "On doit gagner la Serie A !"

Zlatan Ibrahimovic a insisté sur le fait que Milan, leader de la Serie A, avait besoin "de rêver" de remporter son premier trophée de championnat en 1

Zlatan Ibrahimovic était le meilleur buteur de Milan, avec 14 buts, lorsque les Rossoneri ont levé leur 18e et dernier Scudetto en 2011.

Le joueur de 39 ans a été dans une forme presque imparable cette saison, marquant 10 buts en six matches de championnat pour permettre au Milan invaincu de Stefano Pioli d'avoir une avance de trois points sur son rival et voisin de l'Inter au sommet de la table après 11 tours.

La , championne en titre, a dominé la au cours de la dernière décennie, mais Ibrahimovic est convaincu que Milan peut empêcher la Vieille Dame de décrocher un 10e titre consécutif.

"L'équipe a faim et a de la volonté. Le club doit avoir le courage de rêver de gagner le Scudetto, nous avons un long chemin à parcourir", a déclaré Ibrahimovic, qui est de retour à l'entraînement avant le déplacement de sa formation mercredi à Gênes suite à une blessure aux ischio-jambiers.

"Je pense que je transmets mon charisme à mes coéquipiers, je veux toujours m'entraîner parce que je me sens mieux. Je dis aux gens de mon âge de croire en eux et de ne jamais abandonner.", a ajouté l'ancien joeuur du PSG.

Milan n'a pas terminé dans le top quatre de depuis 2013, l'année qui a suivi le départ d'Ibrahimovic, mais le retour de la star suédoise au maillot rouge et noir à mi-parcours de 2019-20 a déclenché un renouveau à San Siro.

Après des périodes avec le , et le LA Galaxy, Ibrahimovic a marqué 10 buts en championnat lors de sa campagne de retour pour aider l'entraîneur nouvellement nommé Stefano Pioli à terminer sixième.

"Mon arrivée à Milan était un défi différent. Milan n'était pas au sommet", a ajouté le double meilleur buteur de Serie A. "J'espérais bien faire, tous ceux qui sont revenus à Milan pour la deuxième fois n'ont pas pu faire aussi bien qu'ils l'avaient fait la première fois. C'était le plus grand défi pour moi, je me suis dit: 'Je vais faire du Zlatan Ibrahimovic et changer les choses ».