Zlatan Ibrahimovic encense encore Paul Pogba

Zlatan Ibrahimovic s'est montré élogieux envers Paul Pogba, son ancien coéquipier à Manchester United.

Zlatan Ibrahimovic ne perd jamais une occasion de louer les qualités de Paul Pogba.

Les deux hommes, qui ont le même agent (Mino Raiola), se sont cotoyés durant le passage du buteur suédois à entre l'été 2016 et l'hiver 2018.

"C'est un bon gars, il s'entraîne dur, il écoute, il veut toujours devenir meilleur, il veut gagner, il veut être performant dans chaque match", a déclaré l'actuel attaquant du .

"Je pense que Pogba a le potentiel pour être le meilleur joueur du monde à son poste. Ce qu'il se passe en dehors ne l'affecte pas parce que, quand vous êtes à ce niveau, tout le monde parlera de vous que ce soit positivement ou négativement".

Ce n'est pas le seul champion du monde qu'Ibrahimovic semble apprécier puisque l'ancien Parisien a également encensé Kylian Mbappé.

"Kylian Mbappé est fantastique. Il est jeune, il a gagné des beaux trophées depuis le début de sa carrière. Il est en train de dévolopper son talent. Il fait du bon boulot et il va continuer. Il doit rester concentré, même si il y a une hype immense autour de lui actuellement et malgré tout ce qui se passe pour lui. Rester concentré et travailler encore plus dur. Ainsi, il sera encore meilleur", avait-il indiqué il y a deux semaines.