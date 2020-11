Ziyech et le Maroc déroulent

Les Lions de l’Atlas n’ont pas fait dans la demi-mesure ce vendredi lors de la réception du Centrafrique. Lors de cette rencontre comptant pour la 3e levée des éliminatoires de la CAN, la sélection dirigée par Vahid Halilhodzic l’a emporté largement 4-1. Une belle démonstration de force.

Hakim Ziyech, la nouvelle star de , a été le grand bonhomme de cette rencontre avec un doublé inscrit (31e et 33e). Il a confirmé ainsi sa belle forme du moment. Achraf Hakimi a aussi participé au festival des siens en marquant en tout début de partie. Le score fut ensuite clôturé par Aboukhlal Zakaria, le sociétaire de l’AZ Alkmaar.

Avec cette brillante victoire, le s’empare de la tête de sa poule qualificative devant la . Les Maghrébins sont invaincus avec deux victoires et un nul. Le match retour contre le Centrafrique aura lieu dans trois jours.

La Tunisie était aussi de sortie ce vendredi. Les Aigles de Carthage ont eu beaucoup plus de difficultés pour prendre le meilleur sur la Tanzanie (1-0). La différence n’a été faite que sur un pénalty transformé par Youssef Msakni. Les Tunisiens comptent trois victoires en autant de matches.

