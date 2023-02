Zinedine Zidane à l'OM ? La révélation de Samir Nasri

L'ancien meneur de jeu de Manchester City a évoqué la possibilité de voir le technicien français rebondir sur la Canebière.

Après la prolongation de Didier Deschamps en équipe de France jusqu'en 2026, Zinedine Zidane, qui a confié très récemment son désir d'entraîner à nouveau, va devoir se mettre en chasse d'un banc de touche. Quelques options se dégagent pour accueillir le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid. Le Brésil, le Real Madrid, la Juventus et le PSG sont les clubs cités comme destination possible pour Zinedine Zidane.

"Avec un vrai budget, Zidane ira à l'OM"

Deux choses sont sûres, le Français a d'ores et déjà écarté une arrivée en Premier League puisque l'une de ses conditions majeures est de maîtriser la langue du pays où il exercera, fermant donc la porte à l'Angleterre et le laissant seulement avec la France, l'Espagne et l'Italie comme possibles destinations. "Si je repars dans un club, c'est pour gagner. Je le dis en toute modestie", a confié Zinedine Zidane en juin dernier à L'Equipe, fixant la deuxième condition majeure à son retour sur un banc de touche.

Cette citation de l'ancien entraîneur du Real Madrid semble fermer les portes de nombreux clubs européens, dont la Juventus, en mauvaise posture après la sanction de quinze points en Serie A, ainsi que l'Olympique de Marseille, son "club de coeur". Bien évidemment que les supporters phocéens rêvent de voir l'enfant de la région sur le banc de l'OM et pour Samir Nasri, présent au Canal Football Club, ce n'est pas un scénario à écarter.

"Cela ne me choquera pas s'il entraîne le PSG un jour"

"Zidane entraîne parce qu'il aime ça. Il n'entraîne pas pour l'argent, il ne prendra pas n'importe quel projet, seulement un qui lui tient à coeur. Il n'ira pas en Angleterre, il ne pourra pas. Avec un vrai projet, avec des ambitions.. Si demain il y a un repreneur avec un vrai budget, Zinedine Zidane à l'OM. Est-ce qu'il aura peur de la pression ? Non pas du tout", a annoncé Samir Nasri.

"L'OM c'est son club de coeur. Le PSG, il y a eu des bruits, il n'y est pas allé parce que l'Olympique de Marseille c'est son club de coeur. Dans le reportage, on parle de Madrid, Turin, ce sont des clubs qui ont compté pour lui. L'Angleterre, ce n'est pas qu'une question de langue, c'est qu'il trouve que son énergie ne va pas avec le football anglais", a ajouté l'ancien d'Arsenal et de Manchester City.

"Est-ce que ça me choque s'il signe à Paris ? Moi, personnellement non. Il peut faire ce qu'il veut, je comprends, je suis d'accord avec lui. Il peut signer au PSG, il a une bonne relation avec le club qatari, mais il est trop marseillais dans son coeur pour aller à Paris. Zidane a droit de faire ce qu'il veut, un autre marseillais peut-être pas, mais Zidane oui. Il n'a pas joué à l'OM, donc oui je cautionne. S'il a besoin d'entraîner, s'il en a envie, qu'il aille à Paris...", a conclu Samir Nasri. Une chose est sûre, le petit prince de l'OM a donné de l'espoir aux supporters phocéens.